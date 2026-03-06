快訊

台灣邁入量子世界隊！賴總統：支持量子研究第二期計畫

經濟日報／ 記者歐芯萌／即時報導
賴清德總統（中）上午出席「AI新十大建設—高速量子運算國家戰略發布會」，會前針對國防預算案發表談話，表示行政院提出的國防特別預算案今天預計要交付委員會審查，他特別感謝立法院長韓國瑜與朝野黨團的支持，希望後續的審查能根據專業及國家的需要。記者葉信菉／攝影
賴清德總統6日出席高速量子運算國家戰略發布會。他表示，台灣的量子科技已經從基礎研究邁向應用實踐，從「量子國家隊」邁入到「量子世界隊」、「國際隊」。前總統蔡英文任內開啟了量子研究第一期計畫，他今天再度宣布，一定大力支持第二期的計畫。

賴總統說，今天的確是台灣歷史性的一天，很高興到台灣半導體研究中心，跟產官學研，以及國際的夥伴，來發表高速量子運算國家戰略。台灣的量子科技已經從基礎研究邁向應用實踐，也代表了展開雙倍，從「量子國家隊」邁入到「量子世界隊」、「國際隊」的這個目標。

賴總統提到，為了迎接「百年一遇的科技新浪潮」，也就是AI加上量子運算，政府提出的AI新十大建設，基本上有四個基礎建設，也就是人才培育、國家運算中心、國家資料中心，同時也會提供穩定的供電，帶動台灣的科技均衡發展。

賴總統表示，也會把研究發展放在三項關鍵技術，包括量子運算、矽光子、機器人，希望達到三個目標，讓台灣在AI時代創新，並協助百萬家的中小企業智慧化、提高競爭力，最終希望將台灣打造為AI時代的生活圈，進一步促進台灣的經濟發展。

他提到，中研院團隊2023年發表全台首部自研、自製的五位元超導量子電腦，今年1月份，又正式發布20位元超導量子晶片，讓世界看見，台灣已經進入了量子科技的賽道，不僅可以自研，還可以自製量子運算的晶片，也有能力打造量子運算電腦，這對台灣來講是有劃時代的意義。

賴總統指出，前總統蔡英文任內開啟了量子研究第一期計畫，他今天再度宣布，一定大力支持第二期的計畫。希望長官學研傾盡全力投入該領域的研發發展，政府會做大家的後盾。

他表示，後續有三件事情可以一起來推動。第一，持續累積量子半導體技術籌碼，從實驗室的單一量子位元，走向整合數百、數千位元的複雜系統工程，也要克服低溫環境下的傳輸瓶頸，驗證技術實力。

第二，啟動大規模軟硬體整合計畫，並加速培育人才，廣納資工、數學、AI等跨領域專家，發展台灣自主的量子算法，以高速量子運算架構，讓算力能夠實際解決醫療、金融、交通，以及其他領域的種種問題。

第三，強化量子資安的布局，在追求算力的同時，也必須同步建構相關的防禦機制，確保國家的數位淪陷。

賴總統表示，國家持續在進步，大家對國家要有信心，只要團結各領域，大家都拿出全力來，台灣在未來會處於很有競爭力的地位，大家一起加油，也預祝順利成功。

中小企業 賴清德 量子計算 中研院

相關新聞

英特爾代工策略思維重大轉向 強碰台積

英特爾財務長辛斯納（David Zinsner）4日表示，該公司對旗下18A製程技術的思維正在轉向，從原規劃主要供自家用，轉向探索向外部客戶推銷以該製程代工生產晶片的可能性。

與瑞昱訴訟戰 聯發科駁斥指控、強調與事實不符

晶片大廠聯發科（2454）於今日表示，瑞昱（2379）先前於美國北加州聯邦法院對該公司提出的反壟斷訴訟案，於2024年5月遭駁回。法院之後僅允許瑞昱修正其訴狀，聯發科也聲請法院，應不經實質審理即逕予駁回訴訟。雖然法院裁決並未同意聯發科的請求，但所做裁決僅允許訴訟繼續進行而已，並無所謂「確認瑞昱之主張具備充分理據」的情形。

川普AI電力新政 美七大科技巨擘承諾將自建電廠 台鏈受惠

美國七大科技巨擘承諾，將自建電廠、擴大投資電力基礎建設，以滿足AI用電需求。業內預期，北美等地將釋出更多電力設備訂單，國內供應鏈業者包括華城、士電、東元、大同等多家重電廠，將迎來新一波訂單大潮。

台灣邁入量子世界隊！賴總統：支持量子研究第二期計畫

賴清德總統6日出席高速量子運算國家戰略發布會。他表示，台灣的量子科技已經從基礎研究邁向應用實踐，從「量子國家隊」邁入到「量子世界隊」、「國際隊」。前總統蔡英文任內開啟了量子研究第一期計畫，他今天再度宣布，一定大力支持第二期的計畫。

賴總統啟動高速量子運算國家戰略 四大戰略進化「量子國際隊」

量子科技正從基礎科研邁向應用實踐的嶄新里程。國科會6日發布「AI新十大建設—高速量子運算國家戰略」，賴清德總統親自出席見證，並宣布台灣「量子國家隊」將進化為「量子國際隊」，未來將運用先進半導體製程優勢，與理念相近國家建立關鍵供應鏈夥伴關係，在全球量子生態系中佔據關鍵位置。

光通訊止跌回神 市場聚焦 GTC

光通訊股在連跌三天之後，6日開始止跌回穩，由上游InP基板供應商聯亞（3081）領先大漲，暫報1,485元，上漲120元，漲幅8.79%；濾波片供應商統新（6426）緊跟在後，暫報149元，上漲7.5元，漲幅5.3%。市場期待此次GTC大會上，AI教主將會再度展示新的CPO產品。

