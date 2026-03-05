聽新聞
0:00 / 0:00

三星新旗艦機漲價 台鏈補

經濟日報／ 記者陳昱翔／台北報導

手機品牌大廠三星昨（4）日舉辦年度旗艦機新機Galaxy S26系列登台記者會，受記憶體與半導體等零組件漲價影響，新機價格較前一代調漲1,000至3,000元，但三星仍喊銷售量年增至少10%、銷售額成長25%目標，有望帶動台積電（2330）、晶技（3042）、大立光（3008）等供應鏈業績吃補。

台灣三星行動通訊事業部總經理陳啟蒙受訪時指出，儘管今年受到記憶體、半導體等零組件漲價影響，帶來許多新的變數，但因為三星具備完整的上、下游供應鏈，加上新機功能強大，因此仍有信心在台灣市場繳出亮眼的成績單。

據悉，依照記憶體容量不同，三星最高階機種S26Ultra的台灣售價約4萬4,900元至5萬9,900元；S26+售價3萬7,900元至4萬3,900元；S26約為3萬900元至3萬6,900元，整體而言，本次新機售價大約比前一代上漲1,000元到3,000元左右。

陳啟蒙展望今年，新機漲幅多落在3,000至4,000元。

售價 供應鏈 半導體

延伸閱讀

廣泛科技業影響 三星陳啓蒙：今年台灣手機市場銷量料將下滑7-10%

三星S26系列強勢登台 銷售量喊年增一成以上

神腦啟動三星S26預購活動 重磅祭出雙重尊榮優惠

三星新機來了！台積大贏家 大立光、晶技等供應鏈同樂

相關新聞

南亞科：DRAM報價Q2跳漲 預期年底前價格一路向上

DRAM大廠南亞科總經理李培瑛昨（4）日表示，記憶體供需失衡狀況不見改善，不僅本季價格仍逐月上漲，第2季報價更是「Jump（跳增）」，今年底前一路向上無虞，預期供需失衡態勢最快要到2028年下半年才可能逐步改善。

蘇姿丰：超微訂單成長超預期 法人看好台積先進製程接單熱

外電報導，超微執行長蘇姿丰近期出席摩根士丹利會議時指出，隨著企業對伺服器中央處理器（CPU）需求急速升溫，超微訂單成長「超出預期」，CPU供應更出現吃緊情況。

遠傳前進MWC 分享AI賦能

世界行動通訊大會（MWC 2026）在西班牙巴塞隆納盛大登場，遠傳電信總座井琪受邀與微軟、西班牙電信高層同台對談。井琪分享，AI在真實場景重塑網路營運，達成自動化部署並提升韌性，加速全球電信營運商轉型；遠傳全面導入AI與應用心得，包含結合微軟Copilot推動員工賦能的實戰經驗與管理心法。

三星新旗艦機漲價 台鏈補

手機品牌大廠三星昨（4）日舉辦年度旗艦機新機Galaxy S26系列登台記者會，受記憶體與半導體等零組件漲價影響，新機價格較前一代調漲1,000至3,000元，但三星仍喊銷售量年增至少10%、銷售額成長25%目標，有望帶動台積電、晶技、大立光等供應鏈業績吃補。

南亞科攜手福懋科 衝刺產能

南亞科總經理李培瑛昨（4）日表示，董事會決議通過今年資本支出520億元，主要用於擴產及研發費用，新產能明年初開始裝機，預計2028年新增月產能2萬片，後段封測將與同屬台塑集團的福懋科合作。

記憶體領域 市場預期短缺兩年

中東戰火導致全球股市全面回檔，美國包括美光在內的記憶體類股周二（3日）跟進南韓同業大跌，但分析師認為，記憶體領域基本面並未轉壞，DRAM與NAND晶片價格動能正在增強，供應短缺情況可能持續至2028年。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。