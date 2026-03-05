快訊

被爆不倫已婚男…蔡瑞雪發5聲明 強調對方稱已分居：不實將提告

老蔣曾經結盟烏克蘭？一段被遺忘的反共歷史

經典賽Live／中華隊0：3落後澳洲 九局上最後反攻機會！

聽新聞
0:00 / 0:00

應用材料看 AI 帶動第四次工業革命 材料新技術推進創新

經濟日報／ 記者尹慧中/台北報導
應用材料集團副總裁暨台灣區總裁余定陸分享產業趨勢。記者尹慧中攝影
應用材料集團副總裁暨台灣區總裁余定陸分享產業趨勢。記者尹慧中攝影

應材集團副總裁暨台灣區總裁余定陸今日在分享會上提到，看待AI帶動第四次工業革命比想像巨大，電源與能源效率的管理是AI時代的決勝點，AI晶片孿生的就是能源消耗的議題，應用材料以材料新技術推進創新，來加速AI晶片效能。

他也說，諸多公司大舉建設資料中心因應數據分析需求，若台灣要宣示成為全世界資料中心的話全部的電力拿去也不夠，受限不會是晶片而是能源，機會也和挑戰並存，依據AI需求發展更有效率運用能源從系統、晶片設計、終端都在尋求最好的能源效益，這不只是單個環節而是全體供應鏈產業都要努力。

他提到，產業的能源效率提升才有助創新，比如2奈米發展降低能源消耗、HBM同樣升級，先進封裝協助整合，三個環節在未來幾年都會引領半導體產業往前走，同時驅動技術眼神、驅動EEP（能源效率表現）這也是應用材料和客戶在新材料、製程、量測方式的合作。

從上述三個環節，他也提到，以往相對不太重要的表面處理也越來越重要，舉例來說就像可樂餅做的越來越薄有瑕疵就會破掉，這也需要不一樣的技術，也樂見能面對這樣的挑戰，應用材料在材料工程技術有累積龐大知識，也已在美國投資50億美元先設置EPIC實驗室中心把專家、客戶與供應商、研究單位集中，一起共同努力改變過往漫長的流程，大家聚在一起在基礎研究、產品製程上就可認證並同步在設計時修改，可縮短開發年限。

延伸閱讀

台灣大強化與諾基亞合作 簽署「AI 行動網路與新 ESG 合作備忘錄」

相關新聞

南亞科：DRAM報價Q2跳漲 預期年底前價格一路向上

DRAM大廠南亞科總經理李培瑛昨（4）日表示，記憶體供需失衡狀況不見改善，不僅本季價格仍逐月上漲，第2季報價更是「Jump（跳增）」，今年底前一路向上無虞，預期供需失衡態勢最快要到2028年下半年才可能逐步改善。

蘇姿丰：超微訂單成長超預期 法人看好台積先進製程接單熱

外電報導，超微執行長蘇姿丰近期出席摩根士丹利會議時指出，隨著企業對伺服器中央處理器（CPU）需求急速升溫，超微訂單成長「超出預期」，CPU供應更出現吃緊情況。

應用材料看 AI 帶動第四次工業革命 材料新技術推進創新

應材集團副總裁暨台灣區總裁余定陸今日在分享會上提到，看待AI帶動第四次工業革命比想像巨大，電源與能源效率的管理是AI時代的決勝點，AI晶片孿生的就是能源消耗的議題，應用材料以材料新技術推進創新，來加速AI晶片效能。

新漢旗下創博攻機器人應用 訂單能見度至少半年

工業電腦廠新漢旗下子公司創博專攻機器人應用，創博總經理沈倩怡受訪指出，全球客戶已超過20家，類型涵蓋足式、輪式人形機器人...

美光推全球首款高容量256GB LPDRAM SOCAMM2 資料中心基礎架構

記憶體大廠美光科技今日宣布開始正式向客戶送樣業界最高容量的 LPDRAM 模組256GB SOCAMM2，進一步鞏固其在低功耗伺服器記憶體領域的領先地位。此一里程碑由業界首款 32Gb LPDDR5X 單晶粒設計推動，為 AI 資料中心帶來變革性的重大突破，提供足以實現全新系統架構的低功耗記憶體容量。

遠傳前進MWC 分享AI賦能

世界行動通訊大會（MWC 2026）在西班牙巴塞隆納盛大登場，遠傳電信總座井琪受邀與微軟、西班牙電信高層同台對談。井琪分享，AI在真實場景重塑網路營運，達成自動化部署並提升韌性，加速全球電信營運商轉型；遠傳全面導入AI與應用心得，包含結合微軟Copilot推動員工賦能的實戰經驗與管理心法。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。