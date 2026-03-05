鴻碩與 GridVici Solutions 簽訂合作協議 將銷售充電樁與儲能系統

美元指數近2日升勢暫緩，但市場預期在中東緊張情勢持續下，避險資金仍將偏好美元資產。5日早台股開盤後大漲逾千點，新台幣匯價以31.66開盤小升3.5分，盤中並未跟進台股呈勁揚走勢，開盤後一小時最高匯價為31.61，升值8.5分。

2026-03-05 10:16