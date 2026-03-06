台灣與英太空產業聚落SSC合作升級　聚焦衛星供應鏈

台灣與英國規模最大的太空產業聚落Space South Central（SSC）合作升級，將透過制度化平台加速雙邊企業合作、推升知識交流和人才訓練，初期將特別著力於衛星供應鏈、新創企業及快速審查機制合作。

SSC國際合作經理馬強特（Tobias Marchant）告訴中央社，英國在太空領域的活動超過20%與SSC息息相關，SSC可謂英國在太空領域的「心臟」。

SSC的產業與研發生態系涵蓋倫敦、薩里郡（Surrey）、法恩堡鎮（Farnborough）、朴茨茅斯市（Portsmouth）等航太領域指標地點，位於英格蘭南部，吸納超過210家英國本土與跨國企業和機構，包括英國航太系統公司（BAE Systems）、空中巴士（Airbus）、資訊科技服務商CGI集團、英國國家物理實驗室（NPL），以及小型衛星技術創新與商業化先驅「薩里衛星科技有限公司」（SSTL）。

其中，全球約25%的地球靜止軌道（GEO）衛星是來自Airbus在朴茨茅斯的據點。

馬強特說，SSC不僅乘載英國在太空領域的豐厚傳統、匯聚大量創新與應用人才，也與英國其他太空產業聚落密切交流合作，這都是SSC的國際夥伴可善加運用的資源。

在經濟部中小及新創企業署（中企署）支持下，由台灣工業技術研究院（ITRI）執行的「台灣新創加速器」（TAcc+）今年第2度率團參加4至5日在倫敦舉行的太空產業展會Space-Comm Expo，並設置台灣主題館，推動台灣與英國及歐洲市場的鏈結。

4日晚間，訪團舉辦台英太空產業交流晚會，近百人出席，期間由工研院產業服務中心執行長陳立偉代表TAcc+計畫，與SSC簽署策略合作備忘錄，以建立長期制度化合作機制，促進雙邊產業實務與知識和技術的交流移轉。

據工研院提供的資料，在中企署支持下，加入赴英訪團、總部位於台灣的新創及中小企業約4家，另有數家參與TAcc+計畫的國際業者，涵蓋衛星製造、通訊次系統、地面設備、酬載應用、系統整合等領域。

訪團在英期間並有產業和機構拜會、商務媒合、專場簡報等行程。今年執行第4年的TAcc+目前以「補足台灣太空產業關鍵技術需求、鏈結國際市場」為核心定位。

駐英國代表姚金祥在晚會致詞表示，台英合作具互補優勢，英國政府去年6月發布「產業戰略」，其中揭示的英國8大重點發展領域與台灣推動的「五大信賴產業」（半導體、人工智慧、軍工、安控及次世代通訊），也有許多相互呼應之處。

姚金祥提到，台灣與英國有共同野心，即打造可信賴、具韌性的太空產業供應鏈。台英已在2023年建立「提升貿易夥伴關係」（ETP），這也將為雙邊的太空領域合作提供支持。

英國太空總署（UK Space Agency）首席科學家、薩里大學（University of Surrey）太空研究所所長艾馬拉（Adam Amara）接受中央社採訪時說，科學研究能促進科技創新、相輔相成挑戰「不可能」，企業將因此取得新的能力、在全球舞台更具競爭力，而如何讓這整個過程更具效益和效率，是致勝關鍵。

艾馬拉指出，台灣已證明自己的高水準製造能力，在半導體和電腦系統方面的高水準量產能力更是突出。英國的情況則往往是，以太空領域為例，有能力推出創新程度極高的衛星，但缺乏大量生產的能力，台灣因此堪稱是英國的「天然夥伴」。

不過，除了在硬體，艾馬拉提到，台灣也希望在「軟體」取得世界領導地位，例如在人工智慧（AI）領域，而這也是台英合作得以「互利」的基礎之一。

台英太空合作已有數年發展，有些英國企業已直接與國家太空中心（TASA）合作，包括協助提升太空載具的推進引擎性能，另有越來越多英國企業在台灣尋求供應鏈夥伴。

此外，2019年升空的氣象衛星台灣「福衛七號」（FORMOSAT-7）由來自英國的SSTL供應6個衛星平台。SSTL與TASA的合作迄今已長達10多年。

艾馬拉指出，據他觀察，台英雙邊在太空產業界和技術應用的交流合作近5年成長特別迅速。他認為，台英太空合作未來可以3大區塊為重點：供應鏈、教育訓練，以及對資料（data）的極致運用。

資料運用涉及如何有效分析從太空蒐得的龐大資料（含地表環境資料）。艾馬拉說，AI在衛星的應用因此將日益重要。

此外，許多研究報告顯示，專業人才和技能不足恐是太空領域發展一大隱憂。教育訓練以及進一步提升高階工程師等專業人士的技能，也是台英可加強合作的方向。

SSC國際合作經理馬強特則說，台英4日簽署的備忘錄一大重點目標是加倍促進雙邊新創和中小企業的對接、促進具體合作成效。

他舉例，Stars Edge和SPACEVLEO分別是英國和台灣的新創企業；透過TAcc+機制，雙方去年簽署備忘錄，在超低軌道（VLEO）衛星領域展開合作，「對我們而言，像這樣的新創合作就非常重要。」