AI數位農耕助益大 憂科技巨頭掌控糧食系統

【台灣醒報記者莊宇欽綜合報導】AI帶來全球農業數位轉型，可協助農民提高產量和預測風險！人工智慧能建立更精準管理的糧食系統，包括監測病蟲害與氣候變化對農作物的影響，以協助農民提高產量和預測風險。然而，跨國科技公司卻利用該技術種植標準化商業作物，並削弱地方原生農作物的多樣性。

單一化商業作物

《衛報》報導，IPES-Food智庫對全球糧食系統發出警告，批評Google與Microsoft等科技巨頭正利用人工智慧與演算法掌控農業生產。對此，這些企業透過大數據主導農耕決策，迫使農民捨棄傳統的在地作物，轉而種植高利潤的單一化商業作物。

加拿大農業專家穆尼表示，科技巨頭正利用數位科技操弄全球糧食供給，他們通常只專注於玉米、稻米、小麥、大豆和馬鈴薯等五種商業作物，以追求更高的農業利潤。

該報告強調，過度工業化的農耕模式將加劇糧食供應的脆弱性，政府應轉向支持生態農業與在地農民。另外，專家擔心「由上而下」的數位農耕轉型，迫使農民過度依賴跨國公司的種子與化學肥料，進而削弱糧食主權。

人工智慧農業革命

《世界經濟論壇》指出，人工智慧帶來新一代的農業革命，有助於應對氣候變遷、地緣政治與人口增長所帶來的糧食危機。再者，傳統農耕模式已難以應付極端天氣與新興病蟲害，而AI技術能透過數據分析實現精準預測，並在問題浮現前預先提供因應方案。

如今，農業現代化不僅是技術挑戰，更是維護全球糧食安全與社會穩定的關鍵基石。然而，唯有保障地方化與生物多樣性，才能建立真正具備韌性的全球糧食系統。

【更多精采內容，詳見 】