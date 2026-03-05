新漢旗下創博攻機器人應用 訂單能見度至少半年

工業電腦廠新漢旗下子公司創博專攻機器人應用，創博總經理沈倩怡受訪指出，全球客戶已超過20家，類型涵蓋足式、輪式人形機器人及機器狗，訂單能見度至少半年，預計今年下半年開始陸續量產。

沈倩怡表示，去年是人形、機器狗等新型機器人的研發導入年，今年預計進入試量產階段，是決定後續能否量產的關鍵年，目前量產較穩定的是傳統協作型與工業型機器人。

她說，創博客戶的機器人產品從匯入期到測試期，至少都需要半年，因此下單也至少半年以上。等到創博的安全控制器通過認證後，客戶的整機預期今年第3季將通過認證，下半年陸續量產。

沈倩怡提到，創博去年接單成長約60%、業績成長超過20%，今年接單成長率有望維持去年水準，實際出貨情況則取決於料況是否穩定。

新漢董事長林茂昌表示，創博整合運動控制、人工智慧（AI）與功能安全，在亞洲是獨一無二的供應商，可提供完整的軟硬體解決方案套件，讓客戶能快速打造自己的機器人，但本身不做整機，如同「機器人界的聯發科」。

談到創博私募規劃，林茂昌直言，台灣市場對新技術的估值缺乏想像力，導致募資過程不理想，創博已與超過10家台灣創投洽談，但結果均不滿意，目前正尋求與來自歐美的國際合作夥伴進行募資，以獲得更合理的估值。

被問及創博是否可能到美國IPO（初次公開發行），林茂昌坦言，「我們有這麼一個選項，但還沒做決定」，現在重點是把本業做好。