鴻碩與 GridVici Solutions 簽訂合作協議 將銷售充電樁與儲能系統

經濟日報／ 記者蕭君暉／台北報導

鴻碩（3092）5日表示，該公司旗下鴻銘智能攜手加拿大GridVici Solutions，雙方組成長期戰略聯盟，從雙方簽署日起至2031年12月31日，將共同投入研究開發、技術協作、市場整合、財務投資結盟等全方位合作。預計於合約期間內目標銷售EVSE （充電樁產品）2萬套，以及BESS（儲能系統）400套。

鴻碩表示，鴻銘智能為GridVici Solutions自2026年6月至2030年12月獨家銷售製造商，訂單金額至少7億美元。鴻碩藉由與GridVici Solutions之共同合作，積極拓展北美業務。

充電樁

南亞科：DRAM報價Q2跳漲 預期年底前價格一路向上

DRAM大廠南亞科總經理李培瑛昨（4）日表示，記憶體供需失衡狀況不見改善，不僅本季價格仍逐月上漲，第2季報價更是「Jump（跳增）」，今年底前一路向上無虞，預期供需失衡態勢最快要到2028年下半年才可能逐步改善。

蘇姿丰：超微訂單成長超預期 法人看好台積先進製程接單熱

外電報導，超微執行長蘇姿丰近期出席摩根士丹利會議時指出，隨著企業對伺服器中央處理器（CPU）需求急速升溫，超微訂單成長「超出預期」，CPU供應更出現吃緊情況。

關稅升級與高利率預期 美元指數偏強、新台幣小升

美元指數近2日升勢暫緩，但市場預期在中東緊張情勢持續下，避險資金仍將偏好美元資產。5日早台股開盤後大漲逾千點，新台幣匯價以31.66開盤小升3.5分，盤中並未跟進台股呈勁揚走勢，開盤後一小時最高匯價為31.61，升值8.5分。

遠傳前進MWC 分享AI賦能

世界行動通訊大會（MWC 2026）在西班牙巴塞隆納盛大登場，遠傳電信總座井琪受邀與微軟、西班牙電信高層同台對談。井琪分享，AI在真實場景重塑網路營運，達成自動化部署並提升韌性，加速全球電信營運商轉型；遠傳全面導入AI與應用心得，包含結合微軟Copilot推動員工賦能的實戰經驗與管理心法。

三星新旗艦機漲價 台鏈補

手機品牌大廠三星昨（4）日舉辦年度旗艦機新機Galaxy S26系列登台記者會，受記憶體與半導體等零組件漲價影響，新機價格較前一代調漲1,000至3,000元，但三星仍喊銷售量年增至少10%、銷售額成長25%目標，有望帶動台積電、晶技、大立光等供應鏈業績吃補。

南亞科攜手福懋科 衝刺產能

南亞科總經理李培瑛昨（4）日表示，董事會決議通過今年資本支出520億元，主要用於擴產及研發費用，新產能明年初開始裝機，預計2028年新增月產能2萬片，後段封測將與同屬台塑集團的福懋科合作。

