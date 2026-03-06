AI、半導體建廠潮 聖暉集團打造國際聯合艦隊迎接新成長

為滿足客戶多元市場的擴張需求，聖暉（5536）集團攜手子公司朋億*（6613）、銳澤（7703），以及轉投資合作夥伴組成聯合艦隊，因應產業結構變化與客戶全球化布局需求，集團近年已前瞻完成美國、日本等重點市場據點建置，逐步強化在地工程技術團隊、專案管理機制與供應鏈協作體系，提升跨區域統籌與即時服務能力，目前全集團在手訂單已續創歷史新高水準，整體訂單能見度與專案排程掌握度良好，為未來營收認列與營運規模放大奠定穩健基礎，對整體成長動能樂觀且深具信心。

在AI應用加速落地與商轉推進下，高效能運算、先進製程、先進封裝與大型資料中心等領域投資動能持續升溫，帶動全球高科技產業資本支出維持高檔水準，且地緣政治與供應鏈穩定議題促使國際科技大廠加快在地化生產與多點布局策略，推動新一輪跨區域建廠與產能重配置浪潮。

聖暉集團持續積極朝向國際級工程服務平台邁進，為了打造海外版圖完整性，集團持續深化亞洲既有市場，同步強化美國、日本等關鍵區域布局，透過在地專業團隊建置與供應鏈整合，提升跨區域專案承攬與執行效率，其次，面對海外建廠多採分包制的產業慣例，聖暉將進一步擴大統包工程承攬比重，推動「聯合艦隊」作戰模式，深化集團垂直與水平資源整合，並針對不同產業別、不同規模專案與客戶需求，整合聖暉於無塵室與機電整合、朋億*於製程供應系統、銳澤於氣體主系統與二次配工程等核心優勢，強化海外整體接案能力與服務品質，不僅有助於提升專案附加價值與毛利結構，亦可同步放大在手訂單規模與全球市場滲透率。

朋億*表示，隨著半導體擴建、先進封裝發展明確，助力旗下高潔淨度化學品供應與分裝系統設備接單動能穩健成長，在區域布局方面，朋億*除深化台灣、大陸及東南亞等客戶產線擴建與升級專案外，亦同步推動子公司蘇州冠禮於深圳證券交易所創業板上市，期望透過資本市場平台提升當地品牌能見度與市場信任度，並有助於強化專業人才招募、技術團隊擴編與在地供應鏈合作深度，為未來業務規模擴張預作準備，打造更具彈性的區域營運架構。

銳澤則指出，受惠台灣半導體與高科技客戶持續擴建新廠與優化既有產線，氣體主系統與二次配工程需求保持成長態勢，帶動台灣地區營收貢獻穩定提升，同時，公司積極衝刺海外布局，已於美國、日本、新加坡等地完成據點建置，並透過創新事業部發展，推動新產品研發、設備自製能力強化與氣體材料銷售拓展，逐步提升整體服務廣度與附加價值，未來銳澤將在穩固台灣基礎之上，持續擴大海外接單與Turnkey統包工程比重，強化跨國專案整合能力，為營運注入第二成長曲線。

展望未來，聖暉集團看好AI、高效能運算與半導體先進製程長期發展趨勢帶動下，全球科技產業資本支出仍將維持相對高檔水準，憑藉集團完整的工程技術基礎、跨區域據點布局與聯合艦隊整合作戰優勢，將持續放大統包工程承攬能量與海外市場滲透率，並透過精進專案管理效率與強化在地團隊建置，提升整體營運規模與獲利品質，隨著在手訂單穩健轉換為營收成果，聖暉集團可望在新一輪全球建廠潮中站穩關鍵角色，穩步邁向國際級高科技廠務整合服務平台之目標。