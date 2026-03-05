快訊

台灣大擴大蘋果銷售產品線 取得Apple Mac全系列銷售授權

經濟日報／ 記者黃晶琳／台北報導

台灣大哥大（3045）5日公告指出，與Apple Asia LLC, Taiwan Branch 簽約，正式取得Apple Mac全系列產品銷售授權，台灣大表示，補齊終端產品線，對於個人及企業用戶業務增長有正面影響。

台灣大公告指出，正式取得Apple Mac全系列產品，包含MacBook Air, MacBook Pro, Mac mini, Mac Studio, iMac, Mac Pro 等的銷售授權。

台灣大表示，深耕Apple生態圈產品銷售已17年，本次取得Mac全系列授權將補齊終端產品線，預期將對本公司個人用戶與企業用戶(B2B)之業務增長有正面影響。

此外，台灣大更認為，此舉將強化本公司在AI行動辦公及數位生產力市場的領導地位。

台灣大4日上午11點也開放預約iPhone 17e，台灣大指出，開放首日預約量年增達三成；顏色部分，全新「嫩粉色」最受歡迎，占四成；容量部分，隨起始容量較上代iPhone 16e升級翻倍，256GB成主流選擇，占比達九成。

iPhone 17e升級搭載A19 晶片，同時支援 Apple Intelligence，被譽為最超值的蘋果 AI 手機。台灣大表示，用戶申辦月租1,399元，綁約48個月，即可以0元專案價帶走；若搭配舊換新最高折抵15,100元，VIP續約購機最高可折5,000元。

台灣大 iPhone 蘋果

TrendForce：記憶體漲價衝擊供應鏈 估今年全球手機面板出貨年減7.3%

根據TrendForce最新手機面板調查，占手機成本極高的記憶體缺貨、價格攀升，衝擊品牌對2026年的出貨規劃，更削弱面板出貨動能。預估2026年全球手機面板出貨量約為21.4億片，較2025年23.1億片下滑約7.3%，結束自2023年以來的成長周期，首度轉為年減態勢。

遠傳攜愛立信簽5G-A協議、加速合作 邁向AI原生網路與6G發展

遠傳電信（4904）攜手愛立信，在世界行動通訊大會（MWC 2026）共同宣布，雙方簽訂為期三年（2026年至2028年）的「5G-Advanced加速合作協議，透過導入愛立信高效能、可程式化的網路解決方案，協助遠傳邁向AI原生、5G-Advanced及6G-Ready網路，全面強化網路效能，提升營運效率與競爭優勢。

應用材料看 AI 帶動第四次工業革命 材料新技術推進創新

應材集團副總裁暨台灣區總裁余定陸今日在分享會上提到，看待AI帶動第四次工業革命比想像巨大，電源與能源效率的管理是AI時代的決勝點，AI晶片孿生的就是能源消耗的議題，應用材料以材料新技術推進創新，來加速AI晶片效能。

新漢旗下創博攻機器人應用 訂單能見度至少半年

工業電腦廠新漢旗下子公司創博專攻機器人應用，創博總經理沈倩怡受訪指出，全球客戶已超過20家，類型涵蓋足式、輪式人形機器人...

美光推全球首款高容量256GB LPDRAM SOCAMM2 資料中心基礎架構

記憶體大廠美光科技今日宣布開始正式向客戶送樣業界最高容量的 LPDRAM 模組256GB SOCAMM2，進一步鞏固其在低功耗伺服器記憶體領域的領先地位。此一里程碑由業界首款 32Gb LPDDR5X 單晶粒設計推動，為 AI 資料中心帶來變革性的重大突破，提供足以實現全新系統架構的低功耗記憶體容量。

遠傳前進MWC 分享AI賦能

世界行動通訊大會（MWC 2026）在西班牙巴塞隆納盛大登場，遠傳電信總座井琪受邀與微軟、西班牙電信高層同台對談。井琪分享，AI在真實場景重塑網路營運，達成自動化部署並提升韌性，加速全球電信營運商轉型；遠傳全面導入AI與應用心得，包含結合微軟Copilot推動員工賦能的實戰經驗與管理心法。

