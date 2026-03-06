聽新聞
半導體兆美元產值 今年可達陣
全球半導體設備龍頭美商應用材料（Applied Materials）集團副總裁暨台灣區總裁余定陸昨（5）日表示，AI帶動的第四次工業革命規模比想像巨大，全球半導體業營收可望提前在今年達到1兆美元里程碑，電源與能源效率管理則是AI時代的決勝點。
他強調，應材以材料新技術推進創新，加速AI晶片效能。近期三大新系統已獲領先邏輯晶片製造商採用，應用於2奈米及以下先進製程節點。
AI終端市場擴張，應材預期，今年全球半導體業營收有機會達到1兆美元，時間點較先前預測更早。要持續擴大AI及資料中心部署，必須透過系統架構、軟體、邏輯、記憶體、封裝與製程的全堆疊協作與創新，提升產品能效表現。
余定陸說，因應數據分析需求，許多企業大舉建設資料中心，台灣宣示要成為全世界資料中心，全部電力都拿去也不夠用，限制來自於能源。他認為，機會和挑戰並存，要依據AI需求發展，更有效率運用能源，包括系統、晶片設計、終端都要尋求最好的能源效益，這是全體供應鏈產業都要努力的方向。
他提到，能源效率提升才有助創新，比如2奈米發展降低能源消耗、高頻寬記憶體（HBM）同樣升級，先進封裝協助整合，是未來幾年引領半導體產業往前的三大方向，也會驅動EEP（能源效率表現）這也是應用材料和客戶在新材料、製程、量測方式的合作。他認為，以往相對不太重要的表面處理也愈來愈重要，就像餅皮愈來愈越薄，一有瑕疵就會破掉，需要不一樣的技術，應材也樂見這樣的挑戰。
他說，應材在材料工程技術上累積龐大知識，投資50億美元在美國設置EPIC實驗室中心，集合專家、客戶與供應商、研究單位，在基礎研究、產品製程階段就能認證並同步在設計時修改，縮短產品開發年限。
