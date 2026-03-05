應用材料看 AI 帶動第四次工業革命 材料新技術推進創新

應材集團副總裁暨台灣區總裁余定陸今日在分享會上提到，看待AI帶動第四次工業革命比想像巨大，電源與能源效率的管理是AI時代的決勝點，AI晶片孿生的就是能源消耗的議題，應用材料以材料新技術推進創新，來加速AI晶片效能。

他也說，諸多公司大舉建設資料中心因應數據分析需求，若台灣要宣示成為全世界資料中心的話全部的電力拿去也不夠，受限不會是晶片而是能源，機會也和挑戰並存，依據AI需求發展更有效率運用能源從系統、晶片設計、終端都在尋求最好的能源效益，這不只是單個環節而是全體供應鏈產業都要努力。

他提到，產業的能源效率提升才有助創新，比如2奈米發展降低能源消耗、HBM同樣升級，先進封裝協助整合，三個環節在未來幾年都會引領半導體產業往前走，同時驅動技術眼神、驅動EEP（能源效率表現）這也是應用材料和客戶在新材料、製程、量測方式的合作。

從上述三個環節，他也提到，以往相對不太重要的表面處理也越來越重要，舉例來說就像可樂餅做的越來越薄有瑕疵就會破掉，這也需要不一樣的技術，也樂見能面對這樣的挑戰，應用材料在材料工程技術有累積龐大知識，也已在美國投資50億美元先設置EPIC實驗室中心把專家、客戶與供應商、研究單位集中，一起共同努力改變過往漫長的流程，大家聚在一起在基礎研究、產品製程上就可認證並同步在設計時修改，可縮短開發年限。