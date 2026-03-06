TV 面板報價揚 雙虎帶勁

電視面板報價首季開紅盤，研調機構集邦科技（TrendForce）昨（5）日發布3月上旬面板價格預測，隨北美通路調漲中小尺寸電視終端售價，提振品牌廠採購信心，電視面板價格連三個月走揚。

業界分析，面板雙虎友達（2409）、群創（3481）在傳統淡季中表現旺旺，受惠報價回升與大尺寸需求助攻，本季營運有望繳出亮眼成績。

TrendForce研究副總范博毓指出，進入3月分電視需求維持穩定，近期傳出北美通路已同意自第2季起針對中小尺寸電視調漲終端售價，此舉給予電視品牌廠採購面板的信心。

在需求穩定背景下，面板廠對價格調漲態度堅決，觀察3月電視面板各尺寸漲幅，32吋、43吋、50吋預估調漲1美元，55吋預計調漲2美元，至於利潤較佳的65吋與75吋大尺寸機種，漲幅則預計達3美元，顯示大尺寸面板已成為漲價領頭羊。

MNT顯示器面板也受帶動。范博毓分析，在電視報價持續走揚態勢下，面板廠更有信心跟進全面調升MNT面板價格。

目前觀察3月主流MNT面板趨勢，Open Cell面板部分，因23.8吋FHD IPS供需較緊張，預計調漲0.3美元，23.8吋FHD VA預計調漲0.1美元，27吋FHD IPS則預計調漲0.2美元；面板模組部分，23.8吋FHD預估調漲0.2美元，27吋FHD預估調漲0.1美元，整體IT面板報價趨於正向。

NB面板方面，雖然3月需求仍維持水準，但因前2個月品牌客戶提前備貨規模高於預期，加上面板廠先前在價格上已做出讓步，目前在檯面價格讓步上稍有收斂。