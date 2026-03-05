研調：供應鏈掌控力撐腰 蘋果逆勢推出低價筆電補齊價格帶

根據TrendForce最新預估，2026年全球筆電出貨量將較前一年衰退9.2%，若需求維持疲弱，跌幅恐將擴大。然在全球筆電產業面臨記憶體和CPU同時缺貨、漲價，多數品牌選擇縮減產品、保守控管庫存之際，Apple反向操作推出入門筆電新機MacBook Neo，建議售價自599美元起跳，鎖定教育市場與主流文書應用機種500-800美元價格帶，顯示見其明確的產品與生態系佈局野心。

考量其產品價格帶向下延伸、定價策略主動出擊，以及供應鏈掌控度高於同業的三重優勢下，TrendForce預期2026年Apple筆電出貨量將逆勢年增7.7%，帶動macOS市佔率上升至13.2%。其中MacBook Neo量體可達400萬至500萬台，視消費者對8GB記憶體容量的接受度而定。若MacBook Neo成功打開入門市場，不僅可對沖整體產業下滑風險，更可能重塑全球筆電市場的價格及市占結構。

TrendForce分析，Apple能頂住成本壓力推出低價新機，關鍵在其對供應鏈的掌控能力。首先，自研Apple Silicon晶片能降低對外部CPU供應商的依賴，增添產能配置與成本議價彈性。

其次，Apple產品規格高度標準化、開案數量精簡，且記憶體容量與模組配置集中，有利於放大採購量體與長約議價。相較之下，Windows陣營品牌產品線分散，記憶體與處理器規格多元，在價格波動期更難控管庫存與成本風險。

Apple長期鎖定中高階筆電市場，價格帶集中於999美元以上，MacBook Neo問市象徵其正式向下擴大產品金字塔。透過切入入門級市場，Apple不僅能補齊價格帶缺口，也能提早於學生、初入職場族群中建立品牌黏著度。預期新品除了有助硬體銷量，最重要的是為拓展macOS生態系用戶基本盤，進一步帶動App Store、iCloud與Apple Music等軟體與服務收入成長，強化服務變現的長期策略。

MacBook Neo起售價明顯低於過往MacBook系列定價水準，亦直接對標Windows陣營主流價位機種。當競品因成本上升被迫調漲售價時，Apple選擇壓低毛利、換取市占與用戶數，低價新品有望吸納價格敏感型消費者，甚至在教育標案市場取得優勢。