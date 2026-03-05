快訊

北美通路喊漲提振需求！集邦：3月電視面板全線走揚 大尺寸漲勢擴大

經濟日報／ 記者籃珮禎／台北即時報導
研調機構集邦科技（TrendForce）5日發布最新3月上旬面板價格預測，電視面板受惠北美通路調漲終端售價，需求維持穩定，價格確認連3個月走揚。

其中，大尺寸機種如65、75吋單月漲幅達3美元，表現最為強勁；反觀手機面板因記憶體成本飆升，衝擊品牌廠出貨意願，2026年出貨量恐轉為年減。

集邦研究副總范博毓指出，近期傳出北美通路已同意自第2季起，針對中小尺寸電視調漲終端售價，此舉不僅提振品牌廠的採購信心，也讓面板廠對漲價態度更為堅決。觀察3月電視面板各尺寸漲幅，32、43、50吋預計調漲1美元，55吋調漲2美元，65與75吋更預計調漲3美元。

除電視面板外，MNT顯示器面板也受到漲價氣氛帶動。因23.8吋FHD IPS供需較緊張，Open Cell面板預計調漲0.3美元，面板模組則預估調漲0.2美元。NB面板則因品牌客戶先前提前備貨，目前跌勢趨於收斂，TN機種價格轉為持平。

不過，手機面板市場卻面臨逆風。集邦最新調查顯示，受限於記憶體缺貨與價格飆升推升整機成本，衝擊品牌廠對今年出貨規劃。預估今年全球手機面板出貨量約21.4億片，較去年下滑約7.3%，結束自2023年以來的成長周期，首度轉為年減態勢。

在規格競爭上，市場呈現「高階強、中階轉型」趨勢。隨著技術成熟，品牌廠加速在中階機種從LTPS LCD轉向AMOLED，預估AMOLED出貨占比將從去年的41.2%成長至2026年的43.2%，反觀LTPS LCD生存空間遭嚴重擠壓，占比預計萎縮至2.5%。

研調機構集邦科技（TrendForce）發布3月上旬面板價格預測，受惠北美通路調漲終端售價，提振品牌廠採購信心，電視面板各尺寸報價全面走揚，其中65吋大尺寸機種單月預估調漲3美元，漲幅相對顯著。TrendForce／提供

相關新聞

台灣應材總裁余定陸：將把材料研發拉到與晶圓廠共同研發

應材集團副總裁暨台灣區總裁余定陸今（5） 日在新春媒體分享會表示，AI發展確認了第四次工業革命的開始，並讓「能源」變得相當重要，要改善能源效率，就必使用AI或其中控制晶片。而為了讓晶片運算效能提升、功率降低，材料扮演關鍵創新角色。為因應AI邏輯晶片先進製程推進，應材已決定將材料與設備前期研發，拉到與晶圓廠同步開發，加速製程創新，至於是拉到矽谷研發中心還是直接到晶圓廠內，目前正積極洽商，尚未定案。

在美提出訴訟！瑞昱控反壟斷 聯發科：與事實不符

網通晶片廠瑞昱於美國北加州聯邦法院對聯發科提出反壟斷訴訟，聯發科表示，瑞昱指控與事實不符，將捍衛應有法律權益

能率網通小金雞傳捷報 獲陸機器人齒輪零件訂單

能率網通（8071）旗下兩家100%持股的工廠分別為位於深圳的禮興公司及蘇州的應華精密，其中禮興公司傳出捷報、接獲大陸機器人的齒輪零件並於今年開始大量出貨。

告別閉眼多頭…兆豐投信首檔主動式ETF 00996A募集 選對股票才是贏家

台股自2023年至2025年已連續三年上漲，放眼過去20年，連續第四年維持多頭並不常見。面對2026年的市場，兆豐投信正式推出重磅產品「主動兆豐台灣豐收ETF（00996A）」，3月4日起展開募集中，主打透過「α＋β」策略，由基金經理人主動選股，力求在穩健中創造超額機會。

新代集團攜手經濟部與金屬中心簽署MOU 領航AI機器人智慧智造

為推動金屬產業加速邁向數位與綠色雙軸轉型，智慧製造解決方案領導廠商新代集團 (7750) 今日於經濟部傳產加值園區，正式與經濟部及金屬工業研究發展中心 (簡稱金屬中心) 簽署「金屬產業雙軸轉型推動大聯盟」合作備忘錄 (MOU) 。新代集團將透過領先的控制器技術、機器人設備及雷射加工整合方案，攜手產官研三方力量，建立AI 與ESG 深度融合的智慧工廠示範場域，全面賦能台灣金屬產業鏈升級。

