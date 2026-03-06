輝達投資OpenAI不到千億美元

輝達執行長黃仁勳4日透露，他認為輝達在近期敲定對OpenAI投資300億美元後，不太可能繼續投資、達到原先承諾的1,000億美元，理由是OpenAI年底就要上市。

黃仁勳在舊金山由摩根士丹利主辦的場合上說：「我認為投資OpenAI 1,000億美元的機會，恐怕已不在考慮之列（not in the cards）。」他提出的理由是OpenAI計劃上市，時程可能在今年底，「所以這或許是我們最後一次有機會投資這類具有關鍵影響力的公司。」

輝達上個月為OpenAI新一輪1,000億美元鉅額籌資中挹注300億美元，使這家ChatGPT開發商的估值達7,300億美元，這是輝達對單一新創公司最大一筆投資，但金額遠低於輝達9月和OpenAI協議時所考慮的最高金額1,000億美元。