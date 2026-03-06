聽新聞
英特爾代工策略思維重大轉向 強碰台積

經濟日報／ 編譯黃淑玲、記者鐘惠玲／綜合報導
英特爾財務長辛斯納（David Zinsner）4日表示，該公司對旗下18A製程技術的思維正在轉向。 美聯社
英特爾財務長辛斯納（David Zinsner）4日表示，該公司對旗下18A製程技術的思維正在轉向，從原規劃主要供自家用，轉向探索向外部客戶推銷以該製程代工生產晶片的可能性。

外界認為，這代表英特爾積極搶台積電（2330）地盤再出招，要爭取更多先進製程代工訂單，引爆新一波搶單大戰。

英特爾先進製程概況
英特爾原規劃，其目前最新的18A製程，是以優化內部產品需求為重點，也是未來至少三個世代客戶端與伺服器產品的關鍵技術基礎。而接下來要發展的新一代14A製程，據了解，則是從進行開發時，就考慮到外部晶圓代工需求。

不過，辛斯納在舊金山舉行的一場科技會議中表示，英特爾執行長陳立武開始認知到18A製程技術能夠為外部客戶提供服務的潛力。

這可能象徵陳立武思維的重大轉向，因為他去年提及，前任執行長基辛格時代大力投資的18A製程，只有在生產英特爾自家產品時，才能賺進合理報酬。

英特爾的Intel Core Ultra系列3處理器是首款採用自家18A製程打造的AI PC平台，伺服器處理器Clearwater Forest也將以此製程生產。

英特爾18A製程主要建置於亞利桑那廠區的Fab 52新廠，採用RibbonFET環繞式閘極（GAA）電晶體架構，並首度導入PowerVia背部供電技術，相較於Intel 3製程節點，每瓦效能提升15％，晶片密度提高30％。英特爾指出，18A製程的良率正逐月提高。另外，英特爾先前提及，下一代14A製程技術將於2027年進入風險試產階段。

在美國政府、軟銀、輝達陸續入股英特爾後，外界持續關注英特爾的晶圓代工訂單情形是否能有所增加，其製造產能多數部署於美國，符合川普政府希望推動美國製造的方針。

目前全球先進製程晶圓代工市場，仍以台積電為市占率霸主，三星與英特爾的外部客戶擴展進度仍有限。

台積電先前提到，今年對該公司來說，又會是強勁成長的一年， 若以美元計，全年營收將成長接近30％。

台積電也表明，正準備增加產能並加大資本投資，以支持客戶未來的成長，今年資本支出估計約將介於520億美元至560億美元之間，其中大約七至八成將用於先進製程技術。

川普AI電力新政 美七大科技巨擘承諾將自建電廠 台鏈受惠

美國七大科技巨擘承諾，將自建電廠、擴大投資電力基礎建設，以滿足AI用電需求。業內預期，北美等地將釋出更多電力設備訂單，國內供應鏈業者包括華城、士電、東元、大同等多家重電廠，將迎來新一波訂單大潮。

TV 面板報價揚 雙虎帶勁

電視面板報價首季開紅盤，研調機構集邦科技（TrendForce）昨（5）日發布3月上旬面板價格預測，隨北美通路調漲中小尺寸電視終端售價，提振品牌廠採購信心，電視面板價格連三個月走揚。

輝達攻VR平台 台廠吃補 H200銷陸受阻

英國金融時報（FT）引述知情人士報導，輝達研判輸往大陸的先進半導體仍將受制於美中監管障礙，已停止生產專供大陸市場的H200晶片，並把原本要在台積電製造H200的產能，轉為生產下一代Vera Rubin（VR）晶片。

輝達投資OpenAI不到千億美元

輝達執行長黃仁勳4日透露，他認為輝達在近期敲定對OpenAI投資300億美元後，不太可能繼續投資、達到原先承諾的1,000億美元，理由是OpenAI年底就要上市。

半導體兆美元產值 今年可達陣

全球半導體設備龍頭美商應用材料（Applied Materials）集團副總裁暨台灣區總裁余定陸昨（5）日表示，AI帶動的第四次工業革命規模比想像巨大，全球半導體業營收可望提前在今年達到1兆美元里程碑，電源與能源效率管理則是AI時代的決勝點。

