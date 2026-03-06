快訊

技嘉2026擴大徵才 啟動「全場域 AI 智慧藍圖」布局全球研發實力

經濟日報／ 記者蕭君暉／台北報導
技嘉MWC展。技嘉／提供
技嘉MWC展。技嘉／提供

全球電腦與伺服器領導品牌技嘉科技（2376）6日宣布啟動「技領未來，嘉速夢想-2026擴大徵才」計畫。隨著生成式AI邁入全面應用期，技嘉科技不僅在資料中心市場佔據領先地位，更積極落實「AI Forward」願景，成功推動營收連續五年突破千億大關，2025年更突破新台幣3,000億，創下歷史新高。今年釋出研發、產品管理、業務、行銷、設計、營運與製造等領域超過百個職缺，邀請具備創新思維的人才加入。

技嘉科技積極與全球頂尖晶片供應商NVIDIA、AMD、Intel和軟體開發者Microsoft等國際大廠合作，共同構建從雲端到邊緣、再到個人端的AI全場域智慧版圖。技嘉科技透過強大的研發實力，致力於開發如GIGAPOD等機櫃級解決方案，整合最新運算架構與自研Rack Management技術，以模組化設計打造企業級AI運算中樞「AI Factory」。與此同時，更將這股運算力延伸至實體場域，透過開發高效能嵌入式系統與工業電腦，讓AI走入智慧工廠、交通與城市基礎設施等「Physical AI」應用，實現「即時思考、即時反應」，串連起從雲端到地端的完整智慧鏈條。

技嘉科技亦致力於落實「Shape Your Everyday AI Agent」願景，推出能滿足多元場景、使用者需求的AI終端應用。AI TOP超級電腦系列產品，讓個人開發者與中小企業能在地端執行RAG模型微調，確保資料私有安全。此外，全能AI筆電搭載獨家「GiMATE AI助理」，為消費者打造個人化的使用體驗。地端AI生態系橫跨全系列消費性產品，包含主機板、顯示卡、筆電、OLED螢幕與AI TOP系統，使用者都能依需求找到最合適的解決方案，進而讓AI應用深度落實於創作者、玩家與大眾的日常。

技嘉科技貫徹「創新科技，美化人生（Upgrade Your Life）」的核心價值，長年持續落實社會關懷及永續發展，並致力於回饋員工，提供具競爭力的薪資與福利，重視人才的長期職涯發展，打造「以人為本」的幸福企業，近期榮獲1111人力銀行幸福企業銀獎以及2025商周全齡企業百強等肯定。

2026年是AI智慧全面落地的一年，也是技嘉科技迎向40周年的里程碑。台灣總公司作為全球營運中心，積極尋找共同定義未來科技的夥伴，並延攬渴望在國際舞台發揮專業的優秀人才。歡迎勇於迎接挑戰、樂於探索新技術，並不斷追求學習與成長的夥伴加入技嘉，與全球一流的技術夥伴密切合作，親手打造影響世界的AI解決方案。

更多2026校園徵才資訊：https://www.gigabyte.com/tw/Career#jobfair

AMD 工業電腦 技嘉

