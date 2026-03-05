快訊

台灣高科技企業論壇 駐芝加哥辦事處推動雙邊合作

中央社／ 紐約4日專電
駐芝加哥辦事處3日與西北大學及凱洛格商學院首次合辦「台灣高科技企業論壇」，辦事處長類延峰（右4）與論壇來賓合影。（駐芝加哥辦事處提供）中央社

芝加哥辦事處3日首度與西北大學、西北大學凱洛格商學院共同舉辦「台灣高科技企業論壇」，台灣高科技業者駐美高層分享半導體發展經驗與人工智慧趨勢，希望促進美國科技工業重鎮伊利諾州與台灣更多合作機會。

為強化台灣與美國中西部各州經貿、產學及科技合作關係，駐芝加哥辦事處3日與西北大學、全球著名商學院西北大學凱洛格商學院（Kellogg School ofManagement, Northwestern University），於商學院全球會議中心共同舉辦台灣高科技企業論壇，主題為「不確定年代下的全球領導產業：台灣經驗」。

伊利諾州經發廳長李查茲（Kristin Richards）、經發會資深副會長查沙尼（Preeti Chalsani）、副會長貝樂夫勒（Daniel Bellefleur）、西北大學國際事務副校長葛林斯潘（Devora Grynspan）、凱洛格商學院院長柯內里（Francesca Cornelli）等伊州產官學界領袖出席。

台積電政府事務資深主任布瑞柯爾（MissyeBrickell）、工業技術研究院北美公司執行長王明哲、鴻海美國公司企業傳訊主管希萊格（RobertSchlaeger）等台灣科技業者及機構美國主管等到場。活動由凱洛格商學院管理經濟學教授錢楠筠（NancyQian）主持。

駐芝加哥辦事處長類延峰表示，近期台美洽簽對等貿易協定，完成第6屆「經濟繁榮夥伴對話」、簽署「矽盛世宣言及台美經濟安全合作聯合聲明」。總統賴清德說明雙方將在AI供應鏈、數位基礎建設、關鍵礦物、無人機供應鏈、培育年輕高科技人才等領域合作，朝經濟安全、創新經濟及繁榮未來方向前進。

類延峰強調，台灣經濟成長快速，2025年成長率達8.5%。台灣與伊利諾州經貿互動緊密，伊州去年出口至台灣商品總額超過8億美元，較前年增加6.5%。台灣對伊州投資達6800萬美元，多達46家台資企業在伊州營運或擴展業務。

李查茲代表州長普里茨克（JB Pritzker）肯定台灣與伊州的深厚關係，盛讚台灣創新科技體制與西北大學、伊州建立強勁科技夥伴關係。伊州近年注資5億美元及提供稅收減免待遇，積極推動「量子及微電子園區」等高科技產業聚落，希望創造1兆美元高產值，歡迎台灣企業前來伊州加強合作。

工研院、台積電與鴻海等在美代表於會中分享半導體製造研究、全球電子產品、企業前景趨勢等經驗。伊州資深官員、西北大學高層與駐芝處人員等在論壇後晚宴交換意見，推動台灣與伊利諾州加強交流，促進雙邊經貿發展。

芝加哥 經發會

