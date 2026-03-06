與瑞昱訴訟戰 聯發科駁斥指控、強調與事實不符

晶片大廠聯發科（2454）於今日表示，瑞昱（2379）先前於美國北加州聯邦法院對該公司提出的反壟斷訴訟案，於2024年5月遭駁回。法院之後僅允許瑞昱修正其訴狀，聯發科也聲請法院，應不經實質審理即逕予駁回訴訟。雖然法院裁決並未同意聯發科的請求，但所做裁決僅允許訴訟繼續進行而已，並無所謂「確認瑞昱之主張具備充分理據」的情形。

近期有上述訴訟的相關傳言，但聯發科強調，該公司致力捍衛應有的法律權益，並重申該訴訟指控與事實不符，所謂與專利主張實體（PAE）聯手利用訴訟騷擾等指謫均屬曲解。若因該等不實指謫或報導造成該公司任何損害，將依循法律途徑保護該公司的權利，絕不寬貸。

聯發科也說，本案將依既定程序繼續審理，該訴訟案件對該公司無重大影響。

關於此訴訟，瑞昱在2023年時指出，公平競爭可促進半導體產業創新與進步；不公平的競爭，特別是違背反托辣斯法，將傷害企業創新，因為會浪費公司資源，而這些資源原本可用來投入進一步的研發創新。

根據當時的外電報導，瑞昱在提交給加州北區聯邦地區法院的訴狀中主張，聯發科在2019年與智財權管理公司IPValue Management旗下子公司Future Link Systems達成協議，鼓勵Future Link對瑞昱發動專利戰。瑞昱在訴狀中也將Future Link與IPValue列為被告，並把它們比擬為「受僱的打手」。

瑞昱也在訴狀指陳，「聯發科與Future Link共謀，聯發科支付祕密的『賞金』，讓Future Link去提出毫無根據的專利主張來騷擾瑞昱，操縱法院制度來增加瑞昱的成本、讓瑞昱無法專注於產品開發與創新。」

這樁訴訟的緣由可追溯回2021年，當時Future Link在德州西區聯邦地區法院兩度控告瑞昱，另一次在美國國際貿易委員會（ITC）提告。