聽新聞
0:00 / 0:00
鴻碩與 GridVici Solutions 簽訂合作協議 將銷售充電樁與儲能系統
鴻碩（3092）5日表示，該公司旗下鴻銘智能攜手加拿大GridVici Solutions，雙方組成長期戰略聯盟，從雙方簽署日起至2031年12月31日，將共同投入研究開發、技術協作、市場整合、財務投資結盟等全方位合作。預計於合約期間內目標銷售EVSE （充電樁產品）2萬套，以及BESS（儲能系統）400套。
鴻碩表示，鴻銘智能為GridVici Solutions自2026年6月至2030年12月獨家銷售製造商，訂單金額至少7億美元。鴻碩藉由與GridVici Solutions之共同合作，積極拓展北美業務。
