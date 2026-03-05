南亞科攜手福懋科 衝刺產能

南亞科（2408）總經理李培瑛昨（4）日表示，董事會決議通過今年資本支出520億元，主要用於擴產及研發費用，新產能明年初開始裝機，預計2028年新增月產能2萬片，後段封測將與同屬台塑集團的福懋科（8131）合作。

南亞科昨天並公告，去年度盈餘每股擬配發現金股利1.5元，配發率七成，擺脫過去兩年因虧損而不發股利的狀況。因應市況向好與後續研發生產需求，南亞科今年將啟動大規模徵才計畫，預計召募1,500名新血，同時培育逾千名記憶體人才，強化自主研發10奈米級製程的技術。

談到新廠建設，南亞科表示，擬於2027年初開始第一階段設備裝機，將導入1B、1C及1D製程技術，最大月產能4.5萬片。李培瑛分析，建一座新廠共需2,200億元至2,300億元。