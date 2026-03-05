聽新聞
0:00 / 0:00
能率網通小金雞傳捷報 獲陸機器人齒輪零件訂單
能率網通（8071）旗下兩家100%持股的工廠分別為位於深圳的禮興公司及蘇州的應華精密，其中禮興公司傳出捷報、接獲大陸機器人的齒輪零件並於今年開始大量出貨。
據悉，禮興以往為日本影印機及印表機的齒輪禮零件供應商、客戶包括Canon都知名影印機大廠，由於近年來市場變化快、加上AI及機器人的崛起、禮興於前年開始著手計劃往其他領域發展、去年正式接獲大陸知名機器人相關的齒輪零件訂單，於今年陸續出貨，能率網通也在過去兩年業績低迷的情況，今年有幾會鹹魚翻生、重新回到獲利的機會
📌 數位新聞搶鮮看！
訂閱《科技玩家》YouTube頻道！
💡 追新聞》》在Google News按下追蹤，科技玩家好文不漏接！
📢 Pixel 10a開箱親民價！平面鏡頭 實測拍照、AI生圖順手、還能用AirDrop
📢 蘋果「超強新品」MacBook Neo來了！平價筆電免2萬 4色搶美又輕巧
📢 蘋果最新舊換新Trade in價格出爐！iPhone 16更值錢 13款手機跌價
📢 蘋果iPhone 17e與iPhone 17差在哪？1表全解析 補足MagSafe
📢 LINE免費貼圖！初音未來超可愛、這款「狗沒拿賽」諧音哏滿滿
📢 M4 iPad Air和M3差在哪裡？一圖了解高CP值 果粉在意「萬年60Hz」
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。