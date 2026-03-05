遠傳前進MWC 分享AI賦能

世界行動通訊大會（MWC 2026）在西班牙巴塞隆納盛大登場，遠傳電信（4904）總座井琪受邀與微軟、西班牙電信高層同台對談。井琪分享，AI在真實場景重塑網路營運，達成自動化部署並提升韌性，加速全球電信營運商轉型；遠傳全面導入AI與應用心得，包含結合微軟Copilot推動員工賦能的實戰經驗與管理心法。

遠傳採用微軟Azure的生成式AI與AI代理（Agentic AI）技術，自主開發「遠傳智靈」，在MWC 2026微軟展區亮相。開展首日，井琪受邀與微軟客戶體驗事業群企業副總裁Kevin Shatzkamer、西班牙電信（Telefónica）網路/IT與電視業務總監Juan Jose Marfil同台對談。

井琪表示，遠傳與微軟是長期戰略合作夥伴，遠傳很早洞察導入AI的先行者優勢，積極引進微軟Copilot推動員工賦能、在組織內播下AI種子，已逐步開花結果；藉由AI提升員工生產力，促進工作與生活平衡，落實「我們投資的不是AI，而是員工」核心理念，導入AI的目的並非取代員工，而是協助員工發揮更大價值。

此外，井琪指出，遠傳自主開發的「遠傳智靈」，扮演與員工協作的數位助理（Angel），而非代理（Agent）。透過AI「內服外用」，已於2025年開始導入企業客戶，今年將加速拓展應用版圖、全面推向市場，積極結合自身AI落地的實戰經驗，攜手企業夥伴快速啟動AI轉型，共同搶占AI黃金成長期。

微軟客戶體驗事業群企業副總裁Kevin Shatzkamer表示，遠傳已展現領先的電信營運商如何運用AI升級網路營運，從被動化為主動出擊、並結合AI代理邁向自主決策。

遠傳運用微軟網路營運代理（NOA）架構，推動網路從自動化邁向自主化，並在網路維運中心（NOC）與管理流程中導入代理式AI，目前遠傳近60%的維運作業已由AI輔助；遠傳也從解決營運痛點出發，將「遠傳智靈」投入IT維運與打詐。