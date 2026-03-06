快訊

面板3月報價有望續漲 族群後市觀察消費市場變化

經濟日報／ 記者周克威／台北報導
面板示意圖。記者吳康瑋攝影／聯合報系資料照 吳康瑋
面板示意圖。記者吳康瑋攝影／聯合報系資料照 吳康瑋

研調機構預估，3月TV面板報價有望上漲，法人機構指出，55吋4K Open-cell報價較2月上漲2美元，漲幅為1.6%，原因在於部份北美通路業者同意調漲中小尺寸電視終端售價，品牌業者採購TV面板的信心隨之增加。

至於在IT面板的部份，研調機構預估，27吋monitor面板3月報價較2月上漲0.1美元，漲幅為0.2%，原因在於monitor面板需求持穩，以及受到TV面板漲勢帶動；至於14吋Flat-LED NB面板3月報價預估維持26.7美元，原因在於1~2月部份筆記型電腦品牌業者備貨數量高於預期，面板廠在價格上亦已有所讓步，因此，雖3月NB面板需求尚佳，但品牌業者未再積極要求降價。

法人機構指出，雖預估3月面板報價有望續漲，不過，記憶體漲價對全球消費性電子市況衍生壓力與日俱增，尤其，中低價機種的利潤空間勢必更形壓縮，整體LCD面板供應鏈受到波及的程度加劇，相關變化將影響面板族群近期業績表現。

面板 筆記型電腦 品牌

