記憶體漲價衝擊供應鏈 預估2026年全球手機面板出貨年減7.3%

經濟日報／ 記者劉芳妙 ／台北報導
根據TrendForce最新手機面板調查，占手機成本極高的記憶體缺貨、價格攀升，衝擊品牌對2026年的出貨規劃，更削弱面板出貨動能。示意圖。圖／路透
根據TrendForce最新手機面板調查，占手機成本極高的記憶體缺貨、價格攀升，衝擊品牌對2026年的出貨規劃，更削弱面板出貨動能。預估2026年全球手機面板出貨量約為21.4億片，較2025年23.1億片下滑約7.3%，結束了自2023年以來的成長周期，首度轉為年減態勢。

TrendForce指出，2026年手機面板採購受新機出貨動能疲軟影響，過往支撐市場的二手機，受限記憶體成本高漲與取得困難，出貨受阻。維修市場需求目前看來雖相對穩定，但在消費意願保守的氛圍下，也難以彌補新機市場留下的缺口。

在規格競爭上，手機面板市場呈現「高階更強、中階轉型、低階持穩」的態勢。隨著低成本Single RAM (RAM-less) AMOLED技術成熟，品牌廠加速在中階機種從LTPS LCD轉向採用AMOLED手機面板，並集中資源於價格敏感度較低的高階產品。TrendForce最新統計顯示，AMOLED手機面板出貨占比將從2025年的41.2%成長至2026年43.2%。反觀LTPS LCD生存空間遭嚴重擠壓，預估占比將從4.4%萎縮至2.5%，主攻低階機型的a-Si LCD則維持約54.4%的市占。

面對記憶體推升整機成本的挑戰，手機品牌廠一方面可能轉嫁部分成本壓力給消費者，另一方面為了維持終端售價競爭力，也將展開激烈的供應鏈成本控管，包括對面板等其他關鍵零組件供應商施加更大的議價與降價壓力。特別是中低階機種用的LCD面板，由於需求疲弱與庫存調節的雙重打擊，跌價幅度將更為顯著。即便是具備規格優勢的AMOLED手機面板，在品牌採購策略趨於保守，以及面板廠為搶奪訂單而進行價格戰的環境下，整體價格走勢同樣難以樂觀。

綜上所述，記憶體價格飆漲已成為2026年手機面板市場的最大變數。後續手機品牌如何調整產品組合與庫存水位，以及終端消費者對於新機漲價與維修使用的接受度，將是左右未來產業走勢的關鍵指標。

