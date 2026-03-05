北美通路喊漲提振需求！集邦：3月電視面板全線走揚 大尺寸漲勢擴大

研調機構集邦科技（TrendForce）5日發布最新3月上旬面板價格預測，電視面板受惠北美通路調漲終端售價，需求維持穩定，價格確認連3個月走揚。

其中，大尺寸機種如65、75吋單月漲幅達3美元，表現最為強勁；反觀手機面板因記憶體成本飆升，衝擊品牌廠出貨意願，2026年出貨量恐轉為年減。

集邦研究副總范博毓指出，近期傳出北美通路已同意自第2季起，針對中小尺寸電視調漲終端售價，此舉不僅提振品牌廠的採購信心，也讓面板廠對漲價態度更為堅決。觀察3月電視面板各尺寸漲幅，32、43、50吋預計調漲1美元，55吋調漲2美元，65與75吋更預計調漲3美元。

除電視面板外，MNT顯示器面板也受到漲價氣氛帶動。因23.8吋FHD IPS供需較緊張，Open Cell面板預計調漲0.3美元，面板模組則預估調漲0.2美元。NB面板則因品牌客戶先前提前備貨，目前跌勢趨於收斂，TN機種價格轉為持平。

不過，手機面板市場卻面臨逆風。集邦最新調查顯示，受限於記憶體缺貨與價格飆升推升整機成本，衝擊品牌廠對今年出貨規劃。預估今年全球手機面板出貨量約21.4億片，較去年下滑約7.3%，結束自2023年以來的成長周期，首度轉為年減態勢。

在規格競爭上，市場呈現「高階強、中階轉型」趨勢。隨著技術成熟，品牌廠加速在中階機種從LTPS LCD轉向AMOLED，預估AMOLED出貨占比將從去年的41.2%成長至2026年的43.2%，反觀LTPS LCD生存空間遭嚴重擠壓，占比預計萎縮至2.5%。