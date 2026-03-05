快訊

邁達特旗下聚上雲代理 Forcepoint助企業打造資料護城河

經濟日報／ 記者秦鈺翔／台北即時報導

雲端轉型與AI應用普及，使企業資料外洩風險激增，傳統防禦邊界極需重塑。為了因應此趨勢，邁達特（6112）旗下Epic Cloud聚上雲，成為全球資安領導品牌Forcepoint台灣代理商，雙方將攜手協助企業在M365與GenAI等外洩高風險應用情境，落實精準、可治理的資料安全防護機制。

Forcepoint是全球資料安全領導品牌，以Self-Aware Data Security為核心；聚上雲則長年深耕企業雲端應用和雲端資安防護解決方案，具備豐富的雲端顧問服務、系統整合與在地專案導入經驗。

聚上雲業務副總經理陳淑雅表示：「台灣企業正處於雲端化與AI化的雙重轉型關鍵期，本次合作的核心是協助企業建立資料使用護城河，透過與Forcepoint的合作，我們協助管理者掌握M365與AI工具中的資料流向，將資料安全提升至企業決策層級，讓企業能掌握資料如何被使用、被誰使用、是否符合組織意圖，以保障企業營運成果與合規需求。」

Forcepoint則指出，台灣在金融、高科技、公部門與製造等關鍵產業中，對資料保護與AI風險治理的需求快速升溫。根據Gartner預測，至2027年，將有40%的資料外洩源於GenAI的誤用，顯示企業最大的風險不再限於外部攻擊，也在於內部資料在AI工具中的濫用。透過與聚上雲的合作，Forcepoint能以更貼近在地產業需求的方式，協助企業建立兼顧安全、合規與創新的資安架構。

當今企業愛用M365等雲端工具加速創新，卻也讓機敏資料分散於Exchange Online、SharePoint、OneDrive、Teams 等雲端環境。Forcepoint的Self-Aware Data Security（自我感知式資料安全）的資安架構，採用AI分析使用者行為、落實政策控管，可精準識別在M365等雲端環境中的使用者操作行為、資料內容與情境意圖，是否符合企業政策與業務方向，協助企業防範機敏資訊外洩、異常存取與帳號濫用等風險。

隨著GenAI迅速滲透至企業營運環節，帶來更多資料被誤用、外洩與輸入至非受管AI平台的潛在風險。針對GenAI使用情境，Forcepoint也可協助企業建立AI使用可視性與控管機制，為GenAI劃定使用邊界與政策，避免機敏資料未經授權輸入至GenAI平台，確保創新與資安並行無虞。

透過此次合作，聚上雲將整合Forcepoint在資料防外洩（DLP）、雲端與SaaS防護、電子郵件與使用者行為分析等解決方案，協助企業依自身需求，循序強化M365與GenAI的資安治理，同時滿足產業法規與ISO/IEC 27001等合規要求。

展望未來，聚上雲將持續投入Forcepoint解決方案的技術培訓與市場推廣，協助企業從網路、雲端到資料層，分階落實資料可視化、風險可控化、治理可量化的資安策略，讓企業的雲端與AI 創新在可控風險下穩健發展，成為值得信任的成長動能。

