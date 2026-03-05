聽新聞
0:00 / 0:00

遠傳前進MWC 分享AI賦能

經濟日報／ 記者黃晶琳／台北報導
遠傳總座井琪（中）於MWC 2026與微軟企業副總裁Kevin Shatzkamer（右）、西班牙電信總監Juan Jose Marfil（左）同台對談，分享遠傳全面導入AI與應用心得。遠傳電信／提供
遠傳總座井琪（中）於MWC 2026與微軟企業副總裁Kevin Shatzkamer（右）、西班牙電信總監Juan Jose Marfil（左）同台對談，分享遠傳全面導入AI與應用心得。遠傳電信／提供

世界行動通訊大會（MWC 2026）在西班牙巴塞隆納盛大登場，遠傳電信（4904）總座井琪受邀與微軟、西班牙電信高層同台對談。井琪分享，AI在真實場景重塑網路營運，達成自動化部署並提升韌性，加速全球電信營運商轉型；遠傳全面導入AI與應用心得，包含結合微軟Copilot推動員工賦能的實戰經驗與管理心法。

遠傳採用微軟Azure的生成式AI與AI代理（Agentic AI）技術，自主開發「遠傳智靈」，在MWC 2026微軟展區亮相。開展首日，井琪受邀與微軟客戶體驗事業群企業副總裁Kevin Shatzkamer、西班牙電信（Telefónica）網路/IT與電視業務總監Juan Jose Marfil同台對談。

井琪表示，遠傳與微軟是長期戰略合作夥伴，遠傳很早洞察導入AI的先行者優勢，積極引進微軟Copilot推動員工賦能、在組織內播下AI種子，已逐步開花結果；藉由AI提升員工生產力，促進工作與生活平衡，落實「我們投資的不是AI，而是員工」核心理念，導入AI的目的並非取代員工，而是協助員工發揮更大價值。

此外，井琪指出，遠傳自主開發的「遠傳智靈」，扮演與員工協作的數位助理（Angel），而非代理（Agent）。透過AI「內服外用」，已於2025年開始導入企業客戶，今年將加速拓展應用版圖、全面推向市場，積極結合自身AI落地的實戰經驗，攜手企業夥伴快速啟動AI轉型，共同搶占AI黃金成長期。

微軟客戶體驗事業群企業副總裁Kevin Shatzkamer表示，遠傳已展現領先的電信營運商如何運用AI升級網路營運，從被動化為主動出擊、並結合AI代理邁向自主決策。

遠傳運用微軟網路營運代理（NOA）架構，推動網路從自動化邁向自主化，並在網路維運中心（NOC）與管理流程中導入代理式AI，目前遠傳近60%的維運作業已由AI輔助；遠傳也從解決營運痛點出發，將「遠傳智靈」投入IT維運與打詐。

數位助理 西班牙 遠傳

延伸閱讀

經濟部產業技術司科研成果登MWC 工研院次世代通訊臺英6G策略合作

預先布局6G 中華電信攜愛立信合作5G-A與AI智慧網路

遠傳攜手微軟登上MWC 總座井琪分享「遠傳智靈」實現AI驅動維運韌性

台灣大強化與諾基亞合作 簽署「AI 行動網路與新 ESG 合作備忘錄」

相關新聞

南亞科：DRAM報價Q2跳漲 預期年底前價格一路向上

DRAM大廠南亞科總經理李培瑛昨（4）日表示，記憶體供需失衡狀況不見改善，不僅本季價格仍逐月上漲，第2季報價更是「Jump（跳增）」，今年底前一路向上無虞，預期供需失衡態勢最快要到2028年下半年才可能逐步改善。

蘇姿丰：超微訂單成長超預期 法人看好台積先進製程接單熱

外電報導，超微執行長蘇姿丰近期出席摩根士丹利會議時指出，隨著企業對伺服器中央處理器（CPU）需求急速升溫，超微訂單成長「超出預期」，CPU供應更出現吃緊情況。

遠傳前進MWC 分享AI賦能

世界行動通訊大會（MWC 2026）在西班牙巴塞隆納盛大登場，遠傳電信總座井琪受邀與微軟、西班牙電信高層同台對談。井琪分享，AI在真實場景重塑網路營運，達成自動化部署並提升韌性，加速全球電信營運商轉型；遠傳全面導入AI與應用心得，包含結合微軟Copilot推動員工賦能的實戰經驗與管理心法。

三星新旗艦機漲價 台鏈補

手機品牌大廠三星昨（4）日舉辦年度旗艦機新機Galaxy S26系列登台記者會，受記憶體與半導體等零組件漲價影響，新機價格較前一代調漲1,000至3,000元，但三星仍喊銷售量年增至少10%、銷售額成長25%目標，有望帶動台積電、晶技、大立光等供應鏈業績吃補。

南亞科攜手福懋科 衝刺產能

南亞科總經理李培瑛昨（4）日表示，董事會決議通過今年資本支出520億元，主要用於擴產及研發費用，新產能明年初開始裝機，預計2028年新增月產能2萬片，後段封測將與同屬台塑集團的福懋科合作。

記憶體領域 市場預期短缺兩年

中東戰火導致全球股市全面回檔，美國包括美光在內的記憶體類股周二（3日）跟進南韓同業大跌，但分析師認為，記憶體領域基本面並未轉壞，DRAM與NAND晶片價格動能正在增強，供應短缺情況可能持續至2028年。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。