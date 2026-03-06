聽新聞
輝達攻VR平台 台廠吃補 H200銷陸受阻

經濟日報／ 編譯劉忠勇、記者蘇嘉維／綜合報導
英國金融時報（FT）引述知情人士報導，輝達研判輸往大陸的先進半導體仍將受制於美中監管障礙，已停止生產專供大陸市場的H200晶片，並把原本要在台積電（2330）製造H200的產能，轉為生產下一代Vera Rubin（VR）晶片。

此舉顯示，歷經多月來對美國出口審核和大陸官方限制措施的不確定性後，輝達不再指望H200短期在大陸會有顯著買氣。法人認為，輝達將生產重心移轉到下一代Vera Rubin，代工廠有望最快今年下半年開始量產出貨，大搶新AI伺服器商機。

金融時報引述知情人士說法指出，輝達已生產約25萬顆H200晶片，若美中官方僅允許有限的訂單，現有庫存足以滿足需求。

輝達執行長黃仁勳先前在美國消費性電子展（CES 2026）受訪時透露，H200出貨與否都不會影響今年業績表現，顯示輝達在獲得明確雙邊政府許可前，不會再向供應鏈追加H200新訂單。

美國政府雖開放銷售H200，但相關審核程序已停滯。美國國務院嚴密審核，有意增加大陸將H200晶片用於危及美國國安用途的難度。知情人士透露，儘管大陸官方未公布詳細資訊，海關仍將H200列入禁止進口清單，除非進口商能取得北京當局的核准函。

Vera Rubin是輝達最新晶片架構，專為更複雜的大規模AI推論情境設計，OpenAI和Google等美國科技大廠無不競相爭取產品。知情人士透露，與其空等美、中開放H200銷售，輝達決定投入可確定的部分，且高階產品已出現供應短缺，有望加速Vera Rubin的交貨和推出時程。

輝達將目標全力瞄準Vera Rubin，供應鏈中，半導體、零組件及代工廠全面備戰，預計今年下半年開始，鴻海、廣達、緯創等相關代工大廠都將量產出貨Vera Rubin新架構的AI伺服器。

美中監管僵局難解…輝達傳將台積電H200晶片產能轉用擴產Vera Rubin

輝達H200晶片售陸 傳美設每家7.5萬枚上限

台美兩廠雙線出擊…台積加速擴建A16最新製程晶片 助攻輝達

Q1營收展望 未納大陸

英特爾代工策略 思維重大轉向 強碰台積

英特爾財務長辛斯納（David Zinsner）4日表示，該公司對旗下18A製程技術的思維正在轉向，從原規劃主要供自家用，轉向探索向外部客戶推銷以該製程代工生產晶片的可能性。

川普AI電力新政 美七大科技巨擘承諾將自建電廠 台鏈受惠

美國七大科技巨擘承諾，將自建電廠、擴大投資電力基礎建設，以滿足AI用電需求。業內預期，北美等地將釋出更多電力設備訂單，國內供應鏈業者包括華城、士電、東元、大同等多家重電廠，將迎來新一波訂單大潮。

TV 面板報價揚 雙虎帶勁

電視面板報價首季開紅盤，研調機構集邦科技（TrendForce）昨（5）日發布3月上旬面板價格預測，隨北美通路調漲中小尺寸電視終端售價，提振品牌廠採購信心，電視面板價格連三個月走揚。

輝達投資OpenAI不到千億美元

輝達執行長黃仁勳4日透露，他認為輝達在近期敲定對OpenAI投資300億美元後，不太可能繼續投資、達到原先承諾的1,000億美元，理由是OpenAI年底就要上市。

半導體兆美元產值 今年可達陣

全球半導體設備龍頭美商應用材料（Applied Materials）集團副總裁暨台灣區總裁余定陸昨（5）日表示，AI帶動的第四次工業革命規模比想像巨大，全球半導體業營收可望提前在今年達到1兆美元里程碑，電源與能源效率管理則是AI時代的決勝點。

