AI驅動先進製程產能供不應求 台積電規劃南科擴廠

AI驅動先進製程產能供不應求，台積電（2330）規劃南科擴廠，預計生產2奈米以下更先進製程，最快2028年完工。

依據台積電新建廠計畫環境影響說明書，該新廠開發預定地今年啟動建築規劃、執照申請及現地開工等作業，預計2028年辦理竣工及申領使照，預定進度得視實際辦理情形調整，未來將引進1,400名員工及協力廠商約500人。市場傳出，該新廠規畫案將在本月環評，該案已於2月24日召開環評程序的公開會議。

針對南科擴廠議題，台積電昨（4）日指出，配合主管機關規定進行後續相關程序，一切資訊以公司對外公告為主，未說明該廠是否為生產2奈米先進製程廠。

依據台積電計畫書指出，為滿足市場對高效能晶片及先進運算技術的需求，並持續鞏固台灣半導體產業的國際領先地位、厚植先進製程技術及強化競爭優勢，公司規劃於台南科學工業園區特定區之開發區塊A土地內興建半導體廠房及相關設施，計畫基地面積約14.6公頃。

台積電表示，該開發計畫將與公司位於南部科學園區台南園區晶圓18廠相鄰，以延續並持續發展先進製程、發揮產能群聚綜效。