聽新聞
0:00 / 0:00
應用材料看 AI 帶動第四次工業革命 材料新技術推進創新
應材集團副總裁暨台灣區總裁余定陸今日在分享會上提到，看待AI帶動第四次工業革命比想像巨大，電源與能源效率的管理是AI時代的決勝點，AI晶片孿生的就是能源消耗的議題，應用材料以材料新技術推進創新，來加速AI晶片效能。
他也說，諸多公司大舉建設資料中心因應數據分析需求，若台灣要宣示成為全世界資料中心的話全部的電力拿去也不夠，受限不會是晶片而是能源，機會也和挑戰並存，依據AI需求發展更有效率運用能源從系統、晶片設計、終端都在尋求最好的能源效益，這不只是單個環節而是全體供應鏈產業都要努力。
他提到，產業的能源效率提升才有助創新，比如2奈米發展降低能源消耗、HBM同樣升級，先進封裝協助整合，三個環節在未來幾年都會引領半導體產業往前走，同時驅動技術眼神、驅動EEP（能源效率表現）這也是應用材料和客戶在新材料、製程、量測方式的合作。
從上述三個環節，他也提到，以往相對不太重要的表面處理也越來越重要，舉例來說就像可樂餅做的越來越薄有瑕疵就會破掉，這也需要不一樣的技術，也樂見能面對這樣的挑戰，應用材料在材料工程技術有累積龐大知識，也已在美國投資50億美元先設置EPIC實驗室中心把專家、客戶與供應商、研究單位集中，一起共同努力改變過往漫長的流程，大家聚在一起在基礎研究、產品製程上就可認證並同步在設計時修改，可縮短開發年限。
📌 數位新聞搶鮮看！
訂閱《科技玩家》YouTube頻道！
💡 追新聞》》在Google News按下追蹤，科技玩家好文不漏接！
📢 Pixel 10a開箱親民價！平面鏡頭 實測拍照、AI生圖順手、還能用AirDrop
📢 蘋果「超強新品」MacBook Neo來了！平價筆電免2萬 4色搶美又輕巧
📢 蘋果最新舊換新Trade in價格出爐！iPhone 16更值錢 13款手機跌價
📢 蘋果iPhone 17e與iPhone 17差在哪？1表全解析 補足MagSafe
📢 LINE免費貼圖！初音未來超可愛、這款「狗沒拿賽」諧音哏滿滿
📢 M4 iPad Air和M3差在哪裡？一圖了解高CP值 果粉在意「萬年60Hz」
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。