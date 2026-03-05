遠傳攜愛立信簽5G-A協議、加速合作 邁向AI原生網路與6G發展

遠傳電信（4904）攜手愛立信，在世界行動通訊大會（MWC 2026）共同宣布，雙方簽訂為期三年（2026年至2028年）的「5G-Advanced加速合作協議，透過導入愛立信高效能、可程式化的網路解決方案，協助遠傳邁向AI原生、5G-Advanced及6G-Ready網路，全面強化網路效能，提升營運效率與競爭優勢。

全球規模最大的行動通訊年度盛會「世界行動通訊大會（MWC 2026）」本周熱鬧登場，遠傳除與國際夥伴合作展出重量級應用，更與愛立信共同宣布重大合作。

遠傳總經理井琪表示，遠傳持續導入先進技術，致力為用戶帶來更好的數位體驗。延續與愛立信多年來的合作基礎，雙方透過為期三年的「5G-Advanced加速合作協議（5G-Advanced Acceleration Partnership）」，進一步深化合作關係。未來，將攜手發展更智慧、更多元的差異化連接服務，不僅提升整體營運效率、推動節能轉型，也同步布局AI原生網路，為迎接6G時代做好準備，並加速邁向2048年淨零排放的永續目標。

愛立信東北亞區總裁兼資深副總裁藍尚立（Chafic Nassif）表示，愛立信與遠傳合作已超過20年，透過持續的技術深化與創新，攜手加速多元通訊應用落地。在邁向次世代通訊技術之際，我們始終以優化用戶體驗、提升營運效率為核心使命。站在AI轉型的關鍵時刻，愛立信將持續作為遠傳堅實的技術後盾，透過5G-Advanced的創新應用，加速打造更多成功案例，為產業注入成長新動能。

遠傳與愛立信合作簽署儀式，由遠傳總經理井琪與台灣愛立信總經理周大企共同完成簽署，並由愛立信東北亞區總裁兼資深副總裁藍尚立（Chafic Nassif）與遠傳技術長郭峻杰等主管共同見證，宣示雙方攜手推動台灣數位基礎建設，持續朝國際領先地位邁進。

依合作協議，愛立信將協助遠傳導入先進的可程式化無線接取網路（RAN）與核心（Core）網路解決方案，優化網路容量與覆蓋，同步提升網路可靠性與營運效率。透過高效能的架構設計，預期可提升35%的能源效率，為遠傳邁向2048年淨零排放目標奠定關鍵基礎。同時，雙方也將進一步優化頻譜使用效率，特別聚焦低頻段資源的深度室內涵蓋，充分發揮遠傳的頻譜優勢，擴大5G網路覆蓋範圍並強化整體效能，以因應未來市場需求與業務成長。

此外，遠傳將持續推動5G-Advanced技術演進，提供更具彈性與差異化的連接服務，目標在關鍵時刻為消費者提供具效能保障的連接體驗；同時針對企業用戶的特定需求，提供量身打造的服務品質（QoS）方案，確保關鍵應用維持高穩定效能，進一步擴大通訊服務的應用廣度與價值。

隨著AI、雲端與行動技術持續融合，雙方看準，新型終端裝置如擴增實境（AR）/人工智慧（AI）眼鏡等，為支援即時且個人化的服務需求，預期將大幅推升上行網路流量。遠傳將與愛立信密切合作，針對既有5G站點導入全新軟體，並部署搭載愛立信晶片科技（Ericsson Silicon）的無線電設備，大幅強化上行傳輸量與網路容量，協助遠傳在新一代AI應用與差異化服務上保持領先。

在營運效率方面，雙方合作將先進AI技術深度導入網路營運流程，透過「愛立信智慧自動化平台（EIAP）」及多款AI無線網路應用程式（rApps），讓基地台與無線網路能即時監測、自動優化，進一步提升整體網路效能。此外，透過導入「愛立信資訊安全管理系統（Ericsson Security Manager）」與「愛立信服務編排與保障平台（Ericsson Service Orchestration and Assurance）」，將強化遠傳網路資安與韌性，推動端到端服務流程自動化、降低人工作業，朝以AI打造智慧自治網路的目標邁進。