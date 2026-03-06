快訊

用好點子改變社區！信義房屋社區一家徵件開跑

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導
2025社區一家深耕校園類國小師生組首獎「作伙踅菜市仔2.0」以來自不同班級的資優學生組成核心學員群，接受市場走讀與導覽訓練後，再帶領原班同學認識市場裡的人物與故事。（圖:信義房屋提供）
2025社區一家深耕校園類國小師生組首獎「作伙踅菜市仔2.0」以來自不同班級的資優學生組成核心學員群，接受市場走讀與導覽訓練後，再帶領原班同學認識市場裡的人物與故事。（圖:信義房屋提供）

全台社區行動再掀熱潮！由信義房屋長期推動，全台歷時最長、民間企業投入金額最高的社區營造行動「社區一家計畫」，即日起正式展開線上徵件，受理至4月30日止。邁入第22年的「社區一家計畫」，今年持續提供總額1500萬元的社區圓夢金，其中最大獎《幸福社區類》獎助金高達50萬元，邀請全民參與、不分男女老少，一起把心中的好點子化為改變家園的真實行動。

不同於一般競賽設定主題與對象限制，「社區一家計畫」最大特色在於不限主題、不分年齡。從小學生到阿公阿嬤，無論是個人、學生、團體，甚至公部門單位，只要有創意、有熱情、有實踐力，都能提出構想。只要關心社區、想為生活的地方帶來改變，這裡就是實現夢想的舞台。

自2004年啟動以來，「社區一家計畫」已邁入第22年，累計投入逾5.2億元，陪伴超過3700個社區圓夢，提案涵蓋率遍及全台368個鄉鎮市區。從都市到偏鄉，從教育關懷到地方振興，無數社區因為這項計畫重新凝聚人心、找到前進方向。信義房屋也被許多提案者形容為「社區的天使投資人」在想法萌芽之初，給予第一筆最關鍵的支持資源，讓創意得以落地茁壯。

回顧2025年獲獎案例果，提案內容涵蓋社會關懷、多元教育、人文藝術、地方產業、銀髮照護等面向，並逐年展現跨世代、跨領域合作的趨勢。從國小師生走入菜市場推動食農教育，到青年團隊長期陪伴偏鄉孩童；從藝術創作者結合在地地景創作公共藝術，到醫療與教育跨界合作推動閱讀處方箋，這些案例證明了「改變，不一定要驚天動地，從社區出發、從身邊開始就可以」。

信義房屋表示，社區一家計畫除了重視創意與可行性外，更重視居民參與度、計畫永續性與社區影響力，期待透過提案行動，讓更多人走出家門、彼此連結，擴大社會正向循環。

為協助有意提案的民眾掌握方向，今年也將舉辦全台徵件說明會，巡迴台北、台中、高雄、花蓮、台東等地，邀請歷屆得主現身說法，分享提案心路歷程與執行經驗。其中，台北場特別邀請「社區一家計畫」評審團成員臺灣城鄉特色發展協會秘書長吳盈慧，深入解析計畫精神與評選重點，協助參與者提升計畫完整度與成功機會。

在這個強調個人價值的時代，「社區一家」仍持續吸引一群願意為他人、為土地付出行動的人。這份跨越世代的共同行動力，正是社區一家最動人的力量。2026年徵件已正式展開，邀請每一位關心家園的行動者，把想法寫成計畫，讓信義房屋成為實現理想的後盾。更多徵件辦法與說明會場次資訊，請上「社區一家」官方網站查詢：（https://www.taiwan4718.tw/landingpage2026/）或洽免付費專線 0800-884718。

2025社區一家幸福社區類首獎「閱讀處方箋守護孩童健康發展」計畫，協助弱勢家庭加強幼兒語言互動，掌握關鍵發展期，讓孩子能好好表達。（圖:信義房屋提供）
2025社區一家幸福社區類首獎「閱讀處方箋守護孩童健康發展」計畫，協助弱勢家庭加強幼兒語言互動,掌握關鍵發展期,讓孩子能好好表達。（圖:信義房屋提供）

