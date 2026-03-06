川普AI電力新政 美七大科技巨擘承諾將自建電廠 台鏈受惠

美國七大科技巨擘承諾，將自建電廠、擴大投資電力基礎建設，以滿足AI用電需求。業內預期，北美等地將釋出更多電力設備訂單，國內供應鏈業者包括華城（1519）、士電、東元、大同等多家重電廠，將迎來新一波訂單大潮。

川普政府4日宣布，Google、微軟、Meta、甲骨文、與亞馬遜等科技巨頭，以及xAI、OpenAI等人工智慧（AI）大咖，七大科技巨擘均已承諾，將透過包括自建電廠等方式，投資能源基礎設施，以滿足AI資料中心所需電力。

七大科技巨頭在美自建電網

七大科技巨擘將投資並建構自足電網的計畫，主要目的是抵消其電力需求增加所帶來的成本，同時確保新資料中心的建設能為各方帶來益處，而不是電價上漲。

白宮科技政策辦公室（OSTP）在社群平台X發文表示，總統川普「正確保資料中心在電價可負擔的情況下運作，並讓所有美國家庭與企業皆受益」；「儘管電力需求正在上升，但美國民眾不會為此埋單。」

這些科技大廠簽署了「用電戶保護承諾」，保證會自行建設或收購額外的電力來源，為相關基建升級埋單，同時與資料中心所在地的公用事業與州政府協商，改以其他的費率結構計算電費。

為了開發與運行AI，主要業者依賴資料中心，而其中的晶片與伺服器會消耗大量電力。然而，由於發電量成長速度趕不上需求，美國多個地區電價大幅上升，這一現象也在11月期中選舉前成為競選議題。

根據美國能源部統計，2023年資料中心占全美總用電量的4.4%；能源部預測，到2028年前，此一比例可能升至12%之多。

國內重電業者指出，北美AI資料中心陸續問世，對電力設備需求極大，目前電力設備仍供不應求，未來十年都會是相當熱絡的狀態。尤其在科技巨頭加入建設電廠、擴大購電的行動後，對重電等電力設備的需求將持續放大。

國內電力供應鏈方面，華城、士電近年積極布局北美市場，並逐步打入當地電力與能源基礎建設供應鏈，華城已經拿下不少美國電力公司訂單，亦成為第一家打入美國星門計畫的台廠，目前AI資料中心應用相關訂單達120億元。

士電已打入AI供應鏈，並與AI資料中心（AIDC）簽署相關協議，士電認為，北美接單狀況比預期還好，預期未來每年營收成長每年可成長15-20％。

東元在北美主攻電力與機電整合方案，其模組化資料中心（MDC）具備快速部署優勢，契合科技巨頭迅速落實用電自給的趨勢。東元近期已承攬美系CSP在東南亞約25億元的資料中心專案，證明電力整合實力獲頂尖客戶認可。