全年營收拚近千億？陳立白：庫存拉到350億備戰 Trusta近10家大戶洽談

威剛（3260）董事長陳立白在5日會中除了談市場景氣，也把企業級產品線放到更核心的位置，從自家的企業級新品牌Trusta、企業級SSD到AI伺服器模組，描述企業伺服器客戶正在加速靠攏，客戶結構也因此出現變化。

在營收推估上，陳立白在2月營收出爐後，大膽假設3月業績可望回到1月水準；依此推算，威剛第1季營收可能落在約239億元。他並指出，若以本季營收預期作為基礎、採乘以4方式外推，可作為全年營收規模的合理推論；照此估算，全年營收可望上看約952億元，較2025年全年營收推估年增率上看近8成。毛利率方面，陳立白也提到，本季毛利率可大膽推測將優於去年第4季。

供應策略上，陳立白談到備貨與庫存規劃：原本設定3月底庫存目標要達300億元以上，但2月底已提前達標、庫存已超過300億元；內部並開會希望3月底把目標再拉到350億元以上。他也提到客戶端不少都在做第二貨源預備，並指出已接受送量的大客戶約8到10家，第2季以後還會陸續增加。

企業級動能方面，陳立白表示，Trusta客戶的驗證非常嚴謹，甚至比工業級客戶更嚴謹，因此需要時間；但在缺貨情況下，客戶也會想辦法縮短驗證時間。他表示目前已接近10家超級大客戶在談未來Trusta合作。

此外，陳立白也提到產品結構的下一個變化點：他認為原本DRAM漲幅領先NAND，但可能在一季或兩季後，NAND需求會突然大幅成長，企業級SSD是市場關心的方向之一。配合AI推波助瀾，他表示公司將從今年起、連續三年把AI相關應用的業績含金量逐年提升，讓企業級與AI伺服器相關產品成為新增動能，客戶結構也會跟著改變。