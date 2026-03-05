聽新聞
跑步賺回饋 一銀綠活卡路跑報名享10％刷卡金
根據國民運動現況調查，跑步是全台普及率第二高的運動，為鼓勵國人提升健康，同時支持永續生活理念，第一銀行推出「RUN！綠活開跑一刷即省」活動，報名路跑或馬拉松賽事單月最高回饋500元，拼健康同時享好康。
去年台灣舉辦超過500場路跑賽事，第一銀行支持卡友建立健康生活習慣，即日起至6月底止，用第一銀行綠活卡在中華民國路跑協會、全統運動用品及伊貝特等指定平台，刷卡報名路跑或馬拉松賽事，即可享有筆筆10％刷卡金回饋，每戶每月最高回饋200元。
累計報名五筆以上，再加碼300元刷卡金，單月最高回饋上看500元。
第一銀行綠活卡長期聚焦環保、共享交通與健康生活等永續生活理念，針對「節能共享」、「大眾運輸」、「健身運動」、「有機綠活」及「健康保健」等五大樂活通路，提供最高5％回饋，6月底前新申辦綠活卡，核卡45天內首刷單筆滿千再送200元刷卡金，讓民眾用行動擁抱健康與環保。
