聽新聞
0:00 / 0:00
TV 面板報價揚 雙虎帶勁
電視面板報價首季開紅盤，研調機構集邦科技（TrendForce）昨（5）日發布3月上旬面板價格預測，隨北美通路調漲中小尺寸電視終端售價，提振品牌廠採購信心，電視面板價格連三個月走揚。
業界分析，面板雙虎友達（2409）、群創（3481）在傳統淡季中表現旺旺，受惠報價回升與大尺寸需求助攻，本季營運有望繳出亮眼成績。
TrendForce研究副總范博毓指出，進入3月分電視需求維持穩定，近期傳出北美通路已同意自第2季起針對中小尺寸電視調漲終端售價，此舉給予電視品牌廠採購面板的信心。
在需求穩定背景下，面板廠對價格調漲態度堅決，觀察3月電視面板各尺寸漲幅，32吋、43吋、50吋預估調漲1美元，55吋預計調漲2美元，至於利潤較佳的65吋與75吋大尺寸機種，漲幅則預計達3美元，顯示大尺寸面板已成為漲價領頭羊。
MNT顯示器面板也受帶動。范博毓分析，在電視報價持續走揚態勢下，面板廠更有信心跟進全面調升MNT面板價格。
目前觀察3月主流MNT面板趨勢，Open Cell面板部分，因23.8吋FHD IPS供需較緊張，預計調漲0.3美元，23.8吋FHD VA預計調漲0.1美元，27吋FHD IPS則預計調漲0.2美元；面板模組部分，23.8吋FHD預估調漲0.2美元，27吋FHD預估調漲0.1美元，整體IT面板報價趨於正向。
NB面板方面，雖然3月需求仍維持水準，但因前2個月品牌客戶提前備貨規模高於預期，加上面板廠先前在價格上已做出讓步，目前在檯面價格讓步上稍有收斂。
📌 數位新聞搶鮮看！
訂閱《科技玩家》YouTube頻道！
💡 追新聞》》在Google News按下追蹤，科技玩家好文不漏接！
📢 Pixel 10a開箱親民價！平面鏡頭 實測拍照、AI生圖順手、還能用AirDrop
📢 蘋果「超強新品」MacBook Neo來了！平價筆電免2萬 4色搶美又輕巧
📢 蘋果最新舊換新Trade in價格出爐！iPhone 16更值錢 13款手機跌價
📢 蘋果iPhone 17e與iPhone 17差在哪？1表全解析 補足MagSafe
📢 LINE免費貼圖！初音未來超可愛、這款「狗沒拿賽」諧音哏滿滿
📢 M4 iPad Air和M3差在哪裡？一圖了解高CP值 果粉在意「萬年60Hz」
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。