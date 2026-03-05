快訊

被爆不倫已婚男…蔡瑞雪發5聲明 強調對方稱已分居：不實將提告

老蔣曾經結盟烏克蘭？一段被遺忘的反共歷史

經典賽Live／中華隊0：3落後澳洲 九局上最後反攻機會！

聽新聞
0:00 / 0:00

SBMA 研發重大里程碑 安基生技 AJ201驚艷 KDA 年會

經濟日報／ 記者謝柏宏／即時報導

全球罕見疾病領域迎來關鍵轉機！安基（7754）5日表示，公司於剛落幕的2026年國際甘迺迪氏症協會 (Kennedy's Disease Association, KDA) 年會中，憑藉其治療脊髓延髓性肌肉萎縮症（SBMA，又稱甘迺迪氏症）之首創新藥 AJ201（Rosolutamide）的卓越科學數據，成為全場焦點。

在競爭對手Nido於臨床解盲接連失利後，安基的AJ201已然成為目前全球研發進度最快、且最具潛力的領航藥物，為長期處於無藥可醫困境的SBMA病友點燃了最實質的希望曙光。

本次KDA會議匯聚了全球頂尖的神經科學家與臨床醫師。安基在會中發表兩份關鍵科學摘要，深度揭露AJ201的轉錄體學（Transcriptomics）研究成果。數據顯示，AJ201不僅能精準啟動Nrf2抗氧化途徑，強化細胞抗壓能力，更能有效調控多條生物軸，促進突變雄性素受體（mAR）蛋白的降解。

試驗主持人Christopher Grunseich博士在專題演講中，分享了AJ201在二期臨床中展現出的積極訊號：不僅具備優異的安全性和耐受性，在生化指標與初步療效訊號上更展現出令人振奮的結果。相較於同類藥物Nido因療效不足導致研發停滯，AJ201的多重藥理機制（Multimodal Mechanism）證明了其在藥物獨特性上的領先地位，確立了其作為「First-in-Class」首創新藥的科學高度。

目前全球已有遠超於1.2萬名SBMA確診患者，年市場規模預估達15億美元以上。在Nido退出市場後，AJ201已成為目前唯一進入全球三期策略佈局的創新藥物，其市場稀缺性與商業價值已成為國際授權客戶關注之焦點，目前正與國際客戶洽談，積極推動AJ201全球專利授權之商機。

安基董事長暨總經理黃文英指出：「我們正站在歷史的轉折點。AJ201獲得美國FDA快速審查認定（Fast Track Designation）後，我們擁有與法規單位更頻繁溝通與滾動式審查的優勢。這不僅是安基的成就，更是SBMA病友社群的重大突破。」

罕見疾病

延伸閱讀

奧孟亞積極進軍國際口服GLP-1市場 ANY004澳洲臨床一期試驗啟動

未來新藥FPT-001 向澳洲申請二期臨床

相關新聞

南亞科：DRAM報價Q2跳漲 預期年底前價格一路向上

DRAM大廠南亞科總經理李培瑛昨（4）日表示，記憶體供需失衡狀況不見改善，不僅本季價格仍逐月上漲，第2季報價更是「Jump（跳增）」，今年底前一路向上無虞，預期供需失衡態勢最快要到2028年下半年才可能逐步改善。

蘇姿丰：超微訂單成長超預期 法人看好台積先進製程接單熱

外電報導，超微執行長蘇姿丰近期出席摩根士丹利會議時指出，隨著企業對伺服器中央處理器（CPU）需求急速升溫，超微訂單成長「超出預期」，CPU供應更出現吃緊情況。

應用材料看 AI 帶動第四次工業革命 材料新技術推進創新

應材集團副總裁暨台灣區總裁余定陸今日在分享會上提到，看待AI帶動第四次工業革命比想像巨大，電源與能源效率的管理是AI時代的決勝點，AI晶片孿生的就是能源消耗的議題，應用材料以材料新技術推進創新，來加速AI晶片效能。

新漢旗下創博攻機器人應用 訂單能見度至少半年

工業電腦廠新漢旗下子公司創博專攻機器人應用，創博總經理沈倩怡受訪指出，全球客戶已超過20家，類型涵蓋足式、輪式人形機器人...

美光推全球首款高容量256GB LPDRAM SOCAMM2 資料中心基礎架構

記憶體大廠美光科技今日宣布開始正式向客戶送樣業界最高容量的 LPDRAM 模組256GB SOCAMM2，進一步鞏固其在低功耗伺服器記憶體領域的領先地位。此一里程碑由業界首款 32Gb LPDDR5X 單晶粒設計推動，為 AI 資料中心帶來變革性的重大突破，提供足以實現全新系統架構的低功耗記憶體容量。

遠傳前進MWC 分享AI賦能

世界行動通訊大會（MWC 2026）在西班牙巴塞隆納盛大登場，遠傳電信總座井琪受邀與微軟、西班牙電信高層同台對談。井琪分享，AI在真實場景重塑網路營運，達成自動化部署並提升韌性，加速全球電信營運商轉型；遠傳全面導入AI與應用心得，包含結合微軟Copilot推動員工賦能的實戰經驗與管理心法。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。