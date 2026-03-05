快訊

在美提出訴訟！瑞昱控反壟斷 聯發科：與事實不符

中央社／ 新竹5日電
網通晶片廠瑞昱於美國北加州聯邦法院對聯發科提出反壟斷訴訟，聯發科表示，瑞昱指控與事實不符，將捍衛應有法律權益。圖／聯合報系資料照片 吳康瑋

網通晶片廠瑞昱於美國北加州聯邦法院對聯發科提出反壟斷訴訟，聯發科表示，瑞昱指控與事實不符，將捍衛應有法律權益。

聯發科今天發布聲明指出，瑞昱於美國北加州聯邦法院對聯發科提出反壟斷訴訟，法院於2024年5月駁回瑞昱的訴訟。

法院之後允許瑞昱修正訴狀，聯發科再次聲請法院，應不經實質審理即逕予駁回訴訟。法院裁決並未同意聯發科請求。

聯發科表示，法院所作的裁決僅允許訴訟繼續進行而已，並無所謂「確認瑞昱的主張具備充分理據」的情事。

聯發科指出，公司致力捍衛應有的法律權益，並重申該訴訟指控與事實不符，所謂與專利主張實體（PAE）聯手利用訴訟騷擾等指謫均屬曲解。案件將依既定程序繼續審理，對聯發科無重大影響。

反壟斷 瑞昱 聯發科

