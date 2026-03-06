聽新聞
0:00 / 0:00

TV 面板報價揚 雙虎帶勁

經濟日報／ 記者籃珮禎 / 台北報導

電視面板報價首季開紅盤，研調機構集邦科技（TrendForce）昨（5）日發布3月上旬面板價格預測，隨北美通路調漲中小尺寸電視終端售價，提振品牌廠採購信心，電視面板價格連三個月走揚。

業界分析，面板雙虎友達（2409）、群創（3481）在傳統淡季中表現旺旺，受惠報價回升與大尺寸需求助攻，本季營運有望繳出亮眼成績。

TrendForce研究副總范博毓指出，進入3月分電視需求維持穩定，近期傳出北美通路已同意自第2季起針對中小尺寸電視調漲終端售價，此舉給予電視品牌廠採購面板的信心。

在需求穩定背景下，面板廠對價格調漲態度堅決，觀察3月電視面板各尺寸漲幅，32吋、43吋、50吋預估調漲1美元，55吋預計調漲2美元，至於利潤較佳的65吋與75吋大尺寸機種，漲幅則預計達3美元，顯示大尺寸面板已成為漲價領頭羊。

MNT顯示器面板也受帶動。范博毓分析，在電視報價持續走揚態勢下，面板廠更有信心跟進全面調升MNT面板價格。

目前觀察3月主流MNT面板趨勢，Open Cell面板部分，因23.8吋FHD IPS供需較緊張，預計調漲0.3美元，23.8吋FHD VA預計調漲0.1美元，27吋FHD IPS則預計調漲0.2美元；面板模組部分，23.8吋FHD預估調漲0.2美元，27吋FHD預估調漲0.1美元，整體IT面板報價趨於正向。

NB面板方面，雖然3月需求仍維持水準，但因前2個月品牌客戶提前備貨規模高於預期，加上面板廠先前在價格上已做出讓步，目前在檯面價格讓步上稍有收斂。

面板雙虎 大尺寸面板 電視面板

延伸閱讀

蘋果筆電兩大產品 漲價一成

北美通路喊漲提振需求！集邦：3月電視面板全線走揚 大尺寸漲勢擴大

國巨鉭電容 九個月漲價三次 法人看好今年營運大爆發

南亞科總座喊第2季報價「Jump級」跳增！股價鎖漲停 記憶體大復活

相關新聞

英特爾代工策略思維重大轉向 強碰台積

英特爾財務長辛斯納（David Zinsner）4日表示，該公司對旗下18A製程技術的思維正在轉向，從原規劃主要供自家用，轉向探索向外部客戶推銷以該製程代工生產晶片的可能性。

川普AI電力新政 美七大科技巨擘承諾將自建電廠 台鏈受惠

美國七大科技巨擘承諾，將自建電廠、擴大投資電力基礎建設，以滿足AI用電需求。業內預期，北美等地將釋出更多電力設備訂單，國內供應鏈業者包括華城、士電、東元、大同等多家重電廠，將迎來新一波訂單大潮。

TV 面板報價揚 雙虎帶勁

電視面板報價首季開紅盤，研調機構集邦科技（TrendForce）昨（5）日發布3月上旬面板價格預測，隨北美通路調漲中小尺寸電視終端售價，提振品牌廠採購信心，電視面板價格連三個月走揚。

輝達攻VR平台 台廠吃補 H200銷陸受阻

英國金融時報（FT）引述知情人士報導，輝達研判輸往大陸的先進半導體仍將受制於美中監管障礙，已停止生產專供大陸市場的H200晶片，並把原本要在台積電製造H200的產能，轉為生產下一代Vera Rubin（VR）晶片。

輝達投資OpenAI不到千億美元

輝達執行長黃仁勳4日透露，他認為輝達在近期敲定對OpenAI投資300億美元後，不太可能繼續投資、達到原先承諾的1,000億美元，理由是OpenAI年底就要上市。

半導體兆美元產值 今年可達陣

全球半導體設備龍頭美商應用材料（Applied Materials）集團副總裁暨台灣區總裁余定陸昨（5）日表示，AI帶動的第四次工業革命規模比想像巨大，全球半導體業營收可望提前在今年達到1兆美元里程碑，電源與能源效率管理則是AI時代的決勝點。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。