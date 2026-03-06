蘋果擴大市占 搶Windows客戶

蘋果公司（Apple）推出首款最平價筆記型電腦MacBook Neo，切入入門級NB市場，建議售價自599美元起跳，鎖定教育市場與主流文書應用機種500-800美元價格帶，展現明確的產品與生態系布局野心。

業界分析，蘋果新機不僅有利擴大其在NB市場市占率，更將威脅Windows陣營主流價位機種。

今年有記憶體缺貨漲價的大環境壓力，因應額外新增成本，各大PC品牌今年皆啟動漲價，造成不論廠商、研調機構及法人圈普遍看淡今年PC產業，預期出貨量將較去年明顯下滑。

PC品牌商除了漲價之外，多數業者也調整旗下產品線，選擇縮減產品項目、保守控管庫存。蘋果逆向操作推出入門筆電新機MacBook Neo，主打教育市場與主流文書應用機種。研調機構集邦科技（TrendForce）則指出，蘋果長期鎖定中高階筆電市場，集中999美元以上價格帶產品，MacBook Neo問市，象徵往下擴大產品金字塔，補齊價格帶缺口，提早在學生、初入職場族群中建立品牌黏著度。

TrendForce表示，預期新品除了有助硬體銷量，最重要是拓展macOS生態系用戶基本盤，進一步帶動App Store、iCloud與Apple Music等軟體與服務收入成長，強化服務變現的長期策略。