蘋果筆電兩大產品 漲價一成

經濟日報／ 記者吳凱中／台北報導

蘋果更新MacBook Air與MacBook Pro兩大筆電產品線，並同步漲價，平均漲幅約一成，高階MacBook Pro系列漲勢更大於MacBookAir，透露記憶體持續缺貨漲價，就連握有強大議價權的蘋果也無法置身事外，只能透過調升產品價格反映新增成本。

蘋果13吋MacBook Air起售價由999美元上調至1,099美元，漲幅約10%；15吋版本由1,199美元上調至1,299美元，漲幅約8.34%。作為配套調整，Air系列基礎儲存容量首度翻倍至512GB，最高可選配4TB。

新款MacBook Pro系列方面，搭載M5 Pro處理器的14吋與16吋版本起售價分別由1,999美元與2,499美元，調高至2,199美元與2,699美元，漲幅分別為10%、8%。搭載M5 Max晶片的14吋與16吋版本則分別由3,199美元與3,499美元，上調至3,599美元與3,899美元，漲幅分別為12.5%、11.43%。

蘋果亦提高Pro系列產品的起售存儲容量，M5 Pro機型從1TB起跳，M5 Max機型則從2TB起跳。此外，蘋果教育商店仍提供數百美元折扣，以緩和終端價格上升壓力。

記憶體缺貨漲價潮自去年下旬開始延燒，為此，目前包含聯想、惠普（HP）、戴爾（DELL）及宏碁（2353）、華碩（2357）等品牌廠皆已宣布漲價，以因應持續高漲的記憶體成本。

宏碁 聯想 記憶體

延伸閱讀

超便宜！蘋果推出MacBook Neo筆電 台幣2萬有找

蘋果新筆電報到 帶旺代工廠

相關新聞

南亞科：DRAM報價Q2跳漲 預期年底前價格一路向上

DRAM大廠南亞科總經理李培瑛昨（4）日表示，記憶體供需失衡狀況不見改善，不僅本季價格仍逐月上漲，第2季報價更是「Jump（跳增）」，今年底前一路向上無虞，預期供需失衡態勢最快要到2028年下半年才可能逐步改善。

蘇姿丰：超微訂單成長超預期 法人看好台積先進製程接單熱

外電報導，超微執行長蘇姿丰近期出席摩根士丹利會議時指出，隨著企業對伺服器中央處理器（CPU）需求急速升溫，超微訂單成長「超出預期」，CPU供應更出現吃緊情況。

遠傳前進MWC 分享AI賦能

世界行動通訊大會（MWC 2026）在西班牙巴塞隆納盛大登場，遠傳電信總座井琪受邀與微軟、西班牙電信高層同台對談。井琪分享，AI在真實場景重塑網路營運，達成自動化部署並提升韌性，加速全球電信營運商轉型；遠傳全面導入AI與應用心得，包含結合微軟Copilot推動員工賦能的實戰經驗與管理心法。

三星新旗艦機漲價 台鏈補

手機品牌大廠三星昨（4）日舉辦年度旗艦機新機Galaxy S26系列登台記者會，受記憶體與半導體等零組件漲價影響，新機價格較前一代調漲1,000至3,000元，但三星仍喊銷售量年增至少10%、銷售額成長25%目標，有望帶動台積電、晶技、大立光等供應鏈業績吃補。

南亞科攜手福懋科 衝刺產能

南亞科總經理李培瑛昨（4）日表示，董事會決議通過今年資本支出520億元，主要用於擴產及研發費用，新產能明年初開始裝機，預計2028年新增月產能2萬片，後段封測將與同屬台塑集團的福懋科合作。

記憶體領域 市場預期短缺兩年

中東戰火導致全球股市全面回檔，美國包括美光在內的記憶體類股周二（3日）跟進南韓同業大跌，但分析師認為，記憶體領域基本面並未轉壞，DRAM與NAND晶片價格動能正在增強，供應短缺情況可能持續至2028年。

