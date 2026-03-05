快訊

全年營收拚近千億？陳立白：庫存拉到350億備戰 Trusta近10家大戶洽談

經濟日報／ 記者朱子呈 ／台北即時報導
威剛董事長陳立白。圖／聯合報系資料照片
威剛（3260）董事長陳立白在5日會中除了談市場景氣，也把企業級產品線放到更核心的位置，從自家的企業級新品牌Trusta、企業級SSD到AI伺服器模組，描述企業伺服器客戶正在加速靠攏，客戶結構也因此出現變化。

營收推估上，陳立白在2月營收出爐後，大膽假設3月業績可望回到1月水準；依此推算，威剛第1季營收可能落在約239億元。他並指出，若以本季營收預期作為基礎、採乘以4方式外推，可作為全年營收規模的合理推論；照此估算，全年營收可望上看約952億元，較2025年全年營收推估年增率上看近8成。毛利率方面，陳立白也提到，本季毛利率可大膽推測將優於去年第4季。

供應策略上，陳立白談到備貨與庫存規劃：原本設定3月底庫存目標要達300億元以上，但2月底已提前達標、庫存已超過300億元；內部並開會希望3月底把目標再拉到350億元以上。他也提到客戶端不少都在做第二貨源預備，並指出已接受送量的大客戶約8到10家，第2季以後還會陸續增加。

企業級動能方面，陳立白表示，Trusta客戶的驗證非常嚴謹，甚至比工業級客戶更嚴謹，因此需要時間；但在缺貨情況下，客戶也會想辦法縮短驗證時間。他表示目前已接近10家超級大客戶在談未來Trusta合作。

此外，陳立白也提到產品結構的下一個變化點：他認為原本DRAM漲幅領先NAND，但可能在一季或兩季後，NAND需求會突然大幅成長，企業級SSD是市場關心的方向之一。配合AI推波助瀾，他表示公司將從今年起、連續三年把AI相關應用的業績含金量逐年提升，讓企業級與AI伺服器相關產品成為新增動能，客戶結構也會跟著改變。

DRAM 伺服器 威剛 營收

在美提出訴訟！瑞昱控反壟斷 聯發科：與事實不符

網通晶片廠瑞昱於美國北加州聯邦法院對聯發科提出反壟斷訴訟，聯發科表示，瑞昱指控與事實不符，將捍衛應有法律權益

能率網通小金雞傳捷報 獲陸機器人齒輪零件訂單

能率網通（8071）旗下兩家100%持股的工廠分別為位於深圳的禮興公司及蘇州的應華精密，其中禮興公司傳出捷報、接獲大陸機器人的齒輪零件並於今年開始大量出貨。

告別閉眼多頭…兆豐投信首檔主動式ETF 00996A募集 選對股票才是贏家

台股自2023年至2025年已連續三年上漲，放眼過去20年，連續第四年維持多頭並不常見。面對2026年的市場，兆豐投信正式推出重磅產品「主動兆豐台灣豐收ETF（00996A）」，3月4日起展開募集中，主打透過「α＋β」策略，由基金經理人主動選股，力求在穩健中創造超額機會。

新代集團攜手經濟部與金屬中心簽署MOU 領航AI機器人智慧智造

為推動金屬產業加速邁向數位與綠色雙軸轉型，智慧製造解決方案領導廠商新代集團 (7750) 今日於經濟部傳產加值園區，正式與經濟部及金屬工業研究發展中心 (簡稱金屬中心) 簽署「金屬產業雙軸轉型推動大聯盟」合作備忘錄 (MOU) 。新代集團將透過領先的控制器技術、機器人設備及雷射加工整合方案，攜手產官研三方力量，建立AI 與ESG 深度融合的智慧工廠示範場域，全面賦能台灣金屬產業鏈升級。

缺貨年代誰能活得久？ 威剛董座陳立白：一、二線差在「拿不拿得到貨」

威剛（3260）董事長陳立白5日談到模組廠的差異時表示，目前一線與二線廠表面上看起來都交出不錯成績，但缺貨周期真正拉開差距的關鍵在於拿不拿得到貨、拿到的是不是好成本的貨，以及能否把貨導向更高含金量的應用。他在會中直接整理一線與二線的七個差異，等於替市場畫出缺貨年代的分層邏輯。

