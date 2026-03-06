快訊

以色列F-35首度擊落有人戰機！德黑蘭空戰畫面曝光

嘉義看燈會吃雞肉飯外 吃田鼠野味、聽山產行說往事

宜蘭北門商圈連環車禍…賓士男毒駕猛撞釀1死3傷 女老師停等紅燈慘死

聽新聞
0:00 / 0:00

與瑞昱訴訟戰 聯發科駁斥指控、強調與事實不符

經濟日報／ 記者鐘惠玲／即時報導
聯發科。路透
聯發科。路透

晶片大廠聯發科（2454）於今日表示，瑞昱（2379）先前於美國北加州聯邦法院對該公司提出的反壟斷訴訟案，於2024年5月遭駁回。法院之後僅允許瑞昱修正其訴狀，聯發科也聲請法院，應不經實質審理即逕予駁回訴訟。雖然法院裁決並未同意聯發科的請求，但所做裁決僅允許訴訟繼續進行而已，並無所謂「確認瑞昱之主張具備充分理據」的情形。

近期有上述訴訟的相關傳言，但聯發科強調，該公司致力捍衛應有的法律權益，並重申該訴訟指控與事實不符，所謂與專利主張實體（PAE）聯手利用訴訟騷擾等指謫均屬曲解。若因該等不實指謫或報導造成該公司任何損害，將依循法律途徑保護該公司的權利，絕不寬貸。

聯發科也說，本案將依既定程序繼續審理，該訴訟案件對該公司無重大影響。

關於此訴訟，瑞昱在2023年時指出，公平競爭可促進半導體產業創新與進步；不公平的競爭，特別是違背反托辣斯法，將傷害企業創新，因為會浪費公司資源，而這些資源原本可用來投入進一步的研發創新。

根據當時的外電報導，瑞昱在提交給加州北區聯邦地區法院的訴狀中主張，聯發科在2019年與智財權管理公司IPValue Management旗下子公司Future Link Systems達成協議，鼓勵Future Link對瑞昱發動專利戰。瑞昱在訴狀中也將Future Link與IPValue列為被告，並把它們比擬為「受僱的打手」。

瑞昱也在訴狀指陳，「聯發科與Future Link共謀，聯發科支付祕密的『賞金』，讓Future Link去提出毫無根據的專利主張來騷擾瑞昱，操縱法院制度來增加瑞昱的成本、讓瑞昱無法專注於產品開發與創新。」

這樁訴訟的緣由可追溯回2021年，當時Future Link在德州西區聯邦地區法院兩度控告瑞昱，另一次在美國國際貿易委員會（ITC）提告。

瑞昱 聯發科

延伸閱讀

川普揚言祭15%全球性關稅 美國24州批濫權提告

24州聯手提告！川普10%全球關稅再陷法律戰

Google 應用程式商店大改革 緩解美國反托辣斯訴訟疑慮

在美提出訴訟！瑞昱控反壟斷 聯發科：與事實不符

相關新聞

英特爾代工策略思維重大轉向 強碰台積

英特爾財務長辛斯納（David Zinsner）4日表示，該公司對旗下18A製程技術的思維正在轉向，從原規劃主要供自家用，轉向探索向外部客戶推銷以該製程代工生產晶片的可能性。

與瑞昱訴訟戰 聯發科駁斥指控、強調與事實不符

晶片大廠聯發科（2454）於今日表示，瑞昱（2379）先前於美國北加州聯邦法院對該公司提出的反壟斷訴訟案，於2024年5月遭駁回。法院之後僅允許瑞昱修正其訴狀，聯發科也聲請法院，應不經實質審理即逕予駁回訴訟。雖然法院裁決並未同意聯發科的請求，但所做裁決僅允許訴訟繼續進行而已，並無所謂「確認瑞昱之主張具備充分理據」的情形。

川普AI電力新政 美七大科技巨擘承諾將自建電廠 台鏈受惠

美國七大科技巨擘承諾，將自建電廠、擴大投資電力基礎建設，以滿足AI用電需求。業內預期，北美等地將釋出更多電力設備訂單，國內供應鏈業者包括華城、士電、東元、大同等多家重電廠，將迎來新一波訂單大潮。

衛星貢獻再上修 法人調高這檔太空 AI 股目標價逾九成

華通（2313）受惠衛星及伺服器等相關需求強勁，加上太空AI商機帶動評價上揚，法人最新出爐報告，除上修第1季營收及今、明年獲利預估值外，同時大幅調高目標價逾九成。

技嘉2026擴大徵才 啟動「全場域 AI 智慧藍圖」布局全球研發實力

全球電腦與伺服器領導品牌技嘉科技（2376）6日宣布啟動「技領未來，嘉速夢想-2026擴大徵才」計畫。隨著生成式AI邁入全面應用期，技嘉科技不僅在資料中心市場佔據領先地位，更積極落實「AI Forward」願景，成功推動營收連續五年突破千億大關，2025年更突破新台幣3,000億，創下歷史新高。今年釋出研發、產品管理、業務、行銷、設計、營運與製造等領域超過百個職缺，邀請具備創新思維的人才加入。

台灣與英太空產業聚落SSC合作升級　聚焦衛星供應鏈

台灣與英國規模最大的太空產業聚落Space South Central（SSC）合作升級，將透過制度化平台加速雙邊企業合...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。