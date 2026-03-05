聽新聞
記憶體領域 市場預期短缺兩年

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電

中東戰火導致全球股市全面回檔，美國包括美光在內的記憶體類股周二（3日）跟進南韓同業大跌，但分析師認為，記憶體領域基本面並未轉壞，DRAM與NAND晶片價格動能正在增強，供應短缺情況可能持續至2028年。

瑞穗交易部門分析師Jordan Klein表示，三星與SK海力士股價單日的極端跌幅，偏向反映南韓股市先前「嚴重超買」，而非「基本面出現新的負面訊號」。

美光在周二表示，在低功耗伺服器記憶體方面取得進展，已開始出貨其所稱「業界最高容量的LPDRAM模組」樣品，「這項里程碑代表AI資料中心向前邁出轉型的一步，提供可解鎖新系統架構的低功耗大容量記憶體」。

另一方面，瑞銀（UBS）分析師亞庫瑞（Timothy Arcuri）對美光的獲利前景高度樂觀。他認為明年每股盈餘可能接近85美元，遠高於FactSet統計市場共識的接近48美元。

隨著AI帶動需求、記憶體供應趨緊，美光等記憶體晶片製造商已調漲產品價格。

亞庫瑞指出，美光可能正利用這波趨勢簽訂新的長期合約，雖然「可能讓渡部分短期價格上漲空間」，但這些協議應有助於未來幾年帶來「更可持續的營收與獲利」。

他表示，DRAM與NAND晶片價格動能正在增強，供應短缺情況可能持續至2028年。

亞庫瑞說，記憶體製造商因擔心未來需求放緩而對擴產保持謹慎，但也面臨無塵室空間不足的問題。此外，晶片設備交期長，以及缺乏工程師安裝與驗證設備，也構成挑戰。

亞庫瑞說，「這導致幾乎所有新增產能都將完全分配給高頻寬記憶體（HBM）」。

另外，日媒報導，隨著AI需求帶動企業資本支出，亞洲較小型的晶片公司正跟隨大型同業腳步上調價格，喊漲公司包括晶圓代工廠世界先進、載板業者欣興、記憶體廠華邦等，顯示AI基礎建設熱潮不只嘉惠先進晶片製造巨擘，周邊支援晶片的製造業者也沾光。

南亞科：DRAM報價Q2跳漲 預期年底前價格一路向上

DRAM大廠南亞科總經理李培瑛昨（4）日表示，記憶體供需失衡狀況不見改善，不僅本季價格仍逐月上漲，第2季報價更是「Jump（跳增）」，今年底前一路向上無虞，預期供需失衡態勢最快要到2028年下半年才可能逐步改善。

蘇姿丰：超微訂單成長超預期 法人看好台積先進製程接單熱

外電報導，超微執行長蘇姿丰近期出席摩根士丹利會議時指出，隨著企業對伺服器中央處理器（CPU）需求急速升溫，超微訂單成長「超出預期」，CPU供應更出現吃緊情況。

遠傳前進MWC 分享AI賦能

世界行動通訊大會（MWC 2026）在西班牙巴塞隆納盛大登場，遠傳電信總座井琪受邀與微軟、西班牙電信高層同台對談。井琪分享，AI在真實場景重塑網路營運，達成自動化部署並提升韌性，加速全球電信營運商轉型；遠傳全面導入AI與應用心得，包含結合微軟Copilot推動員工賦能的實戰經驗與管理心法。

三星新旗艦機漲價 台鏈補

手機品牌大廠三星昨（4）日舉辦年度旗艦機新機Galaxy S26系列登台記者會，受記憶體與半導體等零組件漲價影響，新機價格較前一代調漲1,000至3,000元，但三星仍喊銷售量年增至少10%、銷售額成長25%目標，有望帶動台積電、晶技、大立光等供應鏈業績吃補。

南亞科攜手福懋科 衝刺產能

南亞科總經理李培瑛昨（4）日表示，董事會決議通過今年資本支出520億元，主要用於擴產及研發費用，新產能明年初開始裝機，預計2028年新增月產能2萬片，後段封測將與同屬台塑集團的福懋科合作。

