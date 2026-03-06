快訊

賴總統啟動高速量子運算國家戰略 四大戰略進化「量子國際隊」

經濟日報／ 記者洪安怡／台北即時報導
賴清德總統（右五）出席「AI新十大建設—高速量子運算國家戰略」活動。記者洪安怡攝
賴清德總統（右五）出席「AI新十大建設—高速量子運算國家戰略」活動。記者洪安怡攝

量子科技正從基礎科研邁向應用實踐的嶄新里程。國科會6日發布「AI新十大建設—高速量子運算國家戰略」，賴清德總統親自出席見證，並宣布台灣「量子國家隊」將進化為「量子國際隊」，未來將運用先進半導體製程優勢，與理念相近國家建立關鍵供應鏈夥伴關係，在全球量子生態系中佔據關鍵位置。

國科會今日於國家實驗研究院台灣半導體研究中心（TSRI）舉辦戰略發布會，除賴總統外，國發會、經濟部、中研院等首長，以及緯創、漢民、仁寶等業界巨頭均到場參與。這項國家戰略包含四大方向：啟動北部驗證平台、建置南部HPQC算力中心、發展產業供應鏈，並邀請國際合作共同開發軟體與系統。

賴總統致詞時表示，政府正全力推動「AI新十大建設」，高速量子運算是推動數位國防、資安加密及次世代產業轉型的必備工具。他並揭示後續三大重點工作：首先是累積量子半導體技術籌碼，讓技術從實驗室走向複雜的系統工程；第二是啟動大規模軟硬體整合計畫，加速培育跨領域人才；第三則是強化量子資安布局，確保國家數位韌性。

國科會主委吳誠文指出，第一期跨部會量子國家隊已成功研發出具競爭力的超導量子位元晶片、矽基自旋量子位元，以及低溫讀取控制模組。這代表台灣已具備從設計、製造、封裝到關鍵模組的完整自主供應鏈潛力，在國際談判桌上擁有了珍貴的對話籌碼。

吳誠文強調，今年是量子國家隊第一期的最後一年，政府將正式啟動第二期計畫，核心思維是「以半導體優勢邀請國際合作」，將台灣供應鏈實力嵌入全球生態系。其中，位於北部的「量子電腦次系統驗證平台」已正式啟用；未來將於南部建置「HPQC異質混合運算主機」，提供強大的後端運算支援。

中研院長廖俊智則分析，量子科技在過去20年已由純學術發展演變成新型科技軍備競賽，台灣具備強大的技術基因，擅長解決工程問題。第二期計畫將以應用端為驅動引擎，投入軟硬體研發，期望在未來10年內，為台灣量子產業建立關鍵地位。

國科會表示，未來政府將持續作為科研團隊最強後盾，透過跨部會協作，讓高速運算與量子運算結合，發展新型演算法處理醫療、藥品開發等傳統電腦無法解決的重大課題，力拚讓台灣成為全球量子計算商用化的關鍵合作夥伴。

供應鏈 賴清德 中研院 量子電腦 吳誠文

相關新聞

英特爾代工策略思維重大轉向 強碰台積

英特爾財務長辛斯納（David Zinsner）4日表示，該公司對旗下18A製程技術的思維正在轉向，從原規劃主要供自家用，轉向探索向外部客戶推銷以該製程代工生產晶片的可能性。

與瑞昱訴訟戰 聯發科駁斥指控、強調與事實不符

晶片大廠聯發科（2454）於今日表示，瑞昱（2379）先前於美國北加州聯邦法院對該公司提出的反壟斷訴訟案，於2024年5月遭駁回。法院之後僅允許瑞昱修正其訴狀，聯發科也聲請法院，應不經實質審理即逕予駁回訴訟。雖然法院裁決並未同意聯發科的請求，但所做裁決僅允許訴訟繼續進行而已，並無所謂「確認瑞昱之主張具備充分理據」的情形。

川普AI電力新政 美七大科技巨擘承諾將自建電廠 台鏈受惠

美國七大科技巨擘承諾，將自建電廠、擴大投資電力基礎建設，以滿足AI用電需求。業內預期，北美等地將釋出更多電力設備訂單，國內供應鏈業者包括華城、士電、東元、大同等多家重電廠，將迎來新一波訂單大潮。

台灣邁入量子世界隊！賴總統：支持量子研究第二期計畫

賴清德總統6日出席高速量子運算國家戰略發布會。他表示，台灣的量子科技已經從基礎研究邁向應用實踐，從「量子國家隊」邁入到「量子世界隊」、「國際隊」。前總統蔡英文任內開啟了量子研究第一期計畫，他今天再度宣布，一定大力支持第二期的計畫。

量子科技正從基礎科研邁向應用實踐的嶄新里程。國科會6日發布「AI新十大建設—高速量子運算國家戰略」，賴清德總統親自出席見證，並宣布台灣「量子國家隊」將進化為「量子國際隊」，未來將運用先進半導體製程優勢，與理念相近國家建立關鍵供應鏈夥伴關係，在全球量子生態系中佔據關鍵位置。

光通訊止跌回神 市場聚焦 GTC

光通訊股在連跌三天之後，6日開始止跌回穩，由上游InP基板供應商聯亞（3081）領先大漲，暫報1,485元，上漲120元，漲幅8.79%；濾波片供應商統新（6426）緊跟在後，暫報149元，上漲7.5元，漲幅5.3%。市場期待此次GTC大會上，AI教主將會再度展示新的CPO產品。

