經濟日報／ 記者秦鈺翔／台北即時報導

光通訊股在連跌三天之後，6日開始止跌回穩，由上游InP基板供應商聯亞（3081）領先大漲，暫報1,485元，上漲120元，漲幅8.79%；濾波片供應商統新（6426）緊跟在後，暫報149元，上漲7.5元，漲幅5.3%。市場期待此次GTC大會上，AI教主將會再度展示新的CPO產品。

據傳，在Scale-out方面，輝達將展示三款新交換機，分別是Quantum 3400以及以太網6800、6810，將在今年底到明年初開始量產，同時市場謠傳，台積電（2330）良率已大幅提升至90%左右，上游CW光源、Shuffle以及FAU等更多供應鏈廠商均驗證CPO備貨處于加速階段。

而Scale-up的部分，目前市場共識GTC大會上將會展出Rubin ultra光入櫃解決方案，令人期待的是，除了switch ASIC外，網卡部分也有機會用上CPO，對於光引擎的需求可說是錦上添花。

台積電 CPO 光通訊

光通訊止跌回神 市場聚焦 GTC

