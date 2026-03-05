聽新聞
南亞科：DRAM報價Q2跳漲 預期年底前價格一路向上

經濟日報／ 記者李孟珊／台北報導
南亞科總經理李培瑛。記者李孟珊／攝影
DRAM大廠南亞科（2408）總經理李培瑛昨（4）日表示，記憶體供需失衡狀況不見改善，不僅本季價格仍逐月上漲，第2季報價更是「Jump（跳增）」，今年底前一路向上無虞，預期供需失衡態勢最快要到2028年下半年才可能逐步改善。

南亞科昨天舉行媒體春酒，李培瑛受訪並釋出以上訊息。他提到，這波記憶體缺貨大漲價，主因AI需求快速擴張，但記憶體廠新增產能有限。

就需求面而言，李培瑛說，AI發展從雲端訓練逐步擴散至終端推論應用，需求成長動能持續擴大，以醫療場景為例，未來醫院內部中控與終端設備數量可能出現10倍甚至50倍成長，將帶動大量硬體升級需求。全球資料中心為搶占AI市場，持續擴大資本支出，同步帶旺記憶體需求。

另外，AI伺服器使用的DRAM占比正快速攀升，由前年的4%成長至去年的7%，未來可望突破10%，隨著AI推理應用擴散至終端裝置（Edge AI），DRAM需求將不再侷限於伺服器，展現出更廣泛的市場潛力。

然而，供給端增產速度卻趕不上需求成長。李培瑛分析，AI運算所需的高頻寬記憶體（HBM）需求快速增加，也進一步排擠傳統DRAM產能，雖然HBM在整體DRAM位元需求中占比雖僅約一成，但因製程複雜，實際可能消耗約25%的產能，使得DDR4與LPDDR4等產品供應減少，成為近期市場缺貨的重要原因。

李培瑛指出，由於今年與明年上半年記憶體新產能開出非常有限，供給不足狀況將繼續，他預期今年第2季價格將優於第1季，呈現「Jump（跳增）」，下半年有機會隨季節性需求波動持續上調。

他說，目前供需狀態對記憶體供應商而言「相當好」，產業已脫離過去劇烈波動的陰霾，走向更理性的發展。

李培瑛預期，DRAM市場今年至2027年上半年仍將供不應求，即使報價漲幅放緩也不易回落，整體供需缺口仍大，價格走勢將呈現「T型」高檔支撐，最快要到2028年下半年才可能逐步改善供給緊張的狀況。

提到南亞科產品策略，李培瑛說，2026年將推進優化產能配置的進程，提高高效能產品比重，並強化DDR5、DDR4與LPDDR4等多元產品組合，以提升整體營運效率。公司亦強化高密度產品布局，128GB DDR5 RDIMM 5600／6400已進入驗證階段，鎖定資料中心與邊緣運算等高成長應用。

南亞科也持續擴大AI客製化DRAM布局，提供非JEDEC標準產品設計服務，開發具備高頻寬、高密度與多資料通道的客製化產品，並逐步導入3D堆疊、TSV與Wafer-to-Wafer bonding等先進封裝技術，以因應AI應用需求。

DDR4 資本支出 記憶體

