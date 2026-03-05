蘇姿丰：超微訂單成長超預期 法人看好台積先進製程接單熱

外電報導，超微執行長蘇姿丰近期出席摩根士丹利會議時指出，隨著企業對伺服器中央處理器（CPU）需求急速升溫，超微訂單成長「超出預期」，CPU供應更出現吃緊情況。

超微訂單成長優於預期，法人看好，不僅主力代工廠台積電（2330）先進製程接單跟著旺，健策（3653）、祥碩（5269）、群聯（8299）等周邊元件供應商同步受惠。

法人指出，超微是台積電2025年前三大客戶，台積電操刀超微眾多晶片，包含Instinct系列GPU，涵蓋MI300A／MI300X（採用5奈米與6奈米混搭及先進封裝），以及MI350與MI450等。

健策、祥碩、群聯等超微供應鏈同步動起來，其中，健策主要供應均熱片。據了解，由於AI晶片運算力極高，會產生更多功耗，均熱片規格須同步提高，健策能供應高階均熱片、良率也高，是超微關鍵供應商。

祥碩是超微長期配合的晶片組夥伴，隨著超微在桌機與筆電市場從英特爾手中奪取更多份額，相關晶片組需求同步成長，加上AI PC世代的晶片組規格更複雜，為祥碩帶來更高的附加價值。

群聯作為超微長期生態系夥伴，雙方在PCIe Gen4／Gen5規格有深入技術整合。此外，群聯透過aiDAPTIV+ 技術獲得超微青睞，共同推動AI PC應用，並在GPU與CPU平台提供儲存控制晶片支援。

Wccftech報導，在摩根士丹利舉行的會議上，蘇姿丰坦言，伺服器CPU訂單表現「遠超原先預期」。蘇姿丰表示，自己對GPU業務本來就十分樂觀，但實際上CPU業務的需求成長更為驚人，連公司內部原先相對積極的預測都被打破。

她提到，多家一線客戶回饋，AI部署中對CPU運算資源的需求明顯被低估，超微目前正加速追趕。

外界關心超微能否滿足企業端CPU需求，蘇姿丰強調，這並非長期結構性缺口，而是近幾季客戶需求突然放大，供應鏈來不及即時調整。超微正與代工及供應夥伴緊密協調，預期未來一年產能將陸續開出，緩解現有瓶頸。