快訊

美軍基地差2分鐘就完蛋！伊朗轟炸機闖卡達與F-15纏鬥結果曝光

影／對美軍購案事關重大 國民黨主席鄭麗文： 完全尊重黨團的自主

經典賽／「勝場越多越有晉級機會」 曾總談明對日本：一樣全力求勝

聽新聞
0:00 / 0:00

TrendForce：記憶體漲價衝擊供應鏈 估今年全球手機面板出貨年減7.3%

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導
根據TrendForce最新手機面板調查，占手機成本極高的記憶體缺貨、價格攀升，衝擊品牌對2026年的出貨規劃，更削弱面板出貨動能。示意圖。圖／路透
根據TrendForce最新手機面板調查，占手機成本極高的記憶體缺貨、價格攀升，衝擊品牌對2026年的出貨規劃，更削弱面板出貨動能。示意圖。圖／路透

根據TrendForce最新手機面板調查，占手機成本極高的記憶體缺貨、價格攀升，衝擊品牌對2026年的出貨規劃，更削弱面板出貨動能。預估2026年全球手機面板出貨量約為21.4億片，較2025年23.1億片下滑約7.3%，結束自2023年以來的成長周期，首度轉為年減態勢。

TrendForce指出，2026年手機面板採購受新機出貨動能疲軟影響，過往支撐市場的二手機，受限於記憶體成本高漲與取得困難，出貨受阻。維修市場需求目前看來雖相對穩定，但在消費意願保守的氛圍下，也難以彌補新機市場留下的缺口。

在規格競爭上，手機面板市場呈現「高階更強、中階轉型、低階持穩」的態勢。隨著低成本Single RAM (RAM-less) AMOLED技術成熟，品牌廠加速在中階機種從LTPS LCD轉向採用AMOLED手機面板，並集中資源於價格敏感度較低的高階產品。

TrendForce最新統計顯示，AMOLED手機面板出貨占比將從2025年的41.2%成長至2026年43.2%。反觀LTPS LCD生存空間遭嚴重擠壓，預估占比將從4.4%萎縮至2.5%，主攻低階機型的a-Si LCD則維持約54.4%的市占。

面對記憶體推升整機成本的挑戰，手機品牌廠一方面可能轉嫁部分成本壓力給消費者，另一方面為了維持終端售價競爭力，也將展開激烈的供應鏈成本控管，包括對面板等其他關鍵零組件供應商施加更大的議價與降價壓力。特別是中低階機種用的LCD面板，由於需求疲弱與庫存調節的雙重打擊，跌價幅度將更為顯著。即便是具備規格優勢的AMOLED手機面板，在品牌採購策略趨於保守，及面板廠為搶奪訂單而進行價格戰的環境下，整體價格走勢同樣難以樂觀。

綜上所述，記憶體價格飆漲已成為2026年手機面板市場的最大變數。後續手機品牌如何調整產品組合與庫存水位，及終端消費者對於新機漲價與維修使用的接受度，將是左右未來產業走勢的關鍵指標。

手機 記憶體 面板

延伸閱讀

威剛董座陳立白：記憶體缺貨二年內無解 NAND下半年缺口比DRAM更大

記憶體狂漲、客戶「邊罵邊下單」！研華DDR4新增南亞科、華邦電供應商

三星S26系列強勢登台 銷售量喊年增一成以上

3C通膨…智慧手機、電腦 將無平價款

相關新聞

TrendForce：記憶體漲價衝擊供應鏈 估今年全球手機面板出貨年減7.3%

根據TrendForce最新手機面板調查，占手機成本極高的記憶體缺貨、價格攀升，衝擊品牌對2026年的出貨規劃，更削弱面板出貨動能。預估2026年全球手機面板出貨量約為21.4億片，較2025年23.1億片下滑約7.3%，結束自2023年以來的成長周期，首度轉為年減態勢。

遠傳攜愛立信簽5G-A協議、加速合作 邁向AI原生網路與6G發展

遠傳電信（4904）攜手愛立信，在世界行動通訊大會（MWC 2026）共同宣布，雙方簽訂為期三年（2026年至2028年）的「5G-Advanced加速合作協議，透過導入愛立信高效能、可程式化的網路解決方案，協助遠傳邁向AI原生、5G-Advanced及6G-Ready網路，全面強化網路效能，提升營運效率與競爭優勢。

應用材料看 AI 帶動第四次工業革命 材料新技術推進創新

應材集團副總裁暨台灣區總裁余定陸今日在分享會上提到，看待AI帶動第四次工業革命比想像巨大，電源與能源效率的管理是AI時代的決勝點，AI晶片孿生的就是能源消耗的議題，應用材料以材料新技術推進創新，來加速AI晶片效能。

新漢旗下創博攻機器人應用 訂單能見度至少半年

工業電腦廠新漢旗下子公司創博專攻機器人應用，創博總經理沈倩怡受訪指出，全球客戶已超過20家，類型涵蓋足式、輪式人形機器人...

美光推全球首款高容量256GB LPDRAM SOCAMM2 資料中心基礎架構

記憶體大廠美光科技今日宣布開始正式向客戶送樣業界最高容量的 LPDRAM 模組256GB SOCAMM2，進一步鞏固其在低功耗伺服器記憶體領域的領先地位。此一里程碑由業界首款 32Gb LPDDR5X 單晶粒設計推動，為 AI 資料中心帶來變革性的重大突破，提供足以實現全新系統架構的低功耗記憶體容量。

遠傳前進MWC 分享AI賦能

世界行動通訊大會（MWC 2026）在西班牙巴塞隆納盛大登場，遠傳電信總座井琪受邀與微軟、西班牙電信高層同台對談。井琪分享，AI在真實場景重塑網路營運，達成自動化部署並提升韌性，加速全球電信營運商轉型；遠傳全面導入AI與應用心得，包含結合微軟Copilot推動員工賦能的實戰經驗與管理心法。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。