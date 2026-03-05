快訊

遠傳攜手愛立信 邁向AI原生網路布局6G

中央社／ 台北5日電

全球行動通訊大會（MWC 2026）登場，遠傳與愛立信宣布，雙方簽訂為期3年的「5G-Advanced加速合作協議」，透過導入愛立信網路解決方案，協助遠傳邁向AI原生、5G-Advanced及6G-Ready網路。

遠傳總經理井琪表示，遠傳延續與愛立信多年來的合作基礎，雙方進一步深化合作關係，未來將攜手發展更智慧、更多元的差異化連接服務，不僅提升營運效率、推動節能轉型，也同步布局AI原生網路，為迎接6G時代做好準備，並加速邁向2048年淨零排放的永續目標。

愛立信東北亞區總裁兼資深副總裁藍尚立（ChaficNassif）表示，愛立信與遠傳合作已超過20年，在邁向次世代通訊技術之際，站在AI轉型的關鍵時刻，愛立信持續當技術後盾，透過5G-Advanced的創新應用，加速打造更多案例，為產業注入成長新動能。

遠傳說明，依合作協議，愛立信將協助遠傳導入先進的可程式化無線接取網路（RAN）與核心（Core）網路解決方案，預期可提升35%的能源效率，雙方也將進一步優化頻譜使用效率，聚焦低頻段資源的深度室內涵蓋，擴大5G網路覆蓋範圍並強化效能，以因應未來市場需求與業務成長。

此外，遠傳表示，將持續推動5G-Advanced技術演進，提供更具彈性與差異化的連接服務，目標在關鍵時刻為消費者提供具效能保障的連接體驗；同時針對企業用戶的特定需求，提供量身打造的服務品質（QoS）方案。

隨著AI、雲端與行動技術持續融合，新型終端裝置如擴增實境（AR）人工智慧（AI）眼鏡等，為支援即時且個人化的服務需求，預期將大幅推升上行網路流量。遠傳表示，將與愛立信密切合作，針對既有5G站點導入新軟體，並部署搭載愛立信晶片科技（EricssonSilicon）的無線電設備，強化上行傳輸量與網路容量，協助遠傳打造新一代AI應用與差異化服務。

