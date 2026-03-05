聽新聞
蘇姿丰：超微訂單成長超預期 法人看好台積先進製程接單熱

經濟日報／ 記者尹慧中陳昱翔李孟珊／台北報導
超微執行長蘇姿丰。 （路透）
外電報導，超微執行長蘇姿丰近期出席摩根士丹利會議時指出，隨著企業對伺服器中央處理器（CPU）需求急速升溫，超微訂單成長「超出預期」，CPU供應更出現吃緊情況。

超微訂單成長優於預期，法人看好，不僅主力代工廠台積電（2330）先進製程接單跟著旺，健策（3653）、祥碩（5269）、群聯（8299）等周邊元件供應商同步受惠。

法人指出，超微是台積電2025年前三大客戶，台積電操刀超微眾多晶片，包含Instinct系列GPU，涵蓋MI300A／MI300X（採用5奈米與6奈米混搭及先進封裝），以及MI350與MI450等。

健策、祥碩、群聯等超微供應鏈同步動起來，其中，健策主要供應均熱片。據了解，由於AI晶片運算力極高，會產生更多功耗，均熱片規格須同步提高，健策能供應高階均熱片、良率也高，是超微關鍵供應商。

祥碩是超微長期配合的晶片組夥伴，隨著超微在桌機與筆電市場從英特爾手中奪取更多份額，相關晶片組需求同步成長，加上AI PC世代的晶片組規格更複雜，為祥碩帶來更高的附加價值。

群聯作為超微長期生態系夥伴，雙方在PCIe Gen4／Gen5規格有深入技術整合。此外，群聯透過aiDAPTIV+ 技術獲得超微青睞，共同推動AI PC應用，並在GPU與CPU平台提供儲存控制晶片支援。

Wccftech報導，在摩根士丹利舉行的會議上，蘇姿丰坦言，伺服器CPU訂單表現「遠超原先預期」。蘇姿丰表示，自己對GPU業務本來就十分樂觀，但實際上CPU業務的需求成長更為驚人，連公司內部原先相對積極的預測都被打破。

她提到，多家一線客戶回饋，AI部署中對CPU運算資源的需求明顯被低估，超微目前正加速追趕。

外界關心超微能否滿足企業端CPU需求，蘇姿丰強調，這並非長期結構性缺口，而是近幾季客戶需求突然放大，供應鏈來不及即時調整。超微正與代工及供應夥伴緊密協調，預期未來一年產能將陸續開出，緩解現有瓶頸。

南亞科：DRAM報價Q2跳漲 預期年底前價格一路向上

DRAM大廠南亞科總經理李培瑛昨（4）日表示，記憶體供需失衡狀況不見改善，不僅本季價格仍逐月上漲，第2季報價更是「Jump（跳增）」，今年底前一路向上無虞，預期供需失衡態勢最快要到2028年下半年才可能逐步改善。

外電報導，超微執行長蘇姿丰近期出席摩根士丹利會議時指出，隨著企業對伺服器中央處理器（CPU）需求急速升溫，超微訂單成長「超出預期」，CPU供應更出現吃緊情況。

遠傳前進MWC 分享AI賦能

世界行動通訊大會（MWC 2026）在西班牙巴塞隆納盛大登場，遠傳電信總座井琪受邀與微軟、西班牙電信高層同台對談。井琪分享，AI在真實場景重塑網路營運，達成自動化部署並提升韌性，加速全球電信營運商轉型；遠傳全面導入AI與應用心得，包含結合微軟Copilot推動員工賦能的實戰經驗與管理心法。

三星新旗艦機漲價 台鏈補

手機品牌大廠三星昨（4）日舉辦年度旗艦機新機Galaxy S26系列登台記者會，受記憶體與半導體等零組件漲價影響，新機價格較前一代調漲1,000至3,000元，但三星仍喊銷售量年增至少10%、銷售額成長25%目標，有望帶動台積電、晶技、大立光等供應鏈業績吃補。

南亞科攜手福懋科 衝刺產能

南亞科總經理李培瑛昨（4）日表示，董事會決議通過今年資本支出520億元，主要用於擴產及研發費用，新產能明年初開始裝機，預計2028年新增月產能2萬片，後段封測將與同屬台塑集團的福懋科合作。

記憶體領域 市場預期短缺兩年

中東戰火導致全球股市全面回檔，美國包括美光在內的記憶體類股周二（3日）跟進南韓同業大跌，但分析師認為，記憶體領域基本面並未轉壞，DRAM與NAND晶片價格動能正在增強，供應短缺情況可能持續至2028年。

