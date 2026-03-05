神達旗下神雲 推出全球首款「鑽石散熱」AI伺服器

神達（3706）旗下伺服器廠神雲科技正式推出並量產全球首款「鑽石散熱 (Diamond Cooled)」AI伺服器。此系列系統搭載超微（AMD）Instinct MI350X GPU，並導入Akash Systems獨步全球的Diamond Cooling技術，標誌著鑽石散熱技術在AI資料中心的首次商業化部署。

神雲科技總經理黃承德表示，憑藉我們全球化的製造產能與堅實的工程實力，全球的AI企業與超大規模 (Hyperscaler) 資料中心將能快速導入這些超高效能、極度節能的系統，藉此大幅提升算力，並取得決定性的競爭優勢。

神雲科技全新的AI伺服器採用Akash Systems的Diamond Cooling技術，打造出全球在能源與資本效率上表現最佳的AI伺服器。鑽石擁有目前已知材料中最高的熱傳導率，散熱速度是銅的5倍。這項創新技術不僅具備加乘效果，更可與現有的氣冷 (Air Cooling) 及液冷 (Liquid Cooling) 技術完美互補。

Akash Systems 共同創辦人暨執行長Felix Ejeckam博士表示，AI的需求增長速度，已遠遠超越支撐其運作的基礎設施。Akash的專利解決方案突破了散熱瓶頸，讓AI部署在加速的同時也能兼顧獲利。透過與AMD及神雲科技的合作，我們正將世界級的技術與專業知識帶入市場，為AI的規模化擴張打造基石。

AMD商業與企業AI業務全球副總裁Travis Karr補充，Akash Systems的Diamond Cooling技術展示了創新如何為AMD Instinct GPU解鎖全新的效能與能效表現。結合神雲科技全球化的部署能力，我們將賦能資料中心，實現極具影響力的運算密度與突破性的能源效率。

新款伺服器由神雲科技負責製造與部署，並享有AMD及原廠既有的完整保固。透過此次合作，首批搭載AMD Instinct MI350X系列GPU的Akash鑽石散熱MiTAC AI伺服器正式問世。該系統利用Diamond Cooling技術將GPU維持在極佳的低溫狀態，有效防止散熱降頻 (Thermal Throttling) 並延長硬體壽命，為高負載的嚴苛應用場景帶來革命性的效益。

此款MiTAC伺服器亦搭載兩顆第五代AMD EPYC 9005系列處理器、AMD Pensando Pollara 400 AI 智慧網卡 (NICs)，以及最新的AMD ROCm軟體堆疊。軟硬體的強強聯手提供了卓越的吞吐量與開放式軟體生態系，協助資料中心加速AI工作負載，實現永續擴展。