台灣邁入量子世界隊！賴總統：支持量子研究第二期計畫

賴清德總統6日出席高速量子運算國家戰略發布會。他表示，台灣的量子科技已經從基礎研究邁向應用實踐，從「量子國家隊」邁入到「量子世界隊」、「國際隊」。前總統蔡英文任內開啟了量子研究第一期計畫，他今天再度宣布，一定大力支持第二期的計畫。

賴總統說，今天的確是台灣歷史性的一天，很高興到台灣半導體研究中心，跟產官學研，以及國際的夥伴，來發表高速量子運算國家戰略。台灣的量子科技已經從基礎研究邁向應用實踐，也代表了展開雙倍，從「量子國家隊」邁入到「量子世界隊」、「國際隊」的這個目標。

賴總統提到，為了迎接「百年一遇的科技新浪潮」，也就是AI加上量子運算，政府提出的AI新十大建設，基本上有四個基礎建設，也就是人才培育、國家運算中心、國家資料中心，同時也會提供穩定的供電，帶動台灣的科技均衡發展。

賴總統表示，也會把研究發展放在三項關鍵技術，包括量子運算、矽光子、機器人，希望達到三個目標，讓台灣在AI時代創新，並協助百萬家的中小企業智慧化、提高競爭力，最終希望將台灣打造為AI時代的生活圈，進一步促進台灣的經濟發展。

他提到，中研院團隊2023年發表全台首部自研、自製的五位元超導量子電腦，今年1月份，又正式發布20位元超導量子晶片，讓世界看見，台灣已經進入了量子科技的賽道，不僅可以自研，還可以自製量子運算的晶片，也有能力打造量子運算電腦，這對台灣來講是有劃時代的意義。

賴總統指出，前總統蔡英文任內開啟了量子研究第一期計畫，他今天再度宣布，一定大力支持第二期的計畫。希望長官學研傾盡全力投入該領域的研發發展，政府會做大家的後盾。

他表示，後續有三件事情可以一起來推動。第一，持續累積量子半導體技術籌碼，從實驗室的單一量子位元，走向整合數百、數千位元的複雜系統工程，也要克服低溫環境下的傳輸瓶頸，驗證技術實力。

第二，啟動大規模軟硬體整合計畫，並加速培育人才，廣納資工、數學、AI等跨領域專家，發展台灣自主的量子算法，以高速量子運算架構，讓算力能夠實際解決醫療、金融、交通，以及其他領域的種種問題。

第三，強化量子資安的布局，在追求算力的同時，也必須同步建構相關的防禦機制，確保國家的數位淪陷。

賴總統表示，國家持續在進步，大家對國家要有信心，只要團結各領域，大家都拿出全力來，台灣在未來會處於很有競爭力的地位，大家一起加油，也預祝順利成功。