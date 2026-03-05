快訊

吃便當巧遇主廚？台中西屯1排骨飯店驚見「老鼠爽舔殘渣」 食安處要查了

經典賽／承擔首戰輸球責任 曾豪駒：今天的失敗要趕快忘記

聽新聞
0:00 / 0:00

AI數位農耕助益大 憂科技巨頭掌控糧食系統

台灣醒報／ 記者莊宇欽╱台北報導

【台灣醒報記者莊宇欽綜合報導】AI帶來全球農業數位轉型，可協助農民提高產量和預測風險！人工智慧能建立更精準管理的糧食系統，包括監測病蟲害與氣候變化對農作物的影響，以協助農民提高產量和預測風險。然而，跨國科技公司卻利用該技術種植標準化商業作物，並削弱地方原生農作物的多樣性。

單一化商業作物

衛報》報導，IPES-Food智庫對全球糧食系統發出警告，批評Google與Microsoft等科技巨頭正利用人工智慧與演算法掌控農業生產。對此，這些企業透過大數據主導農耕決策，迫使農民捨棄傳統的在地作物，轉而種植高利潤的單一化商業作物。

加拿大農業專家穆尼表示，科技巨頭正利用數位科技操弄全球糧食供給，他們通常只專注於玉米、稻米、小麥、大豆和馬鈴薯等五種商業作物，以追求更高的農業利潤。

該報告強調，過度工業化的農耕模式將加劇糧食供應的脆弱性，政府應轉向支持生態農業與在地農民。另外，專家擔心「由上而下」的數位農耕轉型，迫使農民過度依賴跨國公司的種子與化學肥料，進而削弱糧食主權。

人工智慧農業革命

世界經濟論壇》指出，人工智慧帶來新一代的農業革命，有助於應對氣候變遷、地緣政治與人口增長所帶來的糧食危機。再者，傳統農耕模式已難以應付極端天氣與新興病蟲害，而AI技術能透過數據分析實現精準預測，並在問題浮現前預先提供因應方案。

如今，農業現代化不僅是技術挑戰，更是維護全球糧食安全與社會穩定的關鍵基石。然而，唯有保障地方化與生物多樣性，才能建立真正具備韌性的全球糧食系統。

【更多精采內容，詳見

人工智慧 農業

延伸閱讀

中央地方齊心 台東山漾冷鏈加工場助農穩價增值

相關新聞

應用材料看 AI 帶動第四次工業革命 材料新技術推進創新

應材集團副總裁暨台灣區總裁余定陸今日在分享會上提到，看待AI帶動第四次工業革命比想像巨大，電源與能源效率的管理是AI時代的決勝點，AI晶片孿生的就是能源消耗的議題，應用材料以材料新技術推進創新，來加速AI晶片效能。

新漢旗下創博攻機器人應用 訂單能見度至少半年

工業電腦廠新漢旗下子公司創博專攻機器人應用，創博總經理沈倩怡受訪指出，全球客戶已超過20家，類型涵蓋足式、輪式人形機器人...

美光推全球首款高容量256GB LPDRAM SOCAMM2 資料中心基礎架構

記憶體大廠美光科技今日宣布開始正式向客戶送樣業界最高容量的 LPDRAM 模組256GB SOCAMM2，進一步鞏固其在低功耗伺服器記憶體領域的領先地位。此一里程碑由業界首款 32Gb LPDDR5X 單晶粒設計推動，為 AI 資料中心帶來變革性的重大突破，提供足以實現全新系統架構的低功耗記憶體容量。

遠傳前進MWC 分享AI賦能

世界行動通訊大會（MWC 2026）在西班牙巴塞隆納盛大登場，遠傳電信總座井琪受邀與微軟、西班牙電信高層同台對談。井琪分享，AI在真實場景重塑網路營運，達成自動化部署並提升韌性，加速全球電信營運商轉型；遠傳全面導入AI與應用心得，包含結合微軟Copilot推動員工賦能的實戰經驗與管理心法。

三星新旗艦機漲價 台鏈補

手機品牌大廠三星昨（4）日舉辦年度旗艦機新機Galaxy S26系列登台記者會，受記憶體與半導體等零組件漲價影響，新機價格較前一代調漲1,000至3,000元，但三星仍喊銷售量年增至少10%、銷售額成長25%目標，有望帶動台積電、晶技、大立光等供應鏈業績吃補。

南亞科：DRAM報價Q2跳漲 預期年底前價格一路向上

DRAM大廠南亞科總經理李培瑛昨（4）日表示，記憶體供需失衡狀況不見改善，不僅本季價格仍逐月上漲，第2季報價更是「Jump（跳增）」，今年底前一路向上無虞，預期供需失衡態勢最快要到2028年下半年才可能逐步改善。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。