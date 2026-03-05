聽新聞
0:00 / 0:00
全年營收拚近千億？陳立白：庫存拉到350億備戰 Trusta近10家大戶洽談
威剛（3260）董事長陳立白在5日會中除了談市場景氣，也把企業級產品線放到更核心的位置，從自家的企業級新品牌Trusta、企業級SSD到AI伺服器模組，描述企業伺服器客戶正在加速靠攏，客戶結構也因此出現變化。
在營收推估上，陳立白在2月營收出爐後，大膽假設3月業績可望回到1月水準；依此推算，威剛第1季營收可能落在約239億元。他並指出，若以本季營收預期作為基礎、採乘以4方式外推，可作為全年營收規模的合理推論；照此估算，全年營收可望上看約952億元，較2025年全年營收推估年增率上看近8成。毛利率方面，陳立白也提到，本季毛利率可大膽推測將優於去年第4季。
供應策略上，陳立白談到備貨與庫存規劃：原本設定3月底庫存目標要達300億元以上，但2月底已提前達標、庫存已超過300億元；內部並開會希望3月底把目標再拉到350億元以上。他也提到客戶端不少都在做第二貨源預備，並指出已接受送量的大客戶約8到10家，第2季以後還會陸續增加。
企業級動能方面，陳立白表示，Trusta客戶的驗證非常嚴謹，甚至比工業級客戶更嚴謹，因此需要時間；但在缺貨情況下，客戶也會想辦法縮短驗證時間。他表示目前已接近10家超級大客戶在談未來Trusta合作。
此外，陳立白也提到產品結構的下一個變化點：他認為原本DRAM漲幅領先NAND，但可能在一季或兩季後，NAND需求會突然大幅成長，企業級SSD是市場關心的方向之一。配合AI推波助瀾，他表示公司將從今年起、連續三年把AI相關應用的業績含金量逐年提升，讓企業級與AI伺服器相關產品成為新增動能，客戶結構也會跟著改變。
📌 數位新聞搶鮮看！
訂閱《科技玩家》YouTube頻道！
💡 追新聞》》在Google News按下追蹤，科技玩家好文不漏接！
📢 Pixel 10a開箱親民價！平面鏡頭 實測拍照、AI生圖順手、還能用AirDrop
📢 蘋果「超強新品」MacBook Neo來了！平價筆電免2萬 4色搶美又輕巧
📢 蘋果最新舊換新Trade in價格出爐！iPhone 16更值錢 13款手機跌價
📢 蘋果iPhone 17e與iPhone 17差在哪？1表全解析 補足MagSafe
📢 LINE免費貼圖！初音未來超可愛、這款「狗沒拿賽」諧音哏滿滿
📢 M4 iPad Air和M3差在哪裡？一圖了解高CP值 果粉在意「萬年60Hz」
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。