蘋果擴大市占 搶Windows客戶

經濟日報／ 記者吳凱中／台北報導

蘋果公司（Apple）推出首款最平價筆記型電腦MacBook Neo，切入入門級NB市場，建議售價自599美元起跳，鎖定教育市場與主流文書應用機種500-800美元價格帶，展現明確的產品與生態系布局野心。

業界分析，蘋果新機不僅有利擴大其在NB市場市占率，更將威脅Windows陣營主流價位機種。

今年有記憶體缺貨漲價的大環境壓力，因應額外新增成本，各大PC品牌今年皆啟動漲價，造成不論廠商、研調機構及法人圈普遍看淡今年PC產業，預期出貨量將較去年明顯下滑。

PC品牌商除了漲價之外，多數業者也調整旗下產品線，選擇縮減產品項目、保守控管庫存。蘋果逆向操作推出入門筆電新機MacBook Neo，主打教育市場與主流文書應用機種。研調機構集邦科技（TrendForce）則指出，蘋果長期鎖定中高階筆電市場，集中999美元以上價格帶產品，MacBook Neo問市，象徵往下擴大產品金字塔，補齊價格帶缺口，提早在學生、初入職場族群中建立品牌黏著度。

TrendForce表示，預期新品除了有助硬體銷量，最重要是拓展macOS生態系用戶基本盤，進一步帶動App Store、iCloud與Apple Music等軟體與服務收入成長，強化服務變現的長期策略。

筆記型電腦 逆向操作 macOS

英特爾代工策略思維重大轉向 強碰台積

英特爾財務長辛斯納（David Zinsner）4日表示，該公司對旗下18A製程技術的思維正在轉向，從原規劃主要供自家用，轉向探索向外部客戶推銷以該製程代工生產晶片的可能性。

川普AI電力新政 美七大科技巨擘承諾將自建電廠 台鏈受惠

美國七大科技巨擘承諾，將自建電廠、擴大投資電力基礎建設，以滿足AI用電需求。業內預期，北美等地將釋出更多電力設備訂單，國內供應鏈業者包括華城、士電、東元、大同等多家重電廠，將迎來新一波訂單大潮。

TV 面板報價揚 雙虎帶勁

電視面板報價首季開紅盤，研調機構集邦科技（TrendForce）昨（5）日發布3月上旬面板價格預測，隨北美通路調漲中小尺寸電視終端售價，提振品牌廠採購信心，電視面板價格連三個月走揚。

輝達攻VR平台 台廠吃補 H200銷陸受阻

英國金融時報（FT）引述知情人士報導，輝達研判輸往大陸的先進半導體仍將受制於美中監管障礙，已停止生產專供大陸市場的H200晶片，並把原本要在台積電製造H200的產能，轉為生產下一代Vera Rubin（VR）晶片。

輝達投資OpenAI不到千億美元

輝達執行長黃仁勳4日透露，他認為輝達在近期敲定對OpenAI投資300億美元後，不太可能繼續投資、達到原先承諾的1,000億美元，理由是OpenAI年底就要上市。

半導體兆美元產值 今年可達陣

全球半導體設備龍頭美商應用材料（Applied Materials）集團副總裁暨台灣區總裁余定陸昨（5）日表示，AI帶動的第四次工業革命規模比想像巨大，全球半導體業營收可望提前在今年達到1兆美元里程碑，電源與能源效率管理則是AI時代的決勝點。

