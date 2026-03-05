蘋果筆電兩大產品 漲價一成

蘋果更新MacBook Air與MacBook Pro兩大筆電產品線，並同步漲價，平均漲幅約一成，高階MacBook Pro系列漲勢更大於MacBookAir，透露記憶體持續缺貨漲價，就連握有強大議價權的蘋果也無法置身事外，只能透過調升產品價格反映新增成本。

蘋果13吋MacBook Air起售價由999美元上調至1,099美元，漲幅約10%；15吋版本由1,199美元上調至1,299美元，漲幅約8.34%。作為配套調整，Air系列基礎儲存容量首度翻倍至512GB，最高可選配4TB。

新款MacBook Pro系列方面，搭載M5 Pro處理器的14吋與16吋版本起售價分別由1,999美元與2,499美元，調高至2,199美元與2,699美元，漲幅分別為10%、8%。搭載M5 Max晶片的14吋與16吋版本則分別由3,199美元與3,499美元，上調至3,599美元與3,899美元，漲幅分別為12.5%、11.43%。

蘋果亦提高Pro系列產品的起售存儲容量，M5 Pro機型從1TB起跳，M5 Max機型則從2TB起跳。此外，蘋果教育商店仍提供數百美元折扣，以緩和終端價格上升壓力。

記憶體缺貨漲價潮自去年下旬開始延燒，為此，目前包含聯想、惠普（HP）、戴爾（DELL）及宏碁（2353）、華碩（2357）等品牌廠皆已宣布漲價，以因應持續高漲的記憶體成本。