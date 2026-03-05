能率網通小金雞傳捷報 獲陸機器人齒輪零件訂單

威剛（3260）董事長陳立白5日談到模組廠的差異時表示，目前一線與二線廠表面上看起來都交出不錯成績，但缺貨周期真正拉開差距的關鍵在於拿不拿得到貨、拿到的是不是好成本的貨，以及能否把貨導向更高含金量的應用。他在會中直接整理一線與二線的七個差異，等於替市場畫出缺貨年代的分層邏輯。

2026-03-05 17:30