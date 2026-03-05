聽新聞
台灣大擴大蘋果銷售產品線 取得Apple Mac全系列銷售授權
台灣大哥大（3045）5日公告指出，與Apple Asia LLC, Taiwan Branch 簽約，正式取得Apple Mac全系列產品銷售授權，台灣大表示，補齊終端產品線，對於個人及企業用戶業務增長有正面影響。
台灣大公告指出，正式取得Apple Mac全系列產品，包含MacBook Air, MacBook Pro, Mac mini, Mac Studio, iMac, Mac Pro 等的銷售授權。
台灣大表示，深耕Apple生態圈產品銷售已17年，本次取得Mac全系列授權將補齊終端產品線，預期將對本公司個人用戶與企業用戶(B2B)之業務增長有正面影響。
此外，台灣大更認為，此舉將強化本公司在AI行動辦公及數位生產力市場的領導地位。
台灣大4日上午11點也開放預約iPhone 17e，台灣大指出，開放首日預約量年增達三成；顏色部分，全新「嫩粉色」最受歡迎，占四成；容量部分，隨起始容量較上代iPhone 16e升級翻倍，256GB成主流選擇，占比達九成。
iPhone 17e升級搭載A19 晶片，同時支援 Apple Intelligence，被譽為最超值的蘋果 AI 手機。台灣大表示，用戶申辦月租1,399元，綁約48個月，即可以0元專案價帶走；若搭配舊換新最高折抵15,100元，VIP續約購機最高可折5,000元。
