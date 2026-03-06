聽新聞
0:00 / 0:00
面板3月報價有望續漲 族群後市觀察消費市場變化
研調機構預估，3月TV面板報價有望上漲，法人機構指出，55吋4K Open-cell報價較2月上漲2美元，漲幅為1.6%，原因在於部份北美通路業者同意調漲中小尺寸電視終端售價，品牌業者採購TV面板的信心隨之增加。
至於在IT面板的部份，研調機構預估，27吋monitor面板3月報價較2月上漲0.1美元，漲幅為0.2%，原因在於monitor面板需求持穩，以及受到TV面板漲勢帶動；至於14吋Flat-LED NB面板3月報價預估維持26.7美元，原因在於1~2月部份筆記型電腦品牌業者備貨數量高於預期，面板廠在價格上亦已有所讓步，因此，雖3月NB面板需求尚佳，但品牌業者未再積極要求降價。
法人機構指出，雖預估3月面板報價有望續漲，不過，記憶體漲價對全球消費性電子市況衍生壓力與日俱增，尤其，中低價機種的利潤空間勢必更形壓縮，整體LCD面板供應鏈受到波及的程度加劇，相關變化將影響面板族群近期業績表現。
📌 數位新聞搶鮮看！
訂閱《科技玩家》YouTube頻道！
💡 追新聞》》在Google News按下追蹤，科技玩家好文不漏接！
📢 Pixel 10a開箱親民價！平面鏡頭 實測拍照、AI生圖順手、還能用AirDrop
📢 蘋果「超強新品」MacBook Neo來了！平價筆電免2萬 4色搶美又輕巧
📢 蘋果最新舊換新Trade in價格出爐！iPhone 16更值錢 13款手機跌價
📢 蘋果iPhone 17e與iPhone 17差在哪？1表全解析 補足MagSafe
📢 LINE免費貼圖！初音未來超可愛、這款「狗沒拿賽」諧音哏滿滿
📢 M4 iPad Air和M3差在哪裡？一圖了解高CP值 果粉在意「萬年60Hz」
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。