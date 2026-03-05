聽新聞
AI驅動先進製程產能供不應求 台積電規劃南科擴廠

經濟日報／ 記者尹慧中／台北報導

AI驅動先進製程產能供不應求，台積電（2330）規劃南科擴廠，預計生產2奈米以下更先進製程，最快2028年完工。

依據台積電新建廠計畫環境影響說明書，該新廠開發預定地今年啟動建築規劃、執照申請及現地開工等作業，預計2028年辦理竣工及申領使照，預定進度得視實際辦理情形調整，未來將引進1,400名員工及協力廠商約500人。市場傳出，該新廠規畫案將在本月環評，該案已於2月24日召開環評程序的公開會議。

針對南科擴廠議題，台積電昨（4）日指出，配合主管機關規定進行後續相關程序，一切資訊以公司對外公告為主，未說明該廠是否為生產2奈米先進製程廠。

依據台積電計畫書指出，為滿足市場對高效能晶片及先進運算技術的需求，並持續鞏固台灣半導體產業的國際領先地位、厚植先進製程技術及強化競爭優勢，公司規劃於台南科學工業園區特定區之開發區塊A土地內興建半導體廠房及相關設施，計畫基地面積約14.6公頃。

台積電表示，該開發計畫將與公司位於南部科學園區台南園區晶圓18廠相鄰，以延續並持續發展先進製程、發揮產能群聚綜效。

科學園區 南科 先進製程

相關新聞

南亞科：DRAM報價Q2跳漲 預期年底前價格一路向上

DRAM大廠南亞科總經理李培瑛昨（4）日表示，記憶體供需失衡狀況不見改善，不僅本季價格仍逐月上漲，第2季報價更是「Jump（跳增）」，今年底前一路向上無虞，預期供需失衡態勢最快要到2028年下半年才可能逐步改善。

蘇姿丰：超微訂單成長超預期 法人看好台積先進製程接單熱

外電報導，超微執行長蘇姿丰近期出席摩根士丹利會議時指出，隨著企業對伺服器中央處理器（CPU）需求急速升溫，超微訂單成長「超出預期」，CPU供應更出現吃緊情況。

遠傳前進MWC 分享AI賦能

世界行動通訊大會（MWC 2026）在西班牙巴塞隆納盛大登場，遠傳電信總座井琪受邀與微軟、西班牙電信高層同台對談。井琪分享，AI在真實場景重塑網路營運，達成自動化部署並提升韌性，加速全球電信營運商轉型；遠傳全面導入AI與應用心得，包含結合微軟Copilot推動員工賦能的實戰經驗與管理心法。

三星新旗艦機漲價 台鏈補

手機品牌大廠三星昨（4）日舉辦年度旗艦機新機Galaxy S26系列登台記者會，受記憶體與半導體等零組件漲價影響，新機價格較前一代調漲1,000至3,000元，但三星仍喊銷售量年增至少10%、銷售額成長25%目標，有望帶動台積電、晶技、大立光等供應鏈業績吃補。

南亞科攜手福懋科 衝刺產能

南亞科總經理李培瑛昨（4）日表示，董事會決議通過今年資本支出520億元，主要用於擴產及研發費用，新產能明年初開始裝機，預計2028年新增月產能2萬片，後段封測將與同屬台塑集團的福懋科合作。

記憶體領域 市場預期短缺兩年

中東戰火導致全球股市全面回檔，美國包括美光在內的記憶體類股周二（3日）跟進南韓同業大跌，但分析師認為，記憶體領域基本面並未轉壞，DRAM與NAND晶片價格動能正在增強，供應短缺情況可能持續至2028年。

