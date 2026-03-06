聽新聞
輝達攻VR平台 台廠吃補 H200銷陸受阻
英國金融時報（FT）引述知情人士報導，輝達研判輸往大陸的先進半導體仍將受制於美中監管障礙，已停止生產專供大陸市場的H200晶片，並把原本要在台積電（2330）製造H200的產能，轉為生產下一代Vera Rubin（VR）晶片。
此舉顯示，歷經多月來對美國出口審核和大陸官方限制措施的不確定性後，輝達不再指望H200短期在大陸會有顯著買氣。法人認為，輝達將生產重心移轉到下一代Vera Rubin，代工廠有望最快今年下半年開始量產出貨，大搶新AI伺服器商機。
金融時報引述知情人士說法指出，輝達已生產約25萬顆H200晶片，若美中官方僅允許有限的訂單，現有庫存足以滿足需求。
輝達執行長黃仁勳先前在美國消費性電子展（CES 2026）受訪時透露，H200出貨與否都不會影響今年業績表現，顯示輝達在獲得明確雙邊政府許可前，不會再向供應鏈追加H200新訂單。
美國政府雖開放銷售H200，但相關審核程序已停滯。美國國務院嚴密審核，有意增加大陸將H200晶片用於危及美國國安用途的難度。知情人士透露，儘管大陸官方未公布詳細資訊，海關仍將H200列入禁止進口清單，除非進口商能取得北京當局的核准函。
Vera Rubin是輝達最新晶片架構，專為更複雜的大規模AI推論情境設計，OpenAI和Google等美國科技大廠無不競相爭取產品。知情人士透露，與其空等美、中開放H200銷售，輝達決定投入可確定的部分，且高階產品已出現供應短缺，有望加速Vera Rubin的交貨和推出時程。
輝達將目標全力瞄準Vera Rubin，供應鏈中，半導體、零組件及代工廠全面備戰，預計今年下半年開始，鴻海、廣達、緯創等相關代工大廠都將量產出貨Vera Rubin新架構的AI伺服器。
