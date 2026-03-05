快訊

互不相讓？伊朗襲擊波斯灣「美國油輪」當場起火 強調戰時掌控航道

經典賽／明上演「台日大戰」！中華隊推鄭浩均拚日本 同場對戰山本由伸

S媽、具俊曄被傳不合？大S遺產安排曝光 全是為了兩子女

聽新聞
0:00 / 0:00

TrendForce：供應鏈掌控力撐腰 Apple逆勢推出低價筆電補齊價格帶

經濟日報／ 記者蕭君暉／台北報導

市調機構TrendForce最新預估，2026年全球筆電出貨量將較前一年衰退9.2%，若需求維持疲弱，跌幅恐將擴大。然在全球筆電產業面臨記憶體和CPU同時缺貨、漲價，多數品牌選擇縮減產品、保守控管庫存之際，蘋果（Apple）反向操作推出入門筆電新機MacBook Neo，建議售價自599美元起跳，鎖定教育市場與主流文書應用機種500-800美元價格帶，顯示見其明確的產品與生態系布局野心。

考量其產品價格帶向下延伸、定價策略主動出擊，以及供應鏈掌控度高於同業的三重優勢下，TrendForce預期2026年Apple筆電出貨量將逆勢年增7.7%，帶動macOS市占率上升至13.2%。其中MacBook Neo量體可達400萬至500萬台，視消費者對8GB記憶體容量的接受度而定。若MacBook Neo成功打開入門市場，不僅可對沖整體產業下滑風險，更可能重塑全球筆電市場的價格及市占結構。

TrendForce分析，Apple能頂住成本壓力推出低價新機，關鍵在其對供應鏈的掌控能力。首先，自研Apple Silicon晶片能降低對外部CPU供應商的依賴，增添產能配置與成本議價彈性。其次，Apple產品規格高度標準化、開案數量精簡，且記憶體容量與模組配置集中，有利於放大採購量體與長約議價。相較之下，Windows陣營品牌產品線分散，記憶體與處理器規格多元，在價格波動期更難控管庫存與成本風險。

Apple長期鎖定中高階筆電市場，價格帶集中於999美元以上，MacBook Neo問市象徵其正式向下擴大產品金字塔。透過切入入門級市場，Apple不僅能補齊價格帶缺口，也能提早於學生、初入職場族群中建立品牌黏著度。預期新品除了有助硬體銷量，最重要的是為拓展macOS生態系用戶基本盤，進一步帶動App Store、iCloud與Apple Music等軟體與服務收入成長，強化服務變現的長期策略。

MacBook Neo起售價明顯低於過往MacBook系列定價水準，亦直接對標Windows陣營主流價位機種。當競品因成本上升被迫調漲售價時，Apple選擇壓低毛利、換取市占與用戶數，低價新品有望吸納價格敏感型消費者，甚至在教育標案市場取得優勢。

記憶體 供應鏈 macOS Apple

延伸閱讀

TrendForce：記憶體漲價衝擊供應鏈 估今年全球手機面板出貨年減7.3%

蘋果筆電兩大產品 漲價一成

比iPhone 17e還便宜！Apple驚喜推MacBook Neo平價筆電 2萬有找太誘人

超便宜！蘋果推出MacBook Neo筆電 台幣2萬有找

相關新聞

缺貨年代誰能活得久？ 威剛董座陳立白：一、二線差在「拿不拿得到貨」

威剛（3260）董事長陳立白5日談到模組廠的差異時表示，目前一線與二線廠表面上看起來都交出不錯成績，但缺貨周期真正拉開差距的關鍵在於拿不拿得到貨、拿到的是不是好成本的貨，以及能否把貨導向更高含金量的應用。他在會中直接整理一線與二線的七個差異，等於替市場畫出缺貨年代的分層邏輯。

記憶體漲價衝擊供應鏈 預估2026年全球手機面板出貨年減7.3%

根據TrendForce最新手機面板調查，占手機成本極高的記憶體缺貨、價格攀升，衝擊品牌對2026年的出貨規劃，更削弱面板出貨動能。預估2026年全球手機面板出貨量約為21.4億片，較2025年23.1億片下滑約7.3%，結束了自2023年以來的成長周期，首度轉為年減態勢。

研調：供應鏈掌控力撐腰 蘋果逆勢推出低價筆電補齊價格帶

根據TrendForce最新預估，2026年全球筆電出貨量將較前一年衰退9.2%，若需求維持疲弱，跌幅恐將擴大。然在全球筆電產業面臨記憶體和CPU同時缺貨、漲價，多數品牌選擇縮減產品、保守控管庫存之際，Apple反向操作推出入門筆電新機MacBook Neo，建議售價自599美元起跳，鎖定教育市場與主流文書應用機種500-800美元價格帶，顯示見其明確的產品與生態系佈局野心。

神達旗下神雲 推出全球首款「鑽石散熱」AI伺服器

神達（3706）旗下伺服器廠神雲科技正式推出並量產全球首款「鑽石散熱 (Diamond Cooled)」AI伺服器。此系列系統搭載超微（AMD）Instinct MI350X GPU，並導入Akash Systems獨步全球的Diamond Cooling技術，標誌著鑽石散熱技術在AI資料中心的首次商業化部署。

TrendForce：記憶體漲價衝擊供應鏈 估今年全球手機面板出貨年減7.3%

根據TrendForce最新手機面板調查，占手機成本極高的記憶體缺貨、價格攀升，衝擊品牌對2026年的出貨規劃，更削弱面板出貨動能。預估2026年全球手機面板出貨量約為21.4億片，較2025年23.1億片下滑約7.3%，結束自2023年以來的成長周期，首度轉為年減態勢。

遠傳攜愛立信簽5G-A協議、加速合作 邁向AI原生網路與6G發展

遠傳電信（4904）攜手愛立信，在世界行動通訊大會（MWC 2026）共同宣布，雙方簽訂為期三年（2026年至2028年）的「5G-Advanced加速合作協議，透過導入愛立信高效能、可程式化的網路解決方案，協助遠傳邁向AI原生、5G-Advanced及6G-Ready網路，全面強化網路效能，提升營運效率與競爭優勢。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。