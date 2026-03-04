聽新聞
產地溯源到永續實踐！楓橋餐廳打造專屬台灣風味地圖

經濟日報／ 記者宋健生／台中即時報導
產地溯源到永續實踐！台中萬豪萬楓酒店總經理李叔咸展示楓橋餐廳打造的台灣風味地圖 。記者宋健生/攝影
產地溯源到永續實踐！台中萬豪萬楓酒店總經理李叔咸展示楓橋餐廳打造的台灣風味地圖 。記者宋健生/攝影

台灣四面環海，台中萬豪萬楓酒店一樓楓橋餐廳團隊以「島嶼」為靈感，實踐「從產地到餐桌」理念，攜手在地小農、漁民與職人品牌，並選用非籠飼養雞蛋，將南投山城、台中沃土到海岸線的自然物產，轉化為細膩而有層次的風味表現，打造專屬台灣風味地圖 。

台中萬豪萬楓酒店總經理李叔咸4日宣布，楓橋餐廳從3月5日起至5月31日推出主題限定菜單，精選七道料理，凝聚出台灣風土的味覺縮影，邀請旅人透過一道道料理，展開一場深入島嶼脈絡的味遊體驗。

其中，「布拉塔起司．木瓜．百香果」料理，採用來自義大利的經典布拉塔起司，在此次呈現中選用台灣首家義式手工乳酪品牌製作，以本地乳源成就細膩柔滑質地，搭配南投台農二號木瓜，於山城陽光孕育出飽滿甜潤果香；淋上以南投百香果調製的清爽酸香醬汁，與當季時蔬一起勾勒出輕盈而鮮明的風味層次。

「韓小菇．64度溫泉蛋．綠蘆筍」，主廚透過食材讓料理回歸純粹，使用新社韓小菇乾煎逼出天然鮮甜；彰化綠蘆筍快炒保留翠綠爽脆；採用嘉義牧場非籠飼雞蛋以64度慢煮後酥炸，外酥內軟、蛋黃緩緩流淌。菇的香氣、蘆筍的清甜與蛋黃的柔滑，在盤中層層堆疊，展現山林與平原之間的味覺平衡。

「午仔魚．芋頭麵疙瘩．海蘆筍」，屏東午仔魚以肉質細嫩、油脂豐厚及刺少著稱，主廚以乾煎鎖住鮮甜，使其外酥內嫩的口感。麵疙瘩揉入大甲芋頭，將芋香融入麵體，Q彈富有嚼勁；搭配雲林西螺海蘆筍與透抽，以墨魚醬汁收尾，層層堆疊海味深度。這道料理不僅展現島嶼物產豐饒，更實踐低碳在地漁產支持的理念。

「油封黑毛豬．鷹嘴豆豆腐．糖漬金棗」選用桃園黑毛豬，以法式油封技法低溫慢煮，完整保留肉質水分與細緻油脂，煎製至外層金黃酥脆、肉質柔嫩化口。搭配手工鷹嘴豆豆腐與糖漬宜蘭金棗，酸甜清香平衡濃郁肉脂。這道料理不僅是法式工藝與台灣食材的融合，更是工法淬鍊的體現。

另外，楓橋餐廳也希望讓永續、溯源與低碳足跡，不只停留在前菜與主菜，更延伸至甜點篇章。從茶園清韻到島嶼果香，從土地根莖到花釀芬芳，每一道甜點，都是食材與味蕾記憶的交會點。

其中，「蓮霧桂花慕斯蛋糕」使用台灣金萱茶製成蛋糕為底，茶香清雅；慕斯加入桂花釀；以蓮霧果凍做為夾心，保留清脆水潤；整體口感細緻輕盈，再以風乾10小時的蓮霧果乾裝飾點綴。桂花幽香、蓮霧清甜與金萱茶韻交織，描繪出台灣亞熱帶氣候的風味縮影。

「焦糖香蕉巧克力千層酥」以法式千層工藝為基礎，將台灣盛產香蕉融入其中。香蕉經焦糖製燒釋放濃郁香氣，搭配微苦巧克力卡士達，甜而不膩；經烘烤的酥皮輕脆碎裂，展現口感層次。

「胡蘿蔔核桃蛋糕」是經典美式甜點的溫潤詮釋。以大量現刨胡蘿蔔、核桃與肉桂香料製成，烘焙過程中胡蘿蔔自然軟化，釋放清甜水分與堅果香氣層層交融；外層抹上濃郁滑順的奶油乳酪，入口濕潤扎實，即使平日不好胡蘿蔔的人，也能在這道甜點中找到驚喜。

李叔咸表示，延續對風土與永續的理念，楓橋餐廳將於3月20日舉辦首場「島嶼」餐酒會，僅限量20席，18歲以上賓客方可參加，即日起開放預約；餐酒會精選5款Maison Castel卡思黛樂家族系列葡萄酒搭配料理。

該酒莊榮獲Terra Vitis與Agriculture Biologique永續發展的國家級葡萄酒認證，致力於永續葡萄種植與環境友善釀造理念。台灣獨特地形與海岸線孕育多元鮮明的食材特色，而法國風土則體現於葡萄酒的層次豐富與尾韻悠長。透過餐酒會，賓客將體驗一場跨越島嶼的味覺交流。

《未滿18歲禁止飲酒．酒後不開車．安全有保障！》

「焦糖香蕉巧克力千層酥」以法式千層工藝為基礎，將台灣盛產香蕉融入其中。記者宋健生/攝影
「焦糖香蕉巧克力千層酥」以法式千層工藝為基礎，將台灣盛產香蕉融入其中。記者宋健生/攝影

「午仔魚．芋頭麵疙瘩．海蘆筍」展現島嶼物產豐饒，更實踐低碳在地漁產支持理念。記者宋健生/攝影
「午仔魚．芋頭麵疙瘩．海蘆筍」展現島嶼物產豐饒，更實踐低碳在地漁產支持理念。記者宋健生/攝影

台中萬豪萬楓酒店總經理李叔咸(右)與來自香港的主廚，推薦楓橋餐廳美味料理。記者宋健生/攝影
台中萬豪萬楓酒店總經理李叔咸(右)與來自香港的主廚，推薦楓橋餐廳美味料理。記者宋健生/攝影

