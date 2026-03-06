快訊

以色列F-35首度擊落有人戰機！德黑蘭空戰畫面曝光

嘉義看燈會吃雞肉飯外 吃田鼠野味、聽山產行說往事

宜蘭北門商圈連環車禍…賓士男毒駕猛撞釀1死3傷 女老師停等紅燈慘死

聽新聞
0:00 / 0:00

台灣與英太空產業聚落SSC合作升級　聚焦衛星供應鏈

中央社／ 倫敦5日專電
台灣與英國最大型太空產業聚落Space South Central（SSC）合作升級。SSC國際合作經理馬強特告訴中央社，英國在太空領域的活動超過20%與SSC有關，SSC可謂英國在太空領域的「心臟」。中央社
台灣與英國最大型太空產業聚落Space South Central（SSC）合作升級。SSC國際合作經理馬強特告訴中央社，英國在太空領域的活動超過20%與SSC有關，SSC可謂英國在太空領域的「心臟」。中央社

台灣與英國規模最大的太空產業聚落Space South Central（SSC）合作升級，將透過制度化平台加速雙邊企業合作、推升知識交流和人才訓練，初期將特別著力於衛星供應鏈、新創企業及快速審查機制合作。

SSC國際合作經理馬強特（Tobias Marchant）告訴中央社，英國在太空領域的活動超過20%與SSC息息相關，SSC可謂英國在太空領域的「心臟」。

SSC的產業與研發生態系涵蓋倫敦、薩里郡（Surrey）、法恩堡鎮（Farnborough）、朴茨茅斯市（Portsmouth）等航太領域指標地點，位於英格蘭南部，吸納超過210家英國本土與跨國企業和機構，包括英國航太系統公司（BAE Systems）、空中巴士（Airbus）、資訊科技服務商CGI集團、英國國家物理實驗室（NPL），以及小型衛星技術創新與商業化先驅「薩里衛星科技有限公司」（SSTL）。

其中，全球約25%的地球靜止軌道（GEO）衛星是來自Airbus在朴茨茅斯的據點。

馬強特說，SSC不僅乘載英國在太空領域的豐厚傳統、匯聚大量創新與應用人才，也與英國其他太空產業聚落密切交流合作，這都是SSC的國際夥伴可善加運用的資源。

在經濟部中小及新創企業署（中企署）支持下，由台灣工業技術研究院（ITRI）執行的「台灣新創加速器」（TAcc+）今年第2度率團參加4至5日在倫敦舉行的太空產業展會Space-Comm Expo，並設置台灣主題館，推動台灣與英國及歐洲市場的鏈結。

4日晚間，訪團舉辦台英太空產業交流晚會，近百人出席，期間由工研院產業服務中心執行長陳立偉代表TAcc+計畫，與SSC簽署策略合作備忘錄，以建立長期制度化合作機制，促進雙邊產業實務與知識和技術的交流移轉。

據工研院提供的資料，在中企署支持下，加入赴英訪團、總部位於台灣的新創及中小企業約4家，另有數家參與TAcc+計畫的國際業者，涵蓋衛星製造、通訊次系統、地面設備、酬載應用、系統整合等領域。

訪團在英期間並有產業和機構拜會、商務媒合、專場簡報等行程。今年執行第4年的TAcc+目前以「補足台灣太空產業關鍵技術需求、鏈結國際市場」為核心定位。

駐英國代表姚金祥在晚會致詞表示，台英合作具互補優勢，英國政府去年6月發布「產業戰略」，其中揭示的英國8大重點發展領域與台灣推動的「五大信賴產業」（半導體、人工智慧、軍工、安控及次世代通訊），也有許多相互呼應之處。

姚金祥提到，台灣與英國有共同野心，即打造可信賴、具韌性的太空產業供應鏈。台英已在2023年建立「提升貿易夥伴關係」（ETP），這也將為雙邊的太空領域合作提供支持。

英國太空總署（UK Space Agency）首席科學家、薩里大學（University of Surrey）太空研究所所長艾馬拉（Adam Amara）接受中央社採訪時說，科學研究能促進科技創新、相輔相成挑戰「不可能」，企業將因此取得新的能力、在全球舞台更具競爭力，而如何讓這整個過程更具效益和效率，是致勝關鍵。

艾馬拉指出，台灣已證明自己的高水準製造能力，在半導體和電腦系統方面的高水準量產能力更是突出。英國的情況則往往是，以太空領域為例，有能力推出創新程度極高的衛星，但缺乏大量生產的能力，台灣因此堪稱是英國的「天然夥伴」。

不過，除了在硬體，艾馬拉提到，台灣也希望在「軟體」取得世界領導地位，例如在人工智慧（AI）領域，而這也是台英合作得以「互利」的基礎之一。

台英太空合作已有數年發展，有些英國企業已直接與國家太空中心（TASA）合作，包括協助提升太空載具的推進引擎性能，另有越來越多英國企業在台灣尋求供應鏈夥伴。

此外，2019年升空的氣象衛星台灣「福衛七號」（FORMOSAT-7）由來自英國的SSTL供應6個衛星平台。SSTL與TASA的合作迄今已長達10多年。

艾馬拉指出，據他觀察，台英雙邊在太空產業界和技術應用的交流合作近5年成長特別迅速。他認為，台英太空合作未來可以3大區塊為重點：供應鏈、教育訓練，以及對資料（data）的極致運用。

資料運用涉及如何有效分析從太空蒐得的龐大資料（含地表環境資料）。艾馬拉說，AI在衛星的應用因此將日益重要。

此外，許多研究報告顯示，專業人才和技能不足恐是太空領域發展一大隱憂。教育訓練以及進一步提升高階工程師等專業人士的技能，也是台英可加強合作的方向。

SSC國際合作經理馬強特則說，台英4日簽署的備忘錄一大重點目標是加倍促進雙邊新創和中小企業的對接、促進具體合作成效。

他舉例，Stars Edge和SPACEVLEO分別是英國和台灣的新創企業；透過TAcc+機制，雙方去年簽署備忘錄，在超低軌道（VLEO）衛星領域展開合作，「對我們而言，像這樣的新創合作就非常重要。」

工研院 英國 新創企業

延伸閱讀

美參院委員會通過法案　允太空總署派員赴台合作

太空中心火箭研發基地落腳台南沙崙 拚2030年啟用

相關新聞

英特爾代工策略思維重大轉向 強碰台積

英特爾財務長辛斯納（David Zinsner）4日表示，該公司對旗下18A製程技術的思維正在轉向，從原規劃主要供自家用，轉向探索向外部客戶推銷以該製程代工生產晶片的可能性。

與瑞昱訴訟戰 聯發科駁斥指控、強調與事實不符

晶片大廠聯發科（2454）於今日表示，瑞昱（2379）先前於美國北加州聯邦法院對該公司提出的反壟斷訴訟案，於2024年5月遭駁回。法院之後僅允許瑞昱修正其訴狀，聯發科也聲請法院，應不經實質審理即逕予駁回訴訟。雖然法院裁決並未同意聯發科的請求，但所做裁決僅允許訴訟繼續進行而已，並無所謂「確認瑞昱之主張具備充分理據」的情形。

川普AI電力新政 美七大科技巨擘承諾將自建電廠 台鏈受惠

美國七大科技巨擘承諾，將自建電廠、擴大投資電力基礎建設，以滿足AI用電需求。業內預期，北美等地將釋出更多電力設備訂單，國內供應鏈業者包括華城、士電、東元、大同等多家重電廠，將迎來新一波訂單大潮。

衛星貢獻再上修 法人調高這檔太空 AI 股目標價逾九成

華通（2313）受惠衛星及伺服器等相關需求強勁，加上太空AI商機帶動評價上揚，法人最新出爐報告，除上修第1季營收及今、明年獲利預估值外，同時大幅調高目標價逾九成。

技嘉2026擴大徵才 啟動「全場域 AI 智慧藍圖」布局全球研發實力

全球電腦與伺服器領導品牌技嘉科技（2376）6日宣布啟動「技領未來，嘉速夢想-2026擴大徵才」計畫。隨著生成式AI邁入全面應用期，技嘉科技不僅在資料中心市場佔據領先地位，更積極落實「AI Forward」願景，成功推動營收連續五年突破千億大關，2025年更突破新台幣3,000億，創下歷史新高。今年釋出研發、產品管理、業務、行銷、設計、營運與製造等領域超過百個職缺，邀請具備創新思維的人才加入。

台灣與英太空產業聚落SSC合作升級　聚焦衛星供應鏈

台灣與英國規模最大的太空產業聚落Space South Central（SSC）合作升級，將透過制度化平台加速雙邊企業合...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。