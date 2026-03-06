聽新聞
輝達投資OpenAI不到千億美元

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電

輝達執行長黃仁勳4日透露，他認為輝達在近期敲定對OpenAI投資300億美元後，不太可能繼續投資、達到原先承諾的1,000億美元，理由是OpenAI年底就要上市。

黃仁勳在舊金山由摩根士丹利主辦的場合上說：「我認為投資OpenAI 1,000億美元的機會，恐怕已不在考慮之列（not in the cards）。」他提出的理由是OpenAI計劃上市，時程可能在今年底，「所以這或許是我們最後一次有機會投資這類具有關鍵影響力的公司。」

輝達上個月為OpenAI新一輪1,000億美元鉅額籌資中挹注300億美元，使這家ChatGPT開發商的估值達7,300億美元，這是輝達對單一新創公司最大一筆投資，但金額遠低於輝達9月和OpenAI協議時所考慮的最高金額1,000億美元。

相關新聞

英特爾代工策略思維重大轉向 強碰台積

英特爾財務長辛斯納（David Zinsner）4日表示，該公司對旗下18A製程技術的思維正在轉向，從原規劃主要供自家用，轉向探索向外部客戶推銷以該製程代工生產晶片的可能性。

川普AI電力新政 美七大科技巨擘承諾將自建電廠 台鏈受惠

美國七大科技巨擘承諾，將自建電廠、擴大投資電力基礎建設，以滿足AI用電需求。業內預期，北美等地將釋出更多電力設備訂單，國內供應鏈業者包括華城、士電、東元、大同等多家重電廠，將迎來新一波訂單大潮。

TV 面板報價揚 雙虎帶勁

電視面板報價首季開紅盤，研調機構集邦科技（TrendForce）昨（5）日發布3月上旬面板價格預測，隨北美通路調漲中小尺寸電視終端售價，提振品牌廠採購信心，電視面板價格連三個月走揚。

輝達攻VR平台 台廠吃補 H200銷陸受阻

英國金融時報（FT）引述知情人士報導，輝達研判輸往大陸的先進半導體仍將受制於美中監管障礙，已停止生產專供大陸市場的H200晶片，並把原本要在台積電製造H200的產能，轉為生產下一代Vera Rubin（VR）晶片。

半導體兆美元產值 今年可達陣

全球半導體設備龍頭美商應用材料（Applied Materials）集團副總裁暨台灣區總裁余定陸昨（5）日表示，AI帶動的第四次工業革命規模比想像巨大，全球半導體業營收可望提前在今年達到1兆美元里程碑，電源與能源效率管理則是AI時代的決勝點。

