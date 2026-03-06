衛星貢獻再上修 法人調高這檔太空 AI 股目標價逾九成

快訊

經濟日報／ 記者盧宏奇／台北報導
台股示意圖。本報資料照片
華通（2313）受惠衛星伺服器等相關需求強勁，加上太空AI商機帶動評價上揚，法人最新出爐報告，除上修第1季營收及今、明年獲利預估值外，同時大幅調高目標價逾九成。

大型本國投顧分析，華通去年第4季因業外收益挹注，每股稅後純益1.9元，優於預期，隨料件供應改善，帶動衛星上半年明顯成長，加上伺服器營收持續強勁下，法人上調第1季營收預估值約7.9%，換算年增約13.4%。

未來xAI與衛星業務有望整合下，將衍生更多網通設備PCB商機，法人看好，除短中期starlink用戶數快速增長，帶動上半年地面設備需求激增外，天上衛星部分因下一代V3衛星預計下半年量產，長期則有百萬顆衛星發射計畫建構太空AI算力。

法人將華通今、明年衛星相關營收分別上修7%、20.5%至198億元、270億元，年增率各34%、36%，營收占比22.2%、25.4%。

在資料中心方面，則維持先前展望，法人表示，除光模塊外，華通以美系企業級軟體伺服器、美系手機客戶資料中心伺服器訂單為主力，維持今、明年資料中心營收71.9億元、124億元，營收占比8%、12%。

因應客戶需求，華通今、明年合計資本支出將提升至250億元，主要包括三地區產能擴增，其中，泰國一廠硬板月產能第3季可達80萬呎，最大產值達8至10億元；三廠預計2027年下半年加入營運，以多層板與中高階HDI為主，產值高於一廠。

至於大園新租場地將於第1季放置機鑽與電鍍設備，第2季後協助去瓶頸支援資料中心產品線；同時計畫另購一地建置廠房具全製程產線新廠。中國大陸重慶HDI廠持續擴產10%至20%。

網通設備 伺服器 華通 衛星 AI

相關新聞

英特爾代工策略思維重大轉向 強碰台積

英特爾財務長辛斯納（David Zinsner）4日表示，該公司對旗下18A製程技術的思維正在轉向，從原規劃主要供自家用，轉向探索向外部客戶推銷以該製程代工生產晶片的可能性。

與瑞昱訴訟戰 聯發科駁斥指控、強調與事實不符

晶片大廠聯發科（2454）於今日表示，瑞昱（2379）先前於美國北加州聯邦法院對該公司提出的反壟斷訴訟案，於2024年5月遭駁回。法院之後僅允許瑞昱修正其訴狀，聯發科也聲請法院，應不經實質審理即逕予駁回訴訟。雖然法院裁決並未同意聯發科的請求，但所做裁決僅允許訴訟繼續進行而已，並無所謂「確認瑞昱之主張具備充分理據」的情形。

川普AI電力新政 美七大科技巨擘承諾將自建電廠 台鏈受惠

美國七大科技巨擘承諾，將自建電廠、擴大投資電力基礎建設，以滿足AI用電需求。業內預期，北美等地將釋出更多電力設備訂單，國內供應鏈業者包括華城、士電、東元、大同等多家重電廠，將迎來新一波訂單大潮。

台灣邁入量子世界隊！賴總統：支持量子研究第二期計畫

賴清德總統6日出席高速量子運算國家戰略發布會。他表示，台灣的量子科技已經從基礎研究邁向應用實踐，從「量子國家隊」邁入到「量子世界隊」、「國際隊」。前總統蔡英文任內開啟了量子研究第一期計畫，他今天再度宣布，一定大力支持第二期的計畫。

賴總統啟動高速量子運算國家戰略 四大戰略進化「量子國際隊」

量子科技正從基礎科研邁向應用實踐的嶄新里程。國科會6日發布「AI新十大建設—高速量子運算國家戰略」，賴清德總統親自出席見證，並宣布台灣「量子國家隊」將進化為「量子國際隊」，未來將運用先進半導體製程優勢，與理念相近國家建立關鍵供應鏈夥伴關係，在全球量子生態系中佔據關鍵位置。

光通訊止跌回神 市場聚焦 GTC

光通訊股在連跌三天之後，6日開始止跌回穩，由上游InP基板供應商聯亞（3081）領先大漲，暫報1,485元，上漲120元，漲幅8.79%；濾波片供應商統新（6426）緊跟在後，暫報149元，上漲7.5元，漲幅5.3%。市場期待此次GTC大會上，AI教主將會再度展示新的CPO產品。

