記憶體領域 市場預期短缺兩年

中東戰火導致全球股市全面回檔，美國包括美光在內的記憶體類股周二（3日）跟進南韓同業大跌，但分析師認為，記憶體領域基本面並未轉壞，DRAM與NAND晶片價格動能正在增強，供應短缺情況可能持續至2028年。

瑞穗交易部門分析師Jordan Klein表示，三星與SK海力士股價單日的極端跌幅，偏向反映南韓股市先前「嚴重超買」，而非「基本面出現新的負面訊號」。

美光在周二表示，在低功耗伺服器記憶體方面取得進展，已開始出貨其所稱「業界最高容量的LPDRAM模組」樣品，「這項里程碑代表AI資料中心向前邁出轉型的一步，提供可解鎖新系統架構的低功耗大容量記憶體」。

另一方面，瑞銀（UBS）分析師亞庫瑞（Timothy Arcuri）對美光的獲利前景高度樂觀。他認為明年每股盈餘可能接近85美元，遠高於FactSet統計市場共識的接近48美元。

隨著AI帶動需求、記憶體供應趨緊，美光等記憶體晶片製造商已調漲產品價格。

亞庫瑞指出，美光可能正利用這波趨勢簽訂新的長期合約，雖然「可能讓渡部分短期價格上漲空間」，但這些協議應有助於未來幾年帶來「更可持續的營收與獲利」。

他表示，DRAM與NAND晶片價格動能正在增強，供應短缺情況可能持續至2028年。

亞庫瑞說，記憶體製造商因擔心未來需求放緩而對擴產保持謹慎，但也面臨無塵室空間不足的問題。此外，晶片設備交期長，以及缺乏工程師安裝與驗證設備，也構成挑戰。

亞庫瑞說，「這導致幾乎所有新增產能都將完全分配給高頻寬記憶體（HBM）」。

另外，日媒報導，隨著AI需求帶動企業資本支出，亞洲較小型的晶片公司正跟隨大型同業腳步上調價格，喊漲公司包括晶圓代工廠世界先進、載板業者欣興、記憶體廠華邦等，顯示AI基礎建設熱潮不只嘉惠先進晶片製造巨擘，周邊支援晶片的製造業者也沾光。