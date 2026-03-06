蘋果平價NB 1.99萬起跳 MacBook Neo衝刺買氣

蘋果揮軍低階筆電市場，4日推出售價599美元起的MacBook Neo，台灣價格為新台幣1.99萬元起跳，為蘋果歷來最便宜的筆電，新機並首度採用原本搭載於iPhone的A系列處理器。

法人看好，MacBook Neo極具價格競爭力，有助吸引買氣，帶旺台積電（2330）、鴻海、廣達等協力廠出貨。

業界分析，MacBook Neo鎖定精打細算顧客鍾情的Windows PC和Chromebook等平價筆電市場，象徵多年來都對平價筆電市場興致缺缺的蘋果，策略大轉向，以吸引新客戶進入蘋果生態系。

MacBook Neo有銀色、胭粉色、青橘黃色與靛青色等色彩可選，搭載13吋螢幕，比搭載13.6吋顯示器的MacBook Air小，是蘋果史上螢幕數一數二小的筆電，裝配六核心中央處理器（CPU）與五核心繪圖處理器（GPU），記憶體容量為8GB，基本版儲存空間為256GB。

MacBook Neo配備A18 Pro晶片，是蘋果首次把iPhone處理器用於Mac電腦，還能和Mac及iPhone應用程式（App）相容。

MacBook Neo不管是名目、還是經通膨調整的價格，都是蘋果歷來MacBook Pro與Air以外的最便宜筆電，還針對教育族群提供100美元的折扣，使最低價降到499美元。在台灣若是透過教育優惠價購買，MacBook Neo只要新台幣1.69萬元，價格更甜了。

MacBook Neo最大賣點就是「便宜」，雖然在部分規格上確實無法與MacBook Air相比，但以1.99萬元起的入手門檻來說，具有相當優異的競爭力。對於學生族群或只需要日常文書、上網使用的族群而言，吸引力相當高。