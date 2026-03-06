聽新聞
0:00 / 0:00
光通訊止跌回神 市場聚焦 GTC
光通訊股在連跌三天之後，6日開始止跌回穩，由上游InP基板供應商聯亞（3081）領先大漲，暫報1,485元，上漲120元，漲幅8.79%；濾波片供應商統新（6426）緊跟在後，暫報149元，上漲7.5元，漲幅5.3%。市場期待此次GTC大會上，AI教主將會再度展示新的CPO產品。
據傳，在Scale-out方面，輝達將展示三款新交換機，分別是Quantum 3400以及以太網6800、6810，將在今年底到明年初開始量產，同時市場謠傳，台積電（2330）良率已大幅提升至90%左右，上游CW光源、Shuffle以及FAU等更多供應鏈廠商均驗證CPO備貨處于加速階段。
而Scale-up的部分，目前市場共識GTC大會上將會展出Rubin ultra光入櫃解決方案，令人期待的是，除了switch ASIC外，網卡部分也有機會用上CPO，對於光引擎的需求可說是錦上添花。
📌 數位新聞搶鮮看！
訂閱《科技玩家》YouTube頻道！
💡 追新聞》》在Google News按下追蹤，科技玩家好文不漏接！
📢 Pixel 10a開箱親民價！平面鏡頭 實測拍照、AI生圖順手、還能用AirDrop
📢 蘋果「超強新品」MacBook Neo來了！平價筆電免2萬 4色搶美又輕巧
📢 蘋果最新舊換新Trade in價格出爐！iPhone 16更值錢 13款手機跌價
📢 蘋果iPhone 17e與iPhone 17差在哪？1表全解析 補足MagSafe
📢 LINE免費貼圖！初音未來超可愛、這款「狗沒拿賽」諧音哏滿滿
📢 M4 iPad Air和M3差在哪裡？一圖了解高CP值 果粉在意「萬年60Hz」
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。