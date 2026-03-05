快訊

互不相讓？伊朗襲擊波斯灣「美國油輪」當場起火 強調戰時掌控航道

經典賽／明上演「台日大戰」！中華隊推鄭浩均拚日本 同場對戰山本由伸

S媽、具俊曄被傳不合？大S遺產安排曝光 全是為了兩子女

聽新聞
0:00 / 0:00

缺貨年代誰能活得久？ 威剛董座陳立白：一、二線差在「拿不拿得到貨」

經濟日報／ 記者朱子呈 ／台北即時報導
威剛董事長陳立白。圖／本報資料照片
威剛董事長陳立白。圖／本報資料照片

威剛（3260）董事長陳立白5日談到模組廠的差異時表示，目前一線與二線廠表面上看起來都交出不錯成績，但缺貨周期真正拉開差距的關鍵在於拿不拿得到貨、拿到的是不是好成本的貨，以及能否把貨導向更高含金量的應用。他在會中直接整理一線與二線的七個差異，等於替市場畫出缺貨年代的分層邏輯。

陳立白首先指出，第一個差異是是否能與原廠續簽或簽到長期合約，並能拿到穩定的供貨配額。他說在需求大幅上來之前，能和原廠簽約的本來就不多，多集中在一線模組廠；未來就算有錢也不代表原廠一定會續約，因此提前把該做的合約布局完成，是分野的起點。

第二個差異在新增庫存的來源。陳立白說，若原廠供貨已吃緊，二線模組廠往往只能轉向現貨市場搶貨，而現貨市場用當天價搶不到，必須用下個月或更高的價格才勉強搶得到一些；相對而言，一線若能拿到原廠直供，並取得較高的供貨承諾的條件，成本結構就會拉出差距。

第三個差異是低價庫存比例。他強調未來要看的是低價庫存還剩多少，並直接否認市場上關於威剛低價庫存已去化殆盡的說法，指出截至2月底低價庫存比例仍高；在價格向上時，低價庫存占比本身就會轉化為獲利彈性。

第四個差異回到應用面。陳立白說AI應用崛起後，一線與二線的主要差別在AI相關業績的含金量與占比，一線的含金量絕對比較高，二線也可能有AI相關業績，但比例落差會很明顯。

第五個差異是口袋深度。他用非常直白的方式形容，口袋深不深會影響能買多少貨、能搶多少便宜的貨，特別是貨源若來自原廠直供，價錢相對更好；他也提到採購金額與難度大幅拉升，使缺貨年代採購變成最不好坐的位置。

第六與第七個差異則落在客戶結構的變化：陳立白說經過這一波洗禮，有些客戶回頭了，甚至原本不是客戶的也開始排隊要貨；同時，一些AI相關應用的新客戶過去沒有合作，如今也開始要求送樣、談長期合作。換言之，能否提供夠多、夠廣、夠全面的供應能力，將決定誰能把缺貨帶來的新客戶與新應用真正留在手上。

威剛

延伸閱讀

威剛去年Q4每股純益達13.01元 全年每股大賺23元…同創新高

威剛董座陳立白：記憶體缺貨二年內無解 NAND下半年缺口比DRAM更大

威剛法說會／去年賺逾2個股本、獲利年增169% 陳立白：賣方市場確立

記憶體狂漲、客戶「邊罵邊下單」！研華DDR4新增南亞科、華邦電供應商

相關新聞

缺貨年代誰能活得久？ 威剛董座陳立白：一、二線差在「拿不拿得到貨」

威剛（3260）董事長陳立白5日談到模組廠的差異時表示，目前一線與二線廠表面上看起來都交出不錯成績，但缺貨周期真正拉開差距的關鍵在於拿不拿得到貨、拿到的是不是好成本的貨，以及能否把貨導向更高含金量的應用。他在會中直接整理一線與二線的七個差異，等於替市場畫出缺貨年代的分層邏輯。

記憶體漲價衝擊供應鏈 預估2026年全球手機面板出貨年減7.3%

根據TrendForce最新手機面板調查，占手機成本極高的記憶體缺貨、價格攀升，衝擊品牌對2026年的出貨規劃，更削弱面板出貨動能。預估2026年全球手機面板出貨量約為21.4億片，較2025年23.1億片下滑約7.3%，結束了自2023年以來的成長周期，首度轉為年減態勢。

研調：供應鏈掌控力撐腰 蘋果逆勢推出低價筆電補齊價格帶

根據TrendForce最新預估，2026年全球筆電出貨量將較前一年衰退9.2%，若需求維持疲弱，跌幅恐將擴大。然在全球筆電產業面臨記憶體和CPU同時缺貨、漲價，多數品牌選擇縮減產品、保守控管庫存之際，Apple反向操作推出入門筆電新機MacBook Neo，建議售價自599美元起跳，鎖定教育市場與主流文書應用機種500-800美元價格帶，顯示見其明確的產品與生態系佈局野心。

神達旗下神雲 推出全球首款「鑽石散熱」AI伺服器

神達（3706）旗下伺服器廠神雲科技正式推出並量產全球首款「鑽石散熱 (Diamond Cooled)」AI伺服器。此系列系統搭載超微（AMD）Instinct MI350X GPU，並導入Akash Systems獨步全球的Diamond Cooling技術，標誌著鑽石散熱技術在AI資料中心的首次商業化部署。

TrendForce：記憶體漲價衝擊供應鏈 估今年全球手機面板出貨年減7.3%

根據TrendForce最新手機面板調查，占手機成本極高的記憶體缺貨、價格攀升，衝擊品牌對2026年的出貨規劃，更削弱面板出貨動能。預估2026年全球手機面板出貨量約為21.4億片，較2025年23.1億片下滑約7.3%，結束自2023年以來的成長周期，首度轉為年減態勢。

遠傳攜愛立信簽5G-A協議、加速合作 邁向AI原生網路與6G發展

遠傳電信（4904）攜手愛立信，在世界行動通訊大會（MWC 2026）共同宣布，雙方簽訂為期三年（2026年至2028年）的「5G-Advanced加速合作協議，透過導入愛立信高效能、可程式化的網路解決方案，協助遠傳邁向AI原生、5G-Advanced及6G-Ready網路，全面強化網路效能，提升營運效率與競爭優勢。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。