缺貨年代誰能活得久？ 威剛董座陳立白：一、二線差在「拿不拿得到貨」

威剛（3260）董事長陳立白5日談到模組廠的差異時表示，目前一線與二線廠表面上看起來都交出不錯成績，但缺貨周期真正拉開差距的關鍵在於拿不拿得到貨、拿到的是不是好成本的貨，以及能否把貨導向更高含金量的應用。他在會中直接整理一線與二線的七個差異，等於替市場畫出缺貨年代的分層邏輯。

陳立白首先指出，第一個差異是是否能與原廠續簽或簽到長期合約，並能拿到穩定的供貨配額。他說在需求大幅上來之前，能和原廠簽約的本來就不多，多集中在一線模組廠；未來就算有錢也不代表原廠一定會續約，因此提前把該做的合約布局完成，是分野的起點。

第二個差異在新增庫存的來源。陳立白說，若原廠供貨已吃緊，二線模組廠往往只能轉向現貨市場搶貨，而現貨市場用當天價搶不到，必須用下個月或更高的價格才勉強搶得到一些；相對而言，一線若能拿到原廠直供，並取得較高的供貨承諾的條件，成本結構就會拉出差距。

第三個差異是低價庫存比例。他強調未來要看的是低價庫存還剩多少，並直接否認市場上關於威剛低價庫存已去化殆盡的說法，指出截至2月底低價庫存比例仍高；在價格向上時，低價庫存占比本身就會轉化為獲利彈性。

第四個差異回到應用面。陳立白說AI應用崛起後，一線與二線的主要差別在AI相關業績的含金量與占比，一線的含金量絕對比較高，二線也可能有AI相關業績，但比例落差會很明顯。

第五個差異是口袋深度。他用非常直白的方式形容，口袋深不深會影響能買多少貨、能搶多少便宜的貨，特別是貨源若來自原廠直供，價錢相對更好；他也提到採購金額與難度大幅拉升，使缺貨年代採購變成最不好坐的位置。

第六與第七個差異則落在客戶結構的變化：陳立白說經過這一波洗禮，有些客戶回頭了，甚至原本不是客戶的也開始排隊要貨；同時，一些AI相關應用的新客戶過去沒有合作，如今也開始要求送樣、談長期合作。換言之，能否提供夠多、夠廣、夠全面的供應能力，將決定誰能把缺貨帶來的新客戶與新應用真正留在手上。