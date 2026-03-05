快訊

互不相讓？伊朗襲擊波斯灣「美國油輪」當場起火 強調戰時掌控航道

經典賽／明上演「台日大戰」！中華隊推鄭浩均拚日本 同場對戰山本由伸

S媽、具俊曄被傳不合？大S遺產安排曝光 全是為了兩子女

聽新聞
0:00 / 0:00

神達旗下神雲 推出全球首款「鑽石散熱」AI伺服器

經濟日報／ 記者吳凱中／台北報導
神雲科技攜手AMD、Akash發表全球首款鑽石散熱AI伺服器。神雲／提供
神雲科技攜手AMD、Akash發表全球首款鑽石散熱AI伺服器。神雲／提供

神達（3706）旗下伺服器廠神雲科技正式推出並量產全球首款「鑽石散熱 (Diamond Cooled)」AI伺服器。此系列系統搭載超微（AMD）Instinct MI350X GPU，並導入Akash Systems獨步全球的Diamond Cooling技術，標誌著鑽石散熱技術在AI資料中心的首次商業化部署。

神雲科技總經理黃承德表示，憑藉我們全球化的製造產能與堅實的工程實力，全球的AI企業與超大規模 (Hyperscaler) 資料中心將能快速導入這些超高效能、極度節能的系統，藉此大幅提升算力，並取得決定性的競爭優勢。

神雲科技全新的AI伺服器採用Akash Systems的Diamond Cooling技術，打造出全球在能源與資本效率上表現最佳的AI伺服器。鑽石擁有目前已知材料中最高的熱傳導率，散熱速度是銅的5倍。這項創新技術不僅具備加乘效果，更可與現有的氣冷 (Air Cooling) 及液冷 (Liquid Cooling) 技術完美互補。

Akash Systems 共同創辦人暨執行長Felix Ejeckam博士表示，AI的需求增長速度，已遠遠超越支撐其運作的基礎設施。Akash的專利解決方案突破了散熱瓶頸，讓AI部署在加速的同時也能兼顧獲利。透過與AMD及神雲科技的合作，我們正將世界級的技術與專業知識帶入市場，為AI的規模化擴張打造基石。

AMD商業與企業AI業務全球副總裁Travis Karr補充，Akash Systems的Diamond Cooling技術展示了創新如何為AMD Instinct GPU解鎖全新的效能與能效表現。結合神雲科技全球化的部署能力，我們將賦能資料中心，實現極具影響力的運算密度與突破性的能源效率。

新款伺服器由神雲科技負責製造與部署，並享有AMD及原廠既有的完整保固。透過此次合作，首批搭載AMD Instinct MI350X系列GPU的Akash鑽石散熱MiTAC AI伺服器正式問世。該系統利用Diamond Cooling技術將GPU維持在極佳的低溫狀態，有效防止散熱降頻 (Thermal Throttling) 並延長硬體壽命，為高負載的嚴苛應用場景帶來革命性的效益。

此款MiTAC伺服器亦搭載兩顆第五代AMD EPYC 9005系列處理器、AMD Pensando Pollara 400 AI 智慧網卡 (NICs)，以及最新的AMD ROCm軟體堆疊。軟硬體的強強聯手提供了卓越的吞吐量與開放式軟體生態系，協助資料中心加速AI工作負載，實現永續擴展。

伺服器 神達

延伸閱讀

美光推全球首款高容量256GB LPDRAM SOCAMM2 資料中心基礎架構

華碩揮軍輝達GTC大會 展示次世代液冷解決方案

工業富聯推AION平台 助攻鴻海拓展雲端伺服器業務

相關新聞

缺貨年代誰能活得久？ 威剛董座陳立白：一、二線差在「拿不拿得到貨」

威剛（3260）董事長陳立白5日談到模組廠的差異時表示，目前一線與二線廠表面上看起來都交出不錯成績，但缺貨周期真正拉開差距的關鍵在於拿不拿得到貨、拿到的是不是好成本的貨，以及能否把貨導向更高含金量的應用。他在會中直接整理一線與二線的七個差異，等於替市場畫出缺貨年代的分層邏輯。

記憶體漲價衝擊供應鏈 預估2026年全球手機面板出貨年減7.3%

根據TrendForce最新手機面板調查，占手機成本極高的記憶體缺貨、價格攀升，衝擊品牌對2026年的出貨規劃，更削弱面板出貨動能。預估2026年全球手機面板出貨量約為21.4億片，較2025年23.1億片下滑約7.3%，結束了自2023年以來的成長周期，首度轉為年減態勢。

研調：供應鏈掌控力撐腰 蘋果逆勢推出低價筆電補齊價格帶

根據TrendForce最新預估，2026年全球筆電出貨量將較前一年衰退9.2%，若需求維持疲弱，跌幅恐將擴大。然在全球筆電產業面臨記憶體和CPU同時缺貨、漲價，多數品牌選擇縮減產品、保守控管庫存之際，Apple反向操作推出入門筆電新機MacBook Neo，建議售價自599美元起跳，鎖定教育市場與主流文書應用機種500-800美元價格帶，顯示見其明確的產品與生態系佈局野心。

神達旗下神雲 推出全球首款「鑽石散熱」AI伺服器

神達（3706）旗下伺服器廠神雲科技正式推出並量產全球首款「鑽石散熱 (Diamond Cooled)」AI伺服器。此系列系統搭載超微（AMD）Instinct MI350X GPU，並導入Akash Systems獨步全球的Diamond Cooling技術，標誌著鑽石散熱技術在AI資料中心的首次商業化部署。

TrendForce：記憶體漲價衝擊供應鏈 估今年全球手機面板出貨年減7.3%

根據TrendForce最新手機面板調查，占手機成本極高的記憶體缺貨、價格攀升，衝擊品牌對2026年的出貨規劃，更削弱面板出貨動能。預估2026年全球手機面板出貨量約為21.4億片，較2025年23.1億片下滑約7.3%，結束自2023年以來的成長周期，首度轉為年減態勢。

遠傳攜愛立信簽5G-A協議、加速合作 邁向AI原生網路與6G發展

遠傳電信（4904）攜手愛立信，在世界行動通訊大會（MWC 2026）共同宣布，雙方簽訂為期三年（2026年至2028年）的「5G-Advanced加速合作協議，透過導入愛立信高效能、可程式化的網路解決方案，協助遠傳邁向AI原生、5G-Advanced及6G-Ready網路，全面強化網路效能，提升營運效率與競爭優勢。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。