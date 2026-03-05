聽新聞
三星新旗艦機漲價 台鏈補
手機品牌大廠三星昨（4）日舉辦年度旗艦機新機Galaxy S26系列登台記者會，受記憶體與半導體等零組件漲價影響，新機價格較前一代調漲1,000至3,000元，但三星仍喊銷售量年增至少10%、銷售額成長25%目標，有望帶動台積電（2330）、晶技（3042）、大立光（3008）等供應鏈業績吃補。
台灣三星行動通訊事業部總經理陳啟蒙受訪時指出，儘管今年受到記憶體、半導體等零組件漲價影響，帶來許多新的變數，但因為三星具備完整的上、下游供應鏈，加上新機功能強大，因此仍有信心在台灣市場繳出亮眼的成績單。
據悉，依照記憶體容量不同，三星最高階機種S26Ultra的台灣售價約4萬4,900元至5萬9,900元；S26+售價3萬7,900元至4萬3,900元；S26約為3萬900元至3萬6,900元，整體而言，本次新機售價大約比前一代上漲1,000元到3,000元左右。
陳啟蒙展望今年，新機漲幅多落在3,000至4,000元。
