新代集團攜手經濟部與金屬中心簽署 MOU 領航 AI 機器人智慧智造

經濟日報／ 記者宋健生／台中即時報導
正鉑雷射總經理陳政嚴（右二）代表新代集團出席MOU簽署，新代集團將發揮整合優勢，成為金屬產業雙軸轉型重要推手。新代科技提供
推動金屬產業加速邁向數位與綠色雙軸轉型，智慧製造解決方案領導廠商新代集團（7750）5日在經濟部傳產加值園區，與經濟部及金屬工業研究發展中心簽署合作備忘錄（MOU），正式加入「金屬產業雙軸轉型推動大聯盟」。

新代集團表示，未來將透過領先的控制器技術、機器人設備及雷射加工整合方案，攜手產官研三方力量，建立AI與ESG深度融合的智慧工廠示範場域，全面賦能台灣金屬產業鏈升級。

此次MOU由經濟部與金屬中心共同主導，規劃建置結合「AI應用、ESG永續、試製驗證、人才培育與示範展示」五大功能的智慧製造場域。

新代集團將投入智慧機器人與AI技術研發，推動智慧設備整合與產線示範應用，並透過技術能量，協助扣件業等傳統金屬產業升級為AI智慧設備應用模式，提升製程效率並落實節能減碳。

新代強調，集團深耕產業多年，此次參與大聯盟，集團包括新代科技、聯達智能、正鉑雷射「三箭齊發」，希望透過集團內部高度整合的技術優勢，解決金屬產業在轉型過程中面臨的痛點。

其中，新代科技作為核心大腦，將提供高性能控制器與雲端管理平台，為智慧機械奠定穩固基礎。聯達智能專注於機器人設備應用與工廠雲端監控系統，實現產線的自動化與數據化透明管理。

正鉑雷射則是深耕雷射技術結合集團能量，提供一站式加工整合方案，協助企業達成自動化與智慧化工廠目標。

正鉑雷射總經理陳政嚴說，透過加入推動大聯盟，正鉑得以更貼近產業需求，並藉由類產線示範與技術交流，提供更務實的產業服務，加速技術落地應用，攜手開創金屬產業的多元發展契機。

在全球供應鏈加速重塑之際，新代集團將持續深化AI與智慧製造技術布局，在金屬產業雙軸轉型中扮演關鍵推動力量，串聯產官學研資源，攜手打造更具韌性與競爭力的台灣製造體系，邁向AI智造與永續並行的新階段。

英特爾代工策略思維重大轉向 強碰台積

英特爾財務長辛斯納（David Zinsner）4日表示，該公司對旗下18A製程技術的思維正在轉向，從原規劃主要供自家用，轉向探索向外部客戶推銷以該製程代工生產晶片的可能性。

與瑞昱訴訟戰 聯發科駁斥指控、強調與事實不符

晶片大廠聯發科（2454）於今日表示，瑞昱（2379）先前於美國北加州聯邦法院對該公司提出的反壟斷訴訟案，於2024年5月遭駁回。法院之後僅允許瑞昱修正其訴狀，聯發科也聲請法院，應不經實質審理即逕予駁回訴訟。雖然法院裁決並未同意聯發科的請求，但所做裁決僅允許訴訟繼續進行而已，並無所謂「確認瑞昱之主張具備充分理據」的情形。

川普AI電力新政 美七大科技巨擘承諾將自建電廠 台鏈受惠

美國七大科技巨擘承諾，將自建電廠、擴大投資電力基礎建設，以滿足AI用電需求。業內預期，北美等地將釋出更多電力設備訂單，國內供應鏈業者包括華城、士電、東元、大同等多家重電廠，將迎來新一波訂單大潮。

從量子國家隊走向量子國際隊 半導體產業鏈為台灣優勢

在人工智慧（AI）快速發展的同時，量子科技被視為下一波關鍵科技革命。國科會推動的「AI新十大建設」中，已將高速量子運算列為國家戰略重點，量子系統推動小組召集人果尚志指出，期望在未來五年整合產學研能量，打造台灣量子科技生態系，讓台灣從「量子國家隊」逐步走向「量子國際隊」，讓台灣成為全球量子電腦供應鏈的重要角色。

ASML啟動2026校園徵才計畫 在台招募超過600人

為因應半導體產業對高階研發與跨領域人才的需求持續，ASML（台灣艾司摩爾）今日宣布啟動2026 年校園徵才計畫，預計將在台灣招募超過600名菁英，職務涵蓋客戶支援、研發支援、智慧製造與供應鏈管理等領域。ASML祭出具競爭力的薪資福利、全方位培訓計畫、及跨國學習發展機會，全力搶攻頂尖人才。

台灣網通重返二位數成長 Moxa：工業、雲端、資料中心是成長關鍵

台灣網路設備市場走過多年來個位數成長的低迷氣勢，2025年回到二位數成長，工業互聯網的領導品牌四零四科技（Moxa）認為，工業網通應用和雲端與大型資料中心推動台灣網通設備成長，貢獻占比達六到七成，Moxa 2025年的營收成長也從前兩年的個位數重返兩位數，當中也受惠於半導體快速擴產及供應鏈分散化之舉動、邊緣AI及邊緣端架構升級、資料中心架構翻新及關鍵系統的監控需求，帶動高頻寬網路設備需求，以及產業的AI轉型已悄然啟動。

