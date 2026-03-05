快訊

經典賽／首戰出賽就遭球吻下場 陳傑憲發聲感謝大家關心

影／沒看到？貨櫃車駕駛跟緊緊 高雄女騎士遭撞「滾輪下」多處骨折慘死

國內出現麻疹群聚…中部男自馬返台發病 一位接觸者也感染、匡列87人

聽新聞
0:00 / 0:00

新代集團攜手經濟部與金屬中心簽署MOU 領航AI機器人智慧智造

聯合報／ 記者簡永祥／台北報導
新代集團攜手經濟部與金屬中心簽署MOU，建立AI機器人智慧智造場域。圖／新代提供
新代集團攜手經濟部與金屬中心簽署MOU，建立AI機器人智慧智造場域。圖／新代提供

為推動金屬產業加速邁向數位與綠色雙軸轉型，智慧製造解決方案領導廠商新代集團 (7750) 今日於經濟部傳產加值園區，正式與經濟部及金屬工業研究發展中心 (簡稱金屬中心) 簽署「金屬產業雙軸轉型推動大聯盟」合作備忘錄 (MOU) 。新代集團將透過領先的控制器技術、機器人設備及雷射加工整合方案，攜手產官研三方力量，建立AI 與ESG 深度融合的智慧工廠示範場域，全面賦能台灣金屬產業鏈升級。

本次MOU由經濟部與金屬中心共同主導，規劃建置結合「 AI應用、ESG永續、試製驗證、人才培育與示範展示」五大功能的智慧製造場域。新代集團將投入智慧機器人與 AI 技術研發，推動智慧設備整合與產線示範應用。在經濟部長官與金屬中心劉董事長的見證下，各方代表完成簽署並合影留念，隨後參訪研究示範場域 。未來，新代集團透過技術能量，將協助扣件業等傳統金屬產業升級為 AI 智慧設備應用模式，提升製程效率並落實節能減碳。

新代表示，集團深耕產業多年，此次參與大聯盟，旨在透過集團內部高度整合的技術優勢，解決金屬產業在轉型過程中面臨的痛點。

集團中各自扮演領航機器人發表的核心技術。其中新代科技為核心大腦，提供高性能控制器與雲端管理平台，為智慧機械奠定穩固基礎；聯達智能則專注於機器人設備應用與工廠雲端監控系統，實現產線的自動化與數據化透明管理；正鉑雷射深耕雷射技術結合集團能量，提供一站式加工整合方案，協助企業達成自動化與智慧化工廠目標。

新代子公司正鉑雷射總經理陳政嚴表示：「透過加入推動大聯盟，我們得以更貼近產業需求，並藉由類產線示範與技術交流，提供更務實的產業服務，加速技術落地應用，攜手開創金屬產業的多元發展契機。」 在全球供應鏈加速重塑之際，新代集團將持續深化 AI 與智慧製造技術布局，於金屬產業雙軸轉型中扮演關鍵推動力量，串聯產官學研資源，攜手打造更具韌性與競爭力的台灣製造體系，邁向 AI 智造與永續並行的新階段。

機器人 經濟部 AI

延伸閱讀

經濟部產業技術司科研成果登MWC 工研院次世代通訊臺英6G策略合作

相關新聞

在美提出訴訟！瑞昱控反壟斷 聯發科：與事實不符

網通晶片廠瑞昱於美國北加州聯邦法院對聯發科提出反壟斷訴訟，聯發科表示，瑞昱指控與事實不符，將捍衛應有法律權益

能率網通小金雞傳捷報 獲陸機器人齒輪零件訂單

能率網通（8071）旗下兩家100%持股的工廠分別為位於深圳的禮興公司及蘇州的應華精密，其中禮興公司傳出捷報、接獲大陸機器人的齒輪零件並於今年開始大量出貨。

告別閉眼多頭…兆豐投信首檔主動式ETF 00996A募集 選對股票才是贏家

台股自2023年至2025年已連續三年上漲，放眼過去20年，連續第四年維持多頭並不常見。面對2026年的市場，兆豐投信正式推出重磅產品「主動兆豐台灣豐收ETF（00996A）」，3月4日起展開募集中，主打透過「α＋β」策略，由基金經理人主動選股，力求在穩健中創造超額機會。

新代集團攜手經濟部與金屬中心簽署MOU 領航AI機器人智慧智造

為推動金屬產業加速邁向數位與綠色雙軸轉型，智慧製造解決方案領導廠商新代集團 (7750) 今日於經濟部傳產加值園區，正式與經濟部及金屬工業研究發展中心 (簡稱金屬中心) 簽署「金屬產業雙軸轉型推動大聯盟」合作備忘錄 (MOU) 。新代集團將透過領先的控制器技術、機器人設備及雷射加工整合方案，攜手產官研三方力量，建立AI 與ESG 深度融合的智慧工廠示範場域，全面賦能台灣金屬產業鏈升級。

全年營收拚近千億？陳立白：庫存拉到350億備戰 Trusta近10家大戶洽談

威剛（3260）董事長陳立白在5日會中除了談市場景氣，也把企業級產品線放到更核心的位置，從自家的企業級新品牌Trusta、企業級SSD到AI伺服器模組，描述企業伺服器客戶正在加速靠攏，客戶結構也因此出現變化。

缺貨年代誰能活得久？ 威剛董座陳立白：一、二線差在「拿不拿得到貨」

威剛（3260）董事長陳立白5日談到模組廠的差異時表示，目前一線與二線廠表面上看起來都交出不錯成績，但缺貨周期真正拉開差距的關鍵在於拿不拿得到貨、拿到的是不是好成本的貨，以及能否把貨導向更高含金量的應用。他在會中直接整理一線與二線的七個差異，等於替市場畫出缺貨年代的分層邏輯。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。