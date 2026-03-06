聽新聞
0:00 / 0:00
蘋果平價NB 1.99萬起跳 MacBook Neo衝刺買氣
蘋果揮軍低階筆電市場，4日推出售價599美元起的MacBook Neo，台灣價格為新台幣1.99萬元起跳，為蘋果歷來最便宜的筆電，新機並首度採用原本搭載於iPhone的A系列處理器。
法人看好，MacBook Neo極具價格競爭力，有助吸引買氣，帶旺台積電（2330）、鴻海、廣達等協力廠出貨。
業界分析，MacBook Neo鎖定精打細算顧客鍾情的Windows PC和Chromebook等平價筆電市場，象徵多年來都對平價筆電市場興致缺缺的蘋果，策略大轉向，以吸引新客戶進入蘋果生態系。
MacBook Neo有銀色、胭粉色、青橘黃色與靛青色等色彩可選，搭載13吋螢幕，比搭載13.6吋顯示器的MacBook Air小，是蘋果史上螢幕數一數二小的筆電，裝配六核心中央處理器（CPU）與五核心繪圖處理器（GPU），記憶體容量為8GB，基本版儲存空間為256GB。
MacBook Neo配備A18 Pro晶片，是蘋果首次把iPhone處理器用於Mac電腦，還能和Mac及iPhone應用程式（App）相容。
MacBook Neo不管是名目、還是經通膨調整的價格，都是蘋果歷來MacBook Pro與Air以外的最便宜筆電，還針對教育族群提供100美元的折扣，使最低價降到499美元。在台灣若是透過教育優惠價購買，MacBook Neo只要新台幣1.69萬元，價格更甜了。
MacBook Neo最大賣點就是「便宜」，雖然在部分規格上確實無法與MacBook Air相比，但以1.99萬元起的入手門檻來說，具有相當優異的競爭力。對於學生族群或只需要日常文書、上網使用的族群而言，吸引力相當高。
📌 數位新聞搶鮮看！
訂閱《科技玩家》YouTube頻道！
💡 追新聞》》在Google News按下追蹤，科技玩家好文不漏接！
📢 Pixel 10a開箱親民價！平面鏡頭 實測拍照、AI生圖順手、還能用AirDrop
📢 蘋果「超強新品」MacBook Neo來了！平價筆電免2萬 4色搶美又輕巧
📢 蘋果最新舊換新Trade in價格出爐！iPhone 16更值錢 13款手機跌價
📢 蘋果iPhone 17e與iPhone 17差在哪？1表全解析 補足MagSafe
📢 LINE免費貼圖！初音未來超可愛、這款「狗沒拿賽」諧音哏滿滿
📢 M4 iPad Air和M3差在哪裡？一圖了解高CP值 果粉在意「萬年60Hz」
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。